Las visitas de José Luis Perales a Colombia, a propósito del susto por los rumores de su supuesta muerte

José Luis Perales Desde Londres Lamenta Que Se Haya Difundido La Noticia Falsa Sobre Su Fallecimiento

En horas de la tarde el lunes 7 de agosto de 2023 se habló del supuesto fallecimiento de José Luis Perales, a los 78 años en Madrid, España. De acuerdo con medios internacionales que confirmaron la información, el cantante español presuntamente habría fallecido de un infarto al miocardio; sin embargo, sus familiares no han confirmado o desmentido la noticia.

Te puede interesar: Rumores de la muerte de José Luis Perales hicieron que las personas recordaran la vez en la que le cantó más de 15 veces la misma canción a Pablo Escobar

Nació en Castejón, España el 18 de enero de 1945 saltando a la fama al componer diversos poemas, nostalgia y convertirlos en canciones, como ocurrió con el tema Que canten los niños o ¿Y cómo es él? Realizó cerca de 27 producciones musicales, registrando ante la Sociedad General de Autores de España, más de 510 composiciones musicales.

Sin embargo, en su más reciente publicación en redes sociales la hizo el 4 de agosto, en la que dedicó un buen fin de semana a los fanáticos que acumuló: “Hermosas son las palabras que nos dedicáis y el cariño con el que lo hacéis ¡Os deseamos un feliz fin de semana, amigos!”. Incluso, en un video replicado en redes sociales, desmintió el hecho y envió un mensaje a sus seguidores.

José Luis Perales en una de sus últimas presentaciones en 2022, durante la gira de despedida.

Las veces que puso de parranda a Colombia

El español tenía un amor fraterno por su público colombiano, especialmente por los seguidores que tenía en Medellín, ciudad en la que se presentó en repetidas ocasiones, al igual que en Bogotá, capital del país. De acuerdo con una publicación de la revista Diners, Perales se presentó en vivo y presenciar uno de los conciertos más memorables de 2016.

Te puede interesar: José Luis Perales desmintió su muerte: la reacción de sus fans en Perú

En ese año, la gira dio inicio en Bogotá el 1 de noviembre en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán para después presentarse en Cali el 3 de noviembre en el Jorge Isaacs y cerrar la gira en el país en Medellín el 4 de noviembre en el Teatro de la Universidad de Medellín.

Meses antes de que se desarrollara la pandemia del covid-19 en el mundo, José Luis Perales había planeado una nueva gira de conciertos en 2020; sin embargo, con la cancelación de los eventos en el país por cuenta de las medidas sanitarias, el evento debió ser aplazado a finales del mismo año. Para ese momento, el español había tomado la decisión de despedirse definitivamente de los escenarios y Colombia estaba incluida en la gira de despedida.

Te puede interesar: José Luis Perales desmintió las noticias falsas que se viralizaron en redes sobre su muerte: “¡Estoy más vivo que nunca!”

Finalmente, la noche del concierto final llegó y se despidió de los colombianos en Medellín el 1 de abril de 2022, en un evento enmarcado por la nostalgia de decirle adiós definitivamente a su público. Quizás, a esos fanáticos que lo han seguido desde 1973 pudieron tener ese encuentro para corear sus mejores temas musicales.

El cantautor José Luis Perales durante un concierto. EFE/Javier Lopez/Archivo

“Regresaré a casa, a tantas cosas, a escribir música, nuevas canciones. Me siento bien y lo necesito también, la calma, el contacto con mis nietos y todo lo que supone la familia a la que amo tanto”, reseñó el cantautor español en el evento, explicando por qué se despedía de los escenarios.

“No os vais a librar tan fácil de mí. Como os digo, si no hay conciertos sí habrá nuevas canciones para que de alguna manera sigáis escuchándome”.

Un supuesto concierto de José Luis Perales fue utilizado para estafar a miles de colombianos con un concierto en 2022. Europa Press.

Cabe destacar que, ese mismo año los seguidores de Perales en Bogotá se llevaron una decepción al enterarse de que se estaba organizando un concierto falso en el Teatro Cafam. Las entradas al evento salieron a la venta en la página de TuBoleta, organizados por dos reconocidos empresarios; sin embargo, al conocerse la información que era esta presentación era una estafa, los tickets dejaron de venderse de inmediato.

El evento tenía planeado realizarse después de mitad de año en 2022 y era promovido para las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla. Sin embargo, su mánager aseguró que ya se había retirado de los escenarios desde el 24 de abril que fue su última presentación.

“No hay concierto ni en Colombia ni en otro lugar del mundo, José Luis Perales ya no canta más”.

Cuando cantó 15 veces para Pablo Escobar

El artista señaló que, lo que le habían contado en uno de sus propios conciertos en Colombia, es que en aquella fiesta a Perales se le ofrecían hasta mil dólares por cada vez que cantara la famosa canción a pedido de Escobar. Sin embargo, “cuando ya la había cantado unas diez veces se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta (Pablo Escobar) o a la señorita que lo acompañaba”, concluyó.

Esta información fue difundida por el líder de la agrupación Los Toreros Muertos en su libro El mundo de la tarántula.

Para verificar la información, el medio español La Vanguardia se contactó con José Navarro ‘Berry’, representante de Perales, quien al escuchar lo que se decía en el libro de Pablo Carbonell lo negó rotundamente, “llevo 40 años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces”.

Pablo Escobar Gaviria habría hecho cantar más de 15 veces la canción ¿Y cómo es él? a José Luis Perales.

Tras su charla con Perales, el representante del artista informó al medio que el cantante español no confirmaba ni desmentía dicha información, razón por la que tampoco emprendería acciones legales en contra de Carbonell.

“Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero entre risas me dijo que no la ponga, no vaya a ser que me queme”, dijo el representante de Perales a La Vanguardia. Aclaró que “algo de eso pasó, pero es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta. Parece ser que Perales participó en una fiesta privada donde cantaba él con más artistas -prefiere no dar nombres- y no tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya”.