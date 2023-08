Rumores de la muerte de José Luis Perales hicieron que las personas recordaran la vez en la que le cantó más de 15 veces la misma canción a Pablo Escobar

El cantante español es uno de los múltiples artistas internacionales que se presentaron para el narco colombiano. GTRES

En la tarde del 7 de agosto, medios internacionales afirmaron que José Luis Perales había muerto; sin embargo, minutos más tarde, fue el propio cantautor español de 78 años quien desmintió esta información, por lo que sus fanáticos en Colombia se alegraron de que uno de los máximos exponentes de la música romántica en español siga con vida.

José Luis Perales Desde Londres Lamenta Que Se Haya Difundido La Noticia Falsa Sobre Su Fallecimiento

“Les hablo desde Londres... estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea, pues ha dicho que me muero, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”, fueron las palabras del cantante.

Sin embargo, los rumores de la muerte de José Luis Perales, hicieron que los seguidores del cantante recordaran de nuevo sus éxitos que aun en la actualidad siguen sonando, como lo son Un velero llamado libertad, Qué pasara mañana o ¿Y cómo es él?, esta última, la razón por la que al cantautor se le señaló como uno de los artistas que se presentó para Pablo Escobar.

José Luis Perales se habría presentado para Pablo Escobar. EFE/Javier Lopez/Archivo

Para nadie es un secreto que, en los años 80, cuando Pablo Escobar y el Cartel de Medellín controlaban el negocio del narcotráfico en Colombia, el capo realizo múltiples fiestas en las que participaron no solo artistas colombianos, sino también, algunos de los cantantes más reconocidos en el mundo.

Dentro de estas historias que relacionan a cantantes con el narco paisa, la más destacada es la que detalla la forma en la que Héctor Lavoe escapó del capo, sin embargo, José Luis Perales también habría participado de una fiesta de Escobar, en lo que ha sido una leyenda urbana que el cantautor de 78 años no ha confirmado.

Este rumor se generó por medio de Pablo Carbonell, vocalista de la banda Los Toreros Muertos, que en su libro El Mundo de la tarántula, afirmó que había conocido por medio de Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa (miembros del Cartel de Medellín), que José Luis Pelares había cantado en una de las extravagantes celebraciones de Pablo Escobar.

Carbonell no solo afirmó esto, sino que también señaló que en aquella oportunidad el narco obligo a Perales a cantar más de 15 veces la canción ¿Y quién es él?, sencillo que se convirtió en un éxito en Latinoamérica, por lo que ha sido adaptada con los años por otros artistas, como Marc Anthony.

“Oí que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar quince veces ‘¿Y cómo es él?’”, aseguró Pablo Carbonell a diario El Clarín.

¿Y quién es él? Habría sido la canción que el español cantó 15 veces para Pablo Escobar. Foto: Infobae.

Además, el líder de los Toreros Muertos señaló que esto no había sido del agrado de Perales, por lo que en un principio Escobar le pagó mil dólares por cada vez que cantaba la misma canción, pero que luego de la décima vez, José Luis se rehusó a continuar interpretando el mismo sencillo, por lo que la respuesta del narco no fue la más amistosa.

Pablo Escobar habría tomado una pistola y la puso sobre la mesa, esto para señalarle nuevamente a Perales que cantara de nuevo la misma canción las veces que él y su acompañante quisieran.

“Cuando ya la había cantado unas diez veces se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta (Pablo Escobar) o a la señorita que lo acompañaba”.

Aunque en un principio el representante de Perales, José Navarro, negó que esta historia fuera cierta, luego señaló que él ni el cantautor demandarían a Pablo Carbonell por injuria, ya que aunque la versión no fue desmentida por Perales, el artista fue quien le señaló a Navarro que no metiera las manos al fuego por él.

“Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero entre risas me dijo que no la ponga, no vaya a ser que me queme”, declaró José Navarro a Vanguardia.