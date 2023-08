Alcaraz suma y sigue: le comparan con Rafa Nadal y tiene a tiro un récord de Andy Murray con solo 20 años

Carlos Alcaraz con el trofeo de Wimbledon (REUTERS/Dylan Martinez)

Carlos Alcaraz apura sus últimos días sin competición. Llega la hora de la pista dura, a la que el número uno del mundo saltará con el objetivo de intentar revalidar título en el US Open, el primer Grand Slam que conquistó como tenista. Antes de buscar la victoria en Nueva York desde finales de agosto, el español pasará por Toronto y Cincinnati. En el primero de estos Masters 1000, que empezará a disputar el próximo lunes o martes, no se verá las caras con Novak Djokovic, ausente en tierras canadienses. Sin embargo, otros grandes jugadores como Daniil Medvedev (en su caso, en una hipotética final), Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev y Jannik Sinner sí estarán en este torneo.

La victoria del murciano en Wimbledon, a la par que su gran 2023, le ha convertido en el tema de conversación más recurrente en el deporte de la raqueta en los últimos tiempos. Las declaraciones elogiosas hacia él no dejan de sucederse, ya que la precocidad con la que ha conseguido alcanzar la élite del tenis resulta digna de admiración. El último en hablar de forma muy positiva sobre Alcaraz ha sido el extenista italiano Paolo Bertolucci.

Alcaraz, “heredero” de los más grandes

El que llegase a ser número 12 de la ATP en 1973 y campeón de la Copa Davis con su país en 1976 no ha dudado en colocar a la nueva sensación del circuito masculino en un pedestal. “Es el gran heredero del Big Three porque no hubo nadie con veinte años que jugara así al tenis. Es completo. Se encuentra de maravilla en cualquier superficie. Digamos que se trata del prototipo del tenista del futuro”, ha reconocido en una entrevista en Jot Down.

Alcaraz y Nadal en 2022 (REUTERS/Juan Medina)

“Ahora bien, no se sabe dónde llegará porque ahí entran en juego intangibles como el físico, la competencia que pueda tener o el hambre de victoria. Todo parece indicar que seguirá escribiendo páginas y páginas de éxitos tenísticos porque sí, tiene cosas de los tres grandes. Es un fenómeno total. Es completo física y técnicamente. He visto mucho tenis, y no vi a nadie así con veinte años. Hace todo: sirve bien, domina el resto de derecha, posee un gran revés, sube a red y liquida con un buen smash, hace grandes dejadas… Todo muy rápido. Además, es resistente”, añade Bertolucci.

Eso sí, considera que hay que marcar distancias entre Rafa Nadal y Alcaraz: “Nadal sufre en el campo. Es un fuera de serie, pero sufre. Federer era técnica cristalina, pero no sonreía. Alcaraz se divierte. Me recuerda, en el fútbol, a Ronaldinho. En diez años no veo nadie que le haga sombra”. Lo mismo sucede al vincularle con Djokovic: “El serbio en uno o dos años se retirará, imagino. Si a Alcaraz le respeta el físico, estará una década en lo más alto”.

Bertolucci también habla de Alcaraz cuando se le menciona a la gran esperanza del tenis italiano, Jannik Sinner. “Obvio que no podrá ser Alcaraz por una cuestión de estructura física, pero si continúa trabajando y mejora el físico, la potencia, si tiene una vida ordenada a nivel de pareja…”, considera.

Al acecho de Andy Murray

Alcaraz ha cumplido esta semana 31 semanas al frente del ranking de la ATP. Todavía tiene a 15 leyendas por delante en lo que se refiere a la permanencia en lo más alto de la clasificación: de mayor a menor tiempo como líder, Djokovic, Federer, Sampras, Lendl, Connors, Nadal, McEnroe, Borg, Agassi, Hewitt, Edberg, Courier, Kuerten, Murray y Nastase.

Andy Murray en Washington (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Son estos dos últimos mitos a los que más cerca está ya de superar el de El Palmar. En el caso de Nastase, son 40 semanas las que gozó de la condición de mejor jugador del mundo. En el de Murray, hablamos de 41. Ahora mismo, Alcaraz se encuentra en condiciones de batir los registros tanto del rumano como del británico. Lo haría, además, partiendo de la base de que es el único que ha conseguido hollar la cima tenística recién alcanzados los 20.

