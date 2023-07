Cantan juntos y rompen después: a Rosalía no le ha salido bien compartir estudio ni con Rauw Alejandro ni con C. Tangana

Rosalía en una imagen de archivo (Getty)

“Escribirle una canción a tu pareja es una movida porque te arriesgas a llorar luego cantando ‘‘yo la batí hasta que se montó'”, ha escrito un usuario en Twitter (o X, o como quiera que se llame ahora la aplicación con la que el magnate Elon Musk juega de lunes a viernes). “La tía llorando cuando habla de la poronga de su ex”, añadía otro.

En Hentai, sexta canción del álbum Motomami (con el que la catalana consiguió que todo el mundo bailara a ritmo de Bizcochito o Despechá), Rosalía escribía e interpretaba un tratado erótico dedicado a la que entonces era su pareja, Rauw Alejandro. Porque, desde este martes y según una exclusiva de la revista People, ya no lo es. Rosalía y Rauw habrían tomado caminos separados después de tres años de relación y los rumores, los primeros, porque habrá muchos, hablan de una posible infidelidad del puertorriqueño.

Te puede interesar: Un recorrido por las canciones que Rosalía y Rauw Alejandro grabaron juntos en ‘RR’: ‘Beso’, ‘Vampiro’ y ‘Promesa’

La noticia se produce cuatro meses después de que ambos artistas lanzaran RR, el EP de tres canciones (Beso, Vampiros y Promesa) en el que ambos se dedicaban todos los sinónimos del amor. “Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos”, admitía Rosalía hace unos meses en una entrevista con Ibai Llanos.

La artista, que tiene en su hemeroteca el tema Antes de morirme, la colaboración con C. Tangana que escribió antes de que se convirtiera en su expareja, sabía que apresurarse a firmar una canción con Rauw podría ser contraproducente. 120 días después de la publicación de RR, las peores premisas se han vuelto a confirmar.

Rosalía y Rauw Alejandro (Los40 Music Awards)

Del estudio al desamor

La primera vez que la música deshizo lo que unió para la catalana fue con C. Tangana. Lo suyo venía de la admiración mutua, pero la primera vez que se les vio juntos fue en 2016, cuando Rosalía acompañó a El Madrileño en el escenario para cantar juntos Llámame más tarde. Sin embargo, su relación musical (y personal) se afianzó con el lanzamiento de Antes de morirme, el tema que se han dedicado todas las parejas de adolescentes desde entonces.

Su relación duraría hasta mayo de 2018 y, por aquel entonces, Pucho era más conocido que la artista que acaba de decir adiós a su exitosa gira Motomami. Rosalía había sacado su primer disco de estudio, Los Ángeles, el más flamenco y con el que consiguió ir poco a poco haciéndose un hueco en la industria. Tras la ruptura con Antón Álvarez (nombre real de C. Tangana), la artista lanzó Malamente, el sencillo que cambió y revolucionó su carrera y que incluía, además, una pullita a su expareja.

Con la publicación de El Mal Querer (2018), álbum que contó con la colaboración del propio Álvarez, Rosalía expresó todo lo que llevaba dentro, elaborando un tratado de desamor que la convirtió en la artista del momento dentro y fuera de España. Durante la promoción del disco, y cuando ya se sabía que lo suyo era historia, Rosalía no hizo mención a C. Tangana salvo en una ocasión. Fue en El Hormiguero. Pablo Motos le preguntó a la cantante si le había dado las gracias a alguien por haberla querido mal y su respuesta fue contundente: “Claro que sí. De hecho, se lo agradezco en el disco”.

'Antes De Morirme' de Rosalía y C. Tangana

De hecho, la relación y el vínculo entre las canciones de ambos (incluso después de su ruptura) parecían evidentes. Incluso años después de romper, muchos vieron mensajes ocultos en temas como Tú me dejaste de querer (de el disco El Madrileño, publicado en 2020). Lo suyo fue tóxico porque no acabó y murió instantáneamente. Se mantuvo en el tiempo con declaraciones, con pullas y con mensajes artísticamente ocultos.

No en vano, Pucho declaró en una entrevista con la revista Rockdelux en 2020 que la artista “molaba cuando no la conocía nadie”. “Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía, lo entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado, pero hace cuatro o cinco años. La gente llega tarde y llegará un momento en el que la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé”, declaraba al medio musical.

Te puede interesar: Rosalía y Rauw Alejandro rompen su relación: así ha sido su idilio musical y sentimental

Precaución amorosa

Rosalía siempre ha sido contundente a la hora de hablar de una posible colaboración artística con Rauw Alejandro. No en vano, cuando anunció el remix de su éxito Despechá, muchos pensaron que el artista invitado sería el puertorriqueño. “Para mí, nuestra relación es lo primero... Por supuesto que mi carrera es súper importante, pero al mismo tiempo, en mi vida, tú eres mi compañero, y todo lo demás viene en segundo lugar”, expresó a Billboard antes de la ruptura.

La catalana, que se había volcado musicalmente con C. Tangana, fue más precavida (o privada) en su relación con la que, entonces, era su pareja. Pese a que los seguidores de ambos les pedían la colaboración a gritos (literalmente), Rosalía y Rauw tardaron tres años en cumplir los deseos de sus groupies. En marzo de este año lanzaron RR, la confirmación musical de que todo estaba lo suficientemente asentado como para lanzarse al ruedo.

Como dice el refranero español, donde tengas la olla, no metas el miembro genital masculino.

Seguir leyendo