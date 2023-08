Esta es la app que te dice las playas en las que hay medusas

Una medusa en la orilla de la playa (Getty)

Uno de los lugares más elegidos cuando llegan las vacaciones de verano es la playa. Los ciudadanos hacen las maletas y huyen de sus lugares de residencia en busca de un cambio de aires y, en periodo estival, también en busca de un lugar en el que combatir las altas temperaturas. Por este motivo, las costas españolas se llenan de turistas tanto nacionales como internacionales. El problema es que la presencia de medusas puede fastidiar un idílico día de playa, pero esto se ha acabado. En un momento en que existen aplicaciones para todo tipo de usos, han creado una herramienta que te permite conocer las playas donde hay medusas.

Esta aplicación se llama MedusApp, la cual se encuentra disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone. Este proyecto, según detalla la página de la aplicación, nació para que los ciudadanos actuaran como “ojos de la ciencia donde ella no podía llegar, acabó de rebote sirviendo también a la ciudadanía”. En concreto, esta información sirve tanto para ayudar a una mejor comprensión de la distribución de las medusas en los mares y otros estudios, como a los bañistas para que este alerta y puedan disfrutar de las playas.

Te puede interesar: Alerta en las playas de Ferrol por la aparición de medusas velero: tocarlas supone un riesgo para la salud

Cómo funciona

La aplicación cuenta con diversas funciones repartidas entre los botones que aparecen en la pantalla principal. La primera y más importe es la de avistamientos, se trata de un reporte de medusas u otros objetos. De esta forma, cuando un ciudadano ve una medusa en la playa o en el mar, lo envía a través de esta aplicación y aparecerá públicamente en el mapa de la app. Desde la página de MedusApp animan a los usuarios a compartir también fotos para “darle mayor validez al avistamiento”.

Te puede interesar: Estos son los tipos de medusas habituales en playas de España: cuáles son más peligrosas y cuáles son típicas en Mallorca e Ibiza

Por otra parte, está la función de no avistamientos. Con esta opción se informa de las playas en las que no haya medusas a la vista. Esta información aparecerá en el mapa con un punto verde semitransparente. Una opción muy útil si quieres asegurar de que vas a acudir a una playa libre de estos animales.

La herramienta del mapa sirve para observar todos los avistamientos que otros usuarios han notificado a través de la aplicación. En el mapa aparecen diversos iconos que significan diversas cosas, por ejemplo el verde informa de aquellas playas libres de medusas. Además, también existen colores para indicar cómo de urticante es la picadura de las medusas de esas playas. El color blanco indica las no urticantes; el amarillo, las poco urticantes; el naranja, las urticantes; y el rojo, las muy urticantes. Por otra parte, si el icono de la medusa aparece en color gris, significa que ha habido un avistamiento no certificado, debido a que no se puede garantizar la especie, porque no se envió directamente a través de una foto en directo o con las coordenadas, sino que se hizo a través de una galería o con la ubicación puesta de forma manual.

Detectan la presencia de medusas velero en varias playas (Europa Press)

Las picaduras. Esta opción es un reporte de las picaduras, el cual no se publica, pero sí ayuda a los profesionales médicos a disponer de información para estudios sobre alergias. Aquí se pueden aportar datos como la zona de la picadura, si el usuario ha tenido otras anteriormente, o el tiempo transcurrido desde la picadura hasta que se ha tomado la foto.

Por otra parte, existe la herramienta de primeros auxilios, la cual cuenta con una guía de primeros auxilios de cómo proceder ante una picadura, en el caso de que se conozca la especie que le ha picado al usuario, o consejos genéricos sobre cómo hay que tratarla. Estas recomendaciones proceden de expertos sanitarios.

Otra de las funciones es transecto. Esta herramienta está destinada principalmente a aquellos ciudadanos que navegan, dado que las rutas en el mar pueden aportar información de lo que los usuarios se encuentren en el camino. Para ellos, es necesario activar este botón al comienzo del trayecto y detenerlo cuando finalice. Antes de enviarlo es posible enviar fotos de los avistamientos.

Por último, se encuentra la guía de medusas. Esta sirve para aprender sobre estos animales, ya que la aplicación cuenta con una pequeña enciclopedia acerca de este tema en el que se pueden aprender cosas como lo urticaria que es cada especie, dónde suelen aparecer y cuándo. También aparecen distintas fotos de cada especie para que los usuarios puedan diferenciarlas cuando las ven en la playa.

Seguir leyendo: