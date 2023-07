Por qué tampoco debes bañarte en la orilla si hay medusas en la playa

Medusa en la arena de la playa. (Getty)

Durante el verano, las playas españolas se llenan de bañistas que quieren disfrutar del mar y del sol. Pero, a pesar, de estar en un lugar de descanso, es necesario que tomen precauciones porque puede haber riesgos, tanto dentro como fuera del agua.

Uno de los peligros que entabla el mar son los animales que viven en él. En ocasiones, pueden aparecer especies grandes como los tiburones, sin embargo, en España es poco común encontrarse con uno de ellos, y aun así no suponen un gran riesgo, por lo general. Otras especies que sí aparecen y que pueden ser mucho más molestas son las medusas.

Algunas viven cerca de la costa, pero las más abundantes se concentran a unas 10 o 20 millas de la orilla, ya que en esas zonas se concentra su principal alimento: el zooplancton. Las especies costeras son las que tienen en su ciclo de vida una fase pólipo que se asienta en el fondo, en general a escasa profundidad, por eso son costeras. La fase pólipo es aquella en la que algunos tipos de medusas aún no han alcanzado su edad adulta y viven adheridas al suelo marino.

También se pueden encontrar en la orilla cuando se ven arrastrada por las corrientes. En este caso, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aconseja no bañarse. También explican que en caso de encontrarse con una dentro del agua, nos debemos alejar lentamente “sin movimientos bruscos que podrían favorecer que los tentáculos interactuasen con nuestro cuerpo”. Aclaran que las medusas nunca “atacan”, y pican porque nos encontramos con ellas.

¿Te puedes bañar si hay una red de contención de medusas?

Por lo general no, ya que la red detiene las medusas, pero no a sus tentáculos. Estos se rompen por el efecto de las redes y aunque se hayan desprendido de las medusas, pueden causar picaduras de igual modo. El ministerio no desaconseja el baño si las redes se utilizan para retener medusas con escaso poder urticante, como es el caso de Cothylorriza tuberculata.

Medusa Cothyloriza tuberculata. (Getty)

¿Te puedes bañar en la orilla si hay medusas en la playa?

No, ya que, al igual que sucede con las redes de contención, a la orilla pueden llegar trozos rotos de las medusas, generalmente tentáculos, que picar por igual. Tampoco es aconsejable coger cubos o llenar las piscinas de niños con el agua, porque también podría contener trozos de tentáculos, ya que son tan finos como el hilo de coser y no se ven a simple vista.

