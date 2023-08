La deuda pendiente de la reina Letizia con el fútbol femenino pese a su compromiso con el deporte

La reina Letizia, entregando la Copa de la Reina a Sandra Ramajo, capitana de la Real Sociedad, en 2019. GETTY

La selección femenina de fútbol hará historia este domingo 20 de agosto al enfrentarse a Inglaterra en la primera final de un Mundial en su historia. Entre quienes no han querido perderse este importante hito están la reina Letizia y su hija menor, la infanta Sofía, que estarán en Sídney para ser testigos del partido en el que las jugadoras de España pueden estampar su primera estrella en la camiseta.

En esta ocasión, la princesa Leonor no ha podido acudir al encuentro debido a que se encuentra inmersa en su formación militar desde el pasado jueves 17 de agosto, cuando ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza como dama cadete. Sin embargo, en los últimos años la heredera ha demostrado, junto a la reina y la infanta, el compromiso de Casa Real con el deporte, aunque la esposa de Felipe VI sigue teniendo una gran deuda pendiente con el fútbol femenino.

En 2019, cinco años después de convertirse en consorte, Letizia presidía la final de la Copa de la Reina de fútbol, en la que se enfrentaban Atlético de Madrid y Real Sociedad. Esa fue la primera vez en la historia que una reina acudía al evento deportivo al que le da nombre. “Es importante apoyar al deporte femenino español, no solo el fútbol. Las mujeres llevan años destacando con mucho esfuerzo y dedicación. Es fundamental que los patrocinadores, la prensa y la sociedad en general apoyen”, expresó la esposa de Felipe VI a los micrófonos de Mediaset.

Te puede interesar: El comentado gesto de la reina Letizia que la acompaña en cada brindis y que rompe el protocolo

La reina, que fue la encargada de entregar el trofeo a la Real Sociedad, también prometió que aquella solo sería la primera de muchas citas reales con el fútbol femenino. “El fútbol es el deporte más popular, pero empecemos por ahí y extendámonos a otros”. Además, confesó que le gustaría mantener la tradición de presidir la final de la competición femenina: “Hay muchas Copas de la Reina y me encantaría repetir muchas veces en este deporte y otros”.

No obstante, Letizia no ha vuelto a hacer acto de presencia en ninguna de las siguientes ediciones de la Copa de la Reina, donde se ha convertido en la gran ausente en cada final. Lejos de tener compromisos en su agenda que justifiquen su no asistencia, la reina simplemente ha declinado la invitación sin que se sepa por qué no ha cumplido su promesa, pese a que sí muestra habitualmente su compromiso con el deporte femenino.

Letizia, con el deporte femenino

La recurrente ausencia de Letizia en la Copa de la Reina es todavía más difícil de entender si se repasa su historial de apoyo al fútbol y a otros deportes en su categoría femenina. De hecho, el 30 de septiembre de 2018 la reina acudió a la final de consolación del Campeonato del Mundo de baloncesto femenino en Tenerife, donde España se hizo con la medalla de bronce. Tras el partido, la esposa de Felipe VI le dedicó unas palabras a las jugadoras en el vestuario: “Es un triunfo de todos y de todas. Me encantáis y encantáis a España entera”.

Te puede interesar: Cambios en la Casa Real: este es el motivo por el que la reina Letizia perderá el papel de regente en favor de Leonor

La reina Letizia, durante su visita a la selección nacional femenina de Rugby 7 en julio de 2019. GETTY

En julio de 2019, la reina también quiso respaldar a la Selección Nacional Femenina de Rugby 7 antes de que se jugaran su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Letizia asistió por iniciativa propia a un entrenamiento de Las Leonas, a las que dedicó unas palabras de aliento. La consorte también charló con el entrenador, que posteriormente trasladó a los medios que la reina le había sorprendido por su cercanía y porque estaba perfectamente informada de la trayectoria del equipo.

Justo antes del estallido de la pandemia, en marzo de 2020, Letizia celebró el 8-M presidiendo la final de la Copa de la Reina de Baloncesto, mostrando una vez más su apoyo al baloncesto español femenino.

La reina Letizia, entregando la Copa de la Reina de baloncesto a Silvia Dominguez en 2020. GETTY

En el caso del Mundial de Fútbol, Letizia también ha estado muy pendiente de cada avance de la Selección Española. La reina tuvo un encuentro privado con las jugadoras antes de que pusieran rumbo a Australia para participar en el campeonato y visitó las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, durante las fases preparatorias. “Sé que sois conscientes de la expectación que generáis, de la ilusión que espero que sintáis de tantísima gente que os apoya, os anima y os quiere”, les transmitió Letizia, que no dudó en colocarse el brazalete que la acreditaba como capitana de honor de la Selección.

Seguir leyendo: