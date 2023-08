La exitosa hamburguesería que llega a Madrid: hace la tercera mejor hamburguesa del mundo y está financiada por Juan Roig

Hamburguesa Singular (Web de Hundred Burgers)

Llegadas de Valencia y con varios premios y reconocimientos a la espalda, entre los que se incluye el tercer puesto en el ranking The World’s Best Burgers, aterrizan en Madrid las hamburguesas de Hundred Burgers y lo hacen en el momento perfecto. La fiebre por esta combinación de carne, pan, y todo lo que se pueda imaginar en su interior no ha parado de crecer en la capital, donde cada mes abren nuevas hamburgueserías.

En este caso, el desembarco es de lujo. La valenciana Hundred Burgers se ha colocado este año como la tercera mejor hamburguesería del mundo, solo por detrás de Pizza Loves Emily, en Nueva York, y Burger and Beyond, en Londres, dos restaurantes que ya fueron primero y segundo en 2022.

Una hamburguesería entre dos amigos

En el año 2017, Álex González y Ezequiel Maldjian, los dueños de la hamburguesería, viajaron hasta Nueva York con la idea de probar las 15 mejores burgers de la ciudad en 4 días y contarlo en Instagram. Pero lo que empezó con un viaje entre amigos, les llevó después a visitar ciudades de todo el mundo con el mismo objetivo. Fueron a Londres, París, Buenos Aires, Berlín y Dubai, entre muchos otros destinos. En total, pisaron cien locales que les inspiraron para crear su propia marca, Hundred Burgers con un solo objetivo: crear la mejor hamburguesa posible al mejor precio posible.

Abrieron su primer local en Valencia en 2020 y tres años después suman ya cuatro establecimientos en la ciudad del Turia y ventas de 11.500 hamburguesas a la semana. Lo curioso es que, además, están vinculados con Mercadona. La conexión se debe a que el proyecto despegó gracias al programa Lanzadera, una incubadora de empresas que puso en marcha el propietario de Mercadona, Juan Roig. Cada año, Roig elige una serie de startups y proyectos innovadores y les ayuda para que consigan un modelo empresarial sólido. La hamburguesería que ahora llega a la capital fue uno de los proyectos afortunados en el año 2019.

Hamburguesas de Hundred Burgers (Web de Hundred Burgers)

Seleccionan la carne y hornean su propio pan

En el restaurante pican y forman diariamente las burgers una a una, a mano. Además, son ellos lo que eligen las vacas, siempre rubias gallegas, y las mejores partes de cada una. Trabajan diariamente en la mezcla, cambiando los porcentajes de grasa y jugando con el equilibrio entre las diferentes partes de la carne para conseguir perfeccionar el sabor final.

La elaboración del pan también está muy cuidada y lo hacen ellos mismos para conseguir la fórmula perfecta: un demi brioche con matices de pain au lait.

La apertura de su próximo local en Madrid

Para mantener la elaboración y así el sabor y la calidad, llevan semanas trabajando en un obrador situado en Alcobendas, que será el núcleo para abastecer el servicio de ‘delivery’ y su primer local en la ciudad, que estará ubicado en Chamberí y abrirá sus puertas a finales de septiembre.

Hasta entonces, y a partir de este lunes 21 de agosto, en la calle de San José Artesano, 8 (Alcobendas) se empiezan a producir las hamburguesas. Allí, se pueden probar sus exitosas creaciones, ya que cuentan con una ventana de pedido y varias mesas donde sentarse (sin reserva porque es take away). También se pueden hacer ya pedidos a través de su app, de su web y de Glovo, con reparto de momento a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, La Moraleja, Sanchinarro, Valdebebas, Las Tablas, Montecarmelo, Valverde, Mirasierra, Fuentelareina y Peñagrande

