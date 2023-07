30 hectáreas y ocho ‘suites’: así es la finca catalana que todavía ‘une’ a Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro en un fotomontaje de Infobae España. (Idealista/Getty)

La noticia de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro tras más de tres años de relación ha corrido como la pólvora a lo largo y ancho del mundo. Apenas unos minutos después de ser publicada por People, la información dio el salto a las redes sociales, donde los fans de la catalana empezaron a encontrar sentido a algunas de sus últimas palabras.

Los motivos no están claros ni han sido confirmados por el entorno de los cantantes, pero diferentes medios internacionales apuntan a una posible infidelidad por parte del puertorriqueño con dos modelos colombianas. De ser cierto, no solo se habría terminado su relación, también sus planes de boda, ya que cabe recordar que se prometieron hace apenas cuatro meses. Si bien no llegaron a dar este gran paso de pasar por el altar, Rosalía y Rauw Alejandro sí que se comprometieron a otro nivel.

Te puede interesar: Rosalía reaparece en París tras conocerse su ruptura con Rauw Alejandro: así ha reaccionado ante sus fans

La vivienda de Rosalía y Rauw Alejandroen Manresa. (Idealista)

En febrero del pasado año se conoció que la ya expareja se había comprado una casa en común. Un palacete ubicado en la localidad catalana de Manresa por el que habrían pagado unos dos millones de euros y que pretendía ser su primer proyecto juntos. Tal y como se conoció a través del diario Regio7, antes de disfrutar de ella hicieron una reforma supervisada, ya que la propiedad, conocida como La Casa Morera de Manresa, es un Bien Cultural de Interés Local que necesitaba una actualización bajo la supervisión de los expertos.

La vivienda de Rosalía y Rauw Alejandroen Manresa. (Idealista)

Se trata de una finca de 30 hectáreas en las que se levanta una vivienda de más de 2.600 metros que cuenta con ocho dormitorios –todos ellos de tipo suite–, una cocina reformada, bodega, dos salones de 120 y 90 metros cuadrados decorados con chimeneas de época y terrazas acristaladas con vistas. También tiene una piscina exterior con una casita de 130 metros con cocina, vestidor y almacén.

Además de la casa principal, la finca dispone de otras cuatro viviendas completas, perfectas para los invitados, así como una zona de cuadras.

La vivienda de Rosalía y Rauw Alejandroen Manresa. (Idealista)

Una de sus mejores cualidades son las vistas. Situada a cinco kilómetros de Manresa y a 65 de Barcelona, desde ella se pueden contemplar las montañas y es que está bastante aislada, lo que aporta tranquilidad y discreción.

Seguir leyendo: