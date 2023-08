La sorprendente reacción de un experto culinario portugués al probar la tortilla de patata del Mercadona

Tortilla de patatas (Getty Images)

La tortilla de patata es un plato típico de la gastronomía española, aunque cada uno la prefiere a su gusto, con o sin cebolla, cuajada o poco hecha. Lo que está claro es que donde va triunfa, da igual la manera en la que esté preparada. Y no solo en España, sino que ha conquistado a miles de personas en todo el mundo, incluso los paladares más expertos. Y no solo las que se preparan en los restaurantes o las caseras, incluso las de un supermercado han conquistado a un experto culinario que le ha dado de puntuación un 9 y ha asegurado que volvería a repetir.

Y es que se trata de un plato tan simple que básicamente solo se necesitan dos ingredientes, huevos y patatas. Luego se suele añadir un poco de sal y cebolla para darle más sabor. Algunos además la rellenan con otros productos como queso, jamón o incluso morcilla. Lo que no está claro es cual es su origen, una cuestión que es objeto de debate. De las pocas cosas que se conocen es que surgió como un recurso alimenticio en un momento de miseria, en que la comida y el dinero escaseaban. Era una receta que buscaba dar de comer a muchos por poco precio.

Mercadona lleva años triunfando con su versión de tortilla de patatas precocinada, la cual venden con y sin cebolla. Se trata de uno de sus productos estrella y que está presente en muchas casas. Por eso, un crítico culinario portugués no ha podido resistirse a probarla. A través de su cuenta en TikTok (su nombre de usuario es Avaliando comidas), ha compartido un vídeo de lo que le ha parecido este producto de la cadena de supermercado valenciana.

Qué opina el experto de la tortilla

En la reproducción explica que él ha elegido la que viene con cebolla, que ya está precocinada y que lo único que hace falta antes de hincarle el diente es calentarla entre cuatro y ocho minutos en el horno o en la sartén. “En cuanto al sabor, no tenía grandes expectativas, pero enseguida me enamoré de la tortilla”, asegura este experto. Además, en el video detalla que estaba “muy rica” y “su textura húmeda me daban ganas de comer cada vez más”.

Este profesional tenía pocas expectativas con este producto, pero “lo entrega todo”, afirma. Por este motivo, considera que la puntuación de la tortilla de patata del Mercadona merece una puntuación de un 9. “Volvería a repetir sin duda”.

