La futbolista reconvertida en la narradora de un Mundial para la historia del deporte español: “Hay que habituarse a escuchar voces femeninas en el fútbol”

El fútbol en España tiene un retrato muy fácil de dibujar: lo juegan hombres, lo consumen hombres y tiene voz de hombre. Una mujer de futbolista, una espectadora o una narradora forman parte de una ecuación inédita, extraña para ojos forzados a entender el patriarcado como el estado natural de las cosas. Inesperada protagonista de los hechos, Alicia Arévalo (1998, Barcelona) será parte activa de una fórmula que nunca antes se ha vivido en la televisión española: una final de un Mundial narrada por una mujer.

“Siento la responsabilidad de estar a la altura del momento. Tenemos que intentar dar la dosis perfecta entre información, relato y emoción”, confiesa la periodista a Infobae España a pocas horas del comienzo del partido entre Inglaterra y España correspondiente al Mundial de fútbol femenino celebrado en Australia. El periodismo deportivo ha desgastado el concepto “histórico”, palabra que utiliza todas las semanas para definir eventos olvidados a los pocos días. Rara vez algo queda para la posteridad y para el recuerdo, aunque una cosa es la memoria colectiva y otra son los registros históricos que, famosos o no, quedan grabados en las bases de datos.

“Esto es algo histórico para el futbol español —asegura Arévalo, aunque resta importancia a su presencia en la final como narradora, pese al indudable contenido histórico que conlleva—, pero no pienso en que soy mujer o que soy de las pocas que narran partidos. Me centro en prepararme bien y en intentar que el producto que ofrece RTVE sea de calidad”. Sobre la profunda polémica en torno al equipo, originada hace unos años, cuando gran parte de la plantilla solicitó la destitución de Jorge Vilda, actual entrenador, prefiere no hacer valoraciones.

Alicia, quiera o no, lo piense o lo ignore, también va a formar parte de la historia de los avances de la mujer en el mundo laboral. Será la narradora del evento más importante del deporte femenino en España y será la primera vez que una voz de una mujer narre una final de consumo tan masivo, que aspira a romper récords de audiencia en Televisión Española (TVE).

De evitar el descenso a narrar en RTVE

La joven periodista ha estado toda la vida ligada al fútbol, pero desde el césped y no desde la cabina de prensa. Toda su vida ha transcurrido en equipos catalanes, desde sus comienzos en el Sant Andreu de la Barca, equipo de su pueblo, hasta llegar con 18 años al UE Cornellà, donde jugó cinco temporadas y logró un ascenso a Preferente. Durante ese trayecto, recuerda jugar contra Ona Batlle, la ahora jugadora de la selección española. “Fue cuando estaba en el Sant Joan Despí y jugamos contra el Barça”, rememora.

Ahora es parte de la plantilla del CD Fontsanta Fatjó, equipo que batalla por alcanzar la élite absoluta: “He jugado dos años en Primera Nacional, consiguiendo salvar la categoría in extremis dos años consecutivos, algo que ha sido muy emocionante”, asegura. Sin embargo, su faceta de narradora es la que ocupa el espacio, uno históricamente masculinizado y que, poco a poco, cede ante la igualdad. Arévalo ya fue la primera mujer en narrar un partido del Mundial de fútbol masculino.

“He narrado un partido del Mundial de Catar, he tenido la suerte de transmitir partidos de Copa del Rey... Estoy muy agradecida por la oportunidad y creo que RTVE es ejemplo de la apuesta por la igualdad. Aquí me sentí periodista por primera vez”, sostiene la catalana, que hizo las prácticas de la carrera en la televisión pública para, un año y medio después, ser contratada como parte de la plantilla.

Las oportunidades para las mujeres en el periodismo deportivo son especialmente complicadas y basta con ver la gama de narradores y presentadores de las principales cadenas, con el mercado totalmente colapsado. La aparición de Alicia es un paso más dentro del sector y se suma a voces consagradas como Paloma del Río, pero también a otras como Danae Boronat: “Poco a poco las brechas van siendo más pequeñas. Creo que es importante que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres respecto a las retransmisiones. Hay que empezar a normalizar el hecho de que una mujer narre partidos de fútbol y habituar a la sociedad a escuchar más voces femeninas en este deporte”, arguye la narradora de fútbol que este domingo pondrá sus cuerdas vocales al servicio de los hitos deportivos.

