Rosalía ya habla de volver al estudio: ¿hay nueva música a la vista después del éxito de ‘Motomami’?

Rosalía en el Primavera Sound de Madrid (EFE/ Kiko Huesca)

Rosalía no para. Con o sin moto. En España o fuera de ella. La artista catalana ha sido una de las protagonistas del festival Primavera Sound, celebrado tanto en Barcelona como en Madrid, y aprovechando su estancia en España para promocionar su gira de festivales y el lanzamiento de Tuya, su último tema, la intérprete ha ido dejando un camino de migas acerca de qué hay después de Motomami en lo que a música se refiere.

“Es el momento de volver a ir al estudio y de hacer nueva música”, ha declarado la cantante en una entrevista con Vanity Fair. Tras año y medio de gira y de promoción de su tercer y más exitoso álbum, Rosalía se ha mostrado vulnerable con su público y ha dejado caer la fatiga, mental y física, que ha supuesto para ella pasar tanto tiempo fuera de casa. Eso sí, matiza. Todo merece la pena porque el inmenso cariño que ha recibido de su público en todo ese margen temporal.

En la charla con la revista, la catalana ha afirmado que todavía no sabe cuál será su próximo proyecto, ni cuándo comenzará a darle forma. Pero sí tiene clara una cosa: “El espectáculo que quiera hacer también determinará mucho cómo me plantearé todo”. Si algo ha demostrado con el Motomami World Tour es que su música y su arte son un binomio inseparable.

Antes de regresar a la rutina creativa y de conformar su nueva era musical, Rosalía requiere de una tarde de sofá, peli y manta... incluso si la temperatura estival no lo facilita. “¡Tomarme un descanso! ¡Hombre, tú dirás! Me quedan unas semanas, y me gustaría tener un momento para poder leer, para poder ver películas, para poder tomármelo con más calma. Pero tengo ganas de volver al estudio. Tengo muchas ideas ya, siempre voy teniendo ideas y las voy guardando en unas notitas y tengo ganas ya de sacarlas”, afirma al medio.

Te puede interesar: Esto es lo que decía Rauw Alejandro de Rosalía (y viceversa) antes de ser pareja

AME3984. BARCELONA (ESPAÑA), 03/06/2023.- La cantante española Rosalía se presenta durante el festival de música Primavera Sound Barcelona, hoy, en Barcelona (España). EFE/ Marta Perez

Alabanzas internacionales

Rosalía es una de las artistas españolas con más proyección internacional. No en vano, una de las canciones de RR -el EP compuesto por tres temas centrados en el amor que ha lanzado junto a Rauw Alejandro-, ha sido considerada por la revista musical Rolling Stone como una de las mejores de 2023 hasta la fecha, entrando entre las diez mejores. Se trata de Vampiros, un tema de amor incondicional e inmortal en el que ambos recorren los locales y lugares más emblemáticos de Barcelona convertidos en la versión dosmilera de Drácula.

“Pocos placeres en la música latina contemporánea se pueden comparar con la electricidad del furioso rap de Rosalía. Extraído de un EP de tres canciones que celebra su colaboración con la estrella del neo-reggaeton Rauw Alejandro, Vampiros se nutre de la exuberancia de la diva española y de una amenazadora línea de sintetizador que aumenta la tensión sin descanso. Los tambores tribales del tema, el exótico collage ambiental del puente y el repentino final evocan la bravuconería de Motomami, la visionaria obra maestra de Rosalía”, ha declarado la revista.

Te puede interesar: J. Argilés, la churrería barcelonesa del último videoclip de Rosalía y Rauw Alejandro

ROSALÍA, Rauw Alejandro - VAMPIROS

Inspirada en Japón

Tras el lanzamiento del EP con su pareja musical y romántica, Rosalía sorprendió hace unas semanas con la publicación de Tuya, un tema de reggaetón con estética nipona en el que la catalana es la protagonista de una película de Sofia Coppola en la que suena la playlist ‘Perrear y llorar’ de Spotify. Tuya sigue la estela de Candy, segundo tema de Motomami en el que mezcla la dulzura sonora con letras románticas y una imponente inspiración asiática.

Tuya es un canto al deseo, a la aniquilación de la razón, a la unión de dos cuerpos, al amor líquido. Rosalía une la sensualidad del género urbano con el gabber techno -la hermana del hardcore- y con la delicadeza de los instrumentos clásicos de la música asiática. La cantante recorre las calles de Tokio vestida como una joven de Harajuku, come ramen, pasea por Shibuya con su perro y se baña en un sentō -los icónicos baños públicos japoneses-. También tiene tiempo para enseñar su look en el tatami.

Con muchas incógnitas por despejar, Rosalía tiene un listón alto que igualar -o superar- después del fenómeno que Motomami ha supuesto para su carrera musical. La expectación es máxima y las posibilidades de conocer a una cantante sumergida en estilos completamente diversos, también. Al fin y al cabo, si algo ha demostrado en el último año y medio es que lo de la transformación es, sin duda, lo suyo.

Te puede interesar: Rosalía defiende su libertad para hablar de sexo, “como Madonna o Björk”, tras el lanzamiento de ‘Tuya’, su última canción

Videoclip oficial de 'Tuya', la nueva canción de Rosalía

Seguir leyendo