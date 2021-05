“Un velero llamado libertad”: el conmovedor tributo de Carlos Rivera a José Luis Perales

El sencillo conformará parte de "Leyendas" (Foto: Captura de pantalla/Youtube Carlos Rivera)

El viernes pasado, finalmente Carlos Rivera dio a conocer su nuevo sencillo titulado “Un Velero llamado Libertad”, el cual grabó en colaboración con José Luis Perales, intérprete original del conocido éxito de los años setenta. Este es el primer tributo que conforma “Leyendas”, el más reciente álbum del artista originario de Tlaxcala.

A unas horas de su estreno oficial, el colorido video del cantante mexicano ya cuenta con casi medio millón de visitas y múltiples comentarios por parte de los fanáticos donde mencionan entusiasmados el gran dueto que conforman los artistas.

“Pocos interpretes como Carlos Rivera, que imprime su estilo personal tan cálido a canciones tan bellas como ésta, y que decir del Sr. Perales sus letras maravillosas y esa sencillez que lo caracteriza. Complacida y agradecida con esta versión”, escribió una internauta.

Asimismo, Rivera compartió un mensaje a través de sus redes sociales y platicó un poco sobre su nueva producción musical.

Esta canción es una de las más reconocidas de Perales (Foto: Captura de pantalla/Youtube Carlos Rivera)

“Este es el primer adelanto de un proyecto que llevamos preparado mucho tiempo, pero que hicimos con todo el corazón a todos ustedes, para recordar, para volver a sentir, para viajar en el tiempo. Pero sobre todo para conectar con nuestras emociones y con las personas que más amamos”, dijo Carlos Rivera desde su Instagram.

Además, el también cantante de teatro musical, destacó que con Un Velero llamado libertad buscaba dar un homenaje a la amplia trayectoria de José Luis Perales y recordó que su nuevo disco estará a la venta a finales de mayo.

“Es mi primer disco de duetos, pero son con las grandes leyendas de la música latina. Poco a poco les iré diciendo quienes son, por ahora, están a punto de conocer el video y esta nueva versión que hemos hecho”, expresó Carlos, previo al estreno.

Cabe recordar que apenas a mediados de abril, el destacado intérprete arrasó durante la sexta edición de los premios Latin American Music Awards, transmitidos por Telemundo al presentarse con La Banda MS.

Con el éxito “No me pidas perdón” en versión acústica, los intérpretes de la banda sinaloense llegaron a los corazones de los presentes y cantaron con el famoso Rivera.

Este sencillo es parte del nuevo disco Positivo Acústico de la banda liderada por Sergio Lizárraga, el cual se dio a conocer este 15 de abril en todas las plataformas de música y cuenta con varias canciones en acústico y duetos que prometen ser un éxito para los fans de este grupo.

EL intérprete rindió un homenaje a la trayectoria de Perales (Foto: Captura de pantalla/Youtube Carlos Rivera)

La última polémica de Carlos Rivera

A pesar de que han pasado más de 15 años desde que Carlos Rivera saltó a la fama por ganar la tercera generación de La Academia, el cantante ha sabido cómo mantenerse vigente en el medio y ha participado en múltiples realities televisivos, entre ellos la primera edición de ¿Quién es la máscara? Fue durante la grabación del primer episodio de este programa donde Rivera tuvo actitudes que decepcionaron a sus fanáticos.

Así lo dio a conocer Eva Ramírez a través de su cuenta de Tik Tok, donde contó su experiencia como parte del público en reality show de Televisa. De acuerdo con la joven, ella fue invitada al programa junto con otros compañeros de su escuela, todos provenientes de Tlaxcala, estado del que también es originario Carlos Rivera.

“Cuando nos contaron, todavía no sabíamos de qué trataba, pero sabíamos que iba a estar Carlos Rivera y muchos fuimos por él. (...). Llegó el día, estábamos súper emocionados todos, llegamos a Televisa y seguimos los protocolos, (...), no podíamos tomar fotos porque era un programa nuevo”, explicó la joven con el usuario @ramirezeva en la red social.

Eva continuó su historia al decir que Omar Chaparro presentó a los investigadores del programa, entre quienes se encontraba el cantante: “fueron entrando uno por uno y, después, para convivir con el público preguntó de dónde éramos, pero desde que entraron, todos entraron con una actitud bien chida, bien positiva, pero él (Carlos Rivera) entro un poco fresa por así decirlo”. Además de estas palabras, Eva añadió en un texto en el que escribió que “incluso se veía algo enojado”.

