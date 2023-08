Aitana Bonmatí llama a la puerta del Balón de Oro: así es la líder de España en un Mundial al que pudo renunciar

Aitana Bonmatí durante el partido contra Suiza (RFEF)

“Tengo algo que llevo innato, que es el carácter. Aunque no lleve brazalete, me gusta hablar, comunicar y trasladar ese carácter a todo el equipo cuando no tengo el balón, cuando lo tengo, cuando las cosas van mal”. Palabra de líder. Palabra, por lo tanto, de Aitana Bonmatí. Santo y seña de una España en la que la manija ha pasado a llevarla ella y no, recién salida de su larga lesión, Alexia Putellas. Quizá su también compañera en el FC Barcelona le dé el relevo, además, en otro hito sonado: ganar el Balón de Oro femenino.

La candidatura ya estaba sobre la mesa por su protagonismo a nivel de clubes, pero Aitana la ha llevado un paso más allá en este Mundial, pase lo que pase, histórico para la selección. Opositó a ser una de las jugonas del torneo desde el día uno, cuando Costa Rica sufrió el catalogado por la FIFA como mejor gol de la fase de grupos. Una genialidad técnica que tuvo réplica en los octavos de final frente a Suiza, cuando el 1-3 que se sacó de la chistera la de San Pedro de Ribas dejó a todos con la boca tan o más abierta si cabe.

Te puede interesar: España, a cuartos del Mundial por primera vez

El resultado colectivo fue el mismo que en el debut: victoria, con el añadido de dar esta la clasificación para los primeros cuartos de final mundialistas de las españolas. Tampoco varió el guion en lo individual, puesto que el MVP del encuentro recayó, como al principio de la aventura, en Bonmatí. Su doblete de este sábado encapsuló un dominio superlativo de la situación, el suyo, imprescindible para el resurgir de La Roja. Y cuando más tocada estaba, puesto que venía de ser anulada por completo, Aitana incluida, contra Japón.

Aitana Bonmatí celebra el tercer tanto español contra las suizas (AP Foto/Abbie Parr)

Principal referente del Barça

La medicina más efectiva contra ese varapalo era agarrarse a los buenos momentos y recuperarlos para la causa. Al menos, es lo que intentó hacer la centrocampista de 25 años, que sabe de sobra cómo lidiar con el hecho de que el juego de su equipo gire en torno a ella. Es lo que le ha ocurrido este curso en el Barcelona (16 goles y 19 asistencias), con un paso adelante que se ha notado especialmente en la Champions.

Te puede interesar: Japón propina toda una cura de humildad a España

La segunda Copa de Europa de las azulgranas no se entendería sin el concurso de la barcelonesa, elegida mejor jugadora de la máxima competición continental. Dominar el Viejo Continente era la guinda que le faltaba, asaltado el estrellato sin discusión desde hace tiempo en el panorama nacional. De hecho, no le queda ningún gran título por ganar con el Barça. Trasladar su importancia en la Ciudad Condal a la absoluta era un proceso natural como la vida misma, sobre todo si tenemos en cuenta que el núcleo duro del que echa mano Jorge Vilda es culé.

La generación de juego que corre a cargo de Bonmatí en tierras neozelandesas es infinita: todo pasa por las botas de la chica que se enamoró del balompié practicándolo entre chicos. No ha conocido otra disciplina que la barcelonista una vez que en la entidad quedaron prendados de ella. El título de “revelación del año” que recibió en sus inicios se le quedó corto en un suspiro, quemando etapas de igual forma vertiginosa con España en categorías inferiores.

Aitana Bonmatí en acción contra Suiza (REUTERS/David Rowland)

Con 14 títulos a sus espaldas (dos Champions, cuatro Copas de la Reina, tres Ligas, tres Supercopas de España, un Europeo Sub-17 y otro Sub-19), ganar una competición de enjundia como internacional es lo único que le falta a Aitana para completar su palmarés. Eso y reinar sobre todas sus compañeras de profesión. Tuvo que conformarse con un quinto lugar en 2022. ¿Se convertirá en la tercera española que gana el premio por excelencia del deporte rey si logra conducir a la gloria a todo un país? El tiempo lo dirá.

Entre las 15 que renunciaron

El tiempo, con su paso, provocó, por otro lado, que Bonmatí renovase su disponibilidad para ser convocada por Vilda: hasta junio, no se supo si jugaría o no la competición en la que todas quieren brillar. Fue así porque, en un primer momento, estuvo entre las 15 futbolistas que decidieron apartarse del grupo tras la pasada Eurocopa. Ahora son 12, ya que tanto la hoy santo y seña como Ona Batlle y Mariona Caldentey apostaron por volver.

Aitana Bonmatí al marcar por primera vez contra Suiza (REUTERS/Molly Darlington)

Y les salió bien. Nadie podrá quitar a estas mujeres un puesto de honor en las enciclopedias. El muro de octavos es historia gracias a todas ellas. Pero, en especial, a Aitana Bonmatí. Ella ha sentado las bases de una candidatura al triunfo final impensable no hace tanto y que quién sabe si no prosperará en la Copa del Mundo más abierta de los últimos tiempos.

Seguir leyendo: