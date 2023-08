Los tres pilares que sostienen a José Luis Perales, “más vivo y feliz que nunca”: reconocimiento mundial, legado familiar y patrimonio inmobiliario

José Luis Perales ha tenido que salir al paso tras leer en prensa que había muerto. "Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca", ha dicho desde Londres, donde se encontraba con su familia.

El cantante José Luis Perales se convertía en protagonista inesperado del final de la tarde del lunes al difundirse la noticia de su muerte, que resultó ser falsa. Era él mismo quien, apenas unos minutos después, desmentía la información a través de las redes sociales con un vídeo en el que aclaraba que se encuentra de viaje en Londres.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer. Cuando estamos a punto de marcharnos, de repente nos enteramos de que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, estoy más feliz que nunca. Mañana vamos a estar en España. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad. Nada, ¡que estamos muy bien!”, ha dicho.

Sus palabras han tranquilizado a los millones de seguidores que tiene a lo largo del mundo, aquellos que han seguido su trayectoria desde hace décadas y que le han convertido en un imprescindible de la música en español. De hecho, su nombre sigue siendo clave en el cancionero popular pese a que en abril del pasado año ponía punto final a su carrera.

José Luis Perales en la presentación de 'El Autor', película estrenada en noviembre de 2017. (Samuel de Roman/Getty Images)

Una jubilación musical que no fue todo lo dulce que podía ser para José Luis y es que su intención de despedirse en una gira mundial se vio pospuesta por la pandemia del coronavirus. Pese a ello, su último trabajo, Baladas para una despedida, fue un gran éxito de ventas que consiguió endulzar esos conciertos pausados que finalmente terminaron el pasado 2022. Finalmente, Perales cantó sobre más de 70 escenarios de España, América Latina y Estados Unidos.

Siguiendo sus pasos

En todos estos momentos, al igual que ahora que ha tenido que salir al paso para desmentir su muerte, José Luis Perales ha estado acompañado por su familia. Se casó en 1977 con Manuela Vargas, que trabajaba como traductora en la empresa en la que él ejercía como delineante. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, Pablo y María.

Muy discreto en lo que se refiere a su vida personal, el manchego nunca ha dado demasiados detalles sobre su familia y apenas se sabe algunos detalles de sus vástagos. Mientras que María primera trabaja como diseñadora de interiores, Pablo ha seguido de algún modo los pasos de su padre y trabaja como productor musical, además, es gerente de la empresa Tom Music, tal y como desvela su perfil público de LinkedIn.

El cantante y compositor José Luis Perales durante la entrega de los Premios Odeón. (EFE / Juanjo Martín)

Patrimonio

Además de cientos de canciones, José Luis Perales tiene otro patrimonio mucho más tangente y compuesto por varias propiedades inmobiliarias. Según Vanitatis, es dueño de una casa antigua en el centro histórico de Cuenca y de otra en su pueblo natal, Castejón, que cuenta con cuatro hectáreas de terreno y está muy cerca del pantano de Buendía.

Además, también poseería una finca rústica en Sacedón, Guadalajara, de unos 25.000 metros cuadrados; dos pisos en Valencia con sus plazas de garaje y un ático ubicado en Madrid, cerca del Parque del Conde Orgaz.

