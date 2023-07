Rosalía y Rauw Alejandro rompen su relación: así ha sido su idilio musical y sentimental

Rosalía y Rauw Alejandro en la última edición de los Latin Grammy (Foto AP/John Locher, archivo)

Los martes, ni te cases, ni te embarques. Lo primero, desde luego, parece que no ocurrirá entre Rosalía (Barcelona, 1992) y Rauw Alejandro (Puerto Rico, 1993). La revista People ha publicado en exclusiva que la pareja habría roto después de tres años de relación y de haber anunciado su compromiso hace cuatro meses, coincidiendo con el lanzamiento de RR, el EP en el que ambos colaboraban por primera vez (en términos musicales) y que estaba formado por tres canciones en las que se declaraban todos los sinónimos del término amor.

Los rumores se llevaban cocinando en redes sociales desde hacía varias semanas. No en vano, Rosalía, que nunca se ha escondido a la hora de admirar al puertorriqueño, apenas había interactuado en redes sociales con la que entonces era su pareja. Tampoco le incluyó en su mensaje de despedida de la gira Motomami, que finalizó el pasado sábado en París. Asimismo, la intérprete subió una imagen en la que aparecía llorando, con lágrimas en la cara, acompañada del siguiente mensaje: “Días de todo”.

Ambos han sido muy cariñosos en público y no han tenido reparo a la hora de demostrar el amor que sentían el uno por el otro. Ya fuese en conciertos, con mensajes a larga distancia o en redes sociales, lo suyo era todo lo idílica que pueda ser una relación coyuntural. People anuncia en su exclusiva que, pese a tratarse del fin de una de las parejas musicales más queridas, y pese al amor y respeto que ambos se profesan, Rosalía y Rauw Alejandro han decidido tomar caminos separados.

La imagen que Rosalía subió hace unos días en Instagram

¿Cómo se conocieron Rosalía y Rauw?

“Me encanta Rosalía”, dijo Rauw Alejandro en 2019. “Si estás viendo esta entrevista, el collab ya mismo”, le pidió el artista, que por aquel entonces sonaba en la radio, en los beach club de la Costa del Sol y en las discotecas valencianas con Fantasías, un éxito que cantaba junto a Farruko. “Nos conocimos por las redes, a distancia”, admitía a la revista Billboard. “En persona en Las Vegas”, puntualizó ella. “Estaba nervioso, no te voy a mentir, bajó Rosi y la vi, me puse más nervioso”, le contó entonces a la periodista, que quiso poner colofón al preguntarle si, para él, fue amor a primera vista. “Sí, 100%, sin duda”, dijo Rauw. “Yo desde la foto ya estaba enamorado”.

Su relación era un secreto, y no a voces, precisamente. Los rumores estaban ahí, pero ambos tardaron más de un año en confirmar que estaban juntos. La confirmación se produjo en 2021, pero es altamente probable que ambos llevasen juntos un tiempo antes de hacer público su amor. Los groupies de la cantante se percataron de las señales y elaboraron teorías rocambolescas a base de papel, fuego e imágenes de Instagram.

Desde su primer vídeo juntos en TikTok, un algoritmo perfecto que confirmó su relación, la de Rauw y Rosalía fue una historia abierta a todos los públicos. Dedicatorias, amor, fotos, grabaciones y apoyo público. Entrevistas juntos en las que demostraban la química que había entre ambos y, dos años después, la esperada colaboración musical.

Rosalía y Rauw Alejandro paseando por Madrid en 2022 (EP)

Primero la relación, luego la música

Rosalía siempre ha sido contundente a la hora de hablar de una posible colaboración artística con Rauw. No en vano, cuando anunció el remix de su éxito Despechá, muchos pensaron que el artista invitado sería el puertorriqueño. “Para mí, nuestra relación es lo primero... Por supuesto que mi carrera es súper importante, pero al mismo tiempo, en mi vida, tú eres mi compañero, y todo lo demás viene en segundo lugar”, expresó en a Billboard antes de la ruptura.

La artista, que tiene en su hemeroteca el tema Antes de morirme, la colaboración con C. Tangana que escribió antes de que se convirtiera en su expareja, sabía que apresurarse a firmar una canción con Rauw podría ser contraproducente. Cuatro meses después de la publicación de RR, las peores premisas se han vuelto a confirmar. Lo suyo comenzó con una declaración de admiración de él, hablaron por redes sociales, se conocieron e iniciaron una relación en 2020.

La pareja anunció su compromiso en el videoclip de Beso, el tema principal, y más dulce, de RR: tres cartas románticas en las que fusionan el pop, el reggaeton y el bolero, acompañadas de vídeos no aptos para los solteros con tendencia al sabotaje. La promoción musical del dúo Rauw-Rosalía vino con anillo de boda incluido.

ROSALÍA, Rauw Alejandro - VAMPIROS

La noticia ha sorprendido, sobre todo, por el timing. Hace un par de meses, cuando Rosalía estaba en España para actuar en el Primavera Sound Barcelona y Madrid, la catalana dedicó un emotivo mensaje al puertorriqueño antes de cantar Beso: que le echaba de menos, que le quería y que ojalá estuviese con ella compartiendo el escenario. Esta situación se produjo a principios de junio. Un mes y medio después, la ruptura se confirma.

Las muestras de amor en Coachella, el escenario en el que Rosalía demostró su poderío, y festival donde cantaron el tema por primera vez, parecen huellas de un pasado en el que ambos profesaban su amor profundo.

Rosalía y Rauw Alejandro en Coachella

El pasado jueves, Kiko Matamoros ponía sobre la mesa un supuesto conflicto familiar que podría haber afectado a la relación de los artistas. El colaborador, que se encuentra en Miami grabando el nuevo docureality de Sálvame junto a otros compañeros del programa, reveló en el programa Siéntese quien pueda de Univisión que parte de la familia de Rosalía podría no ver con buenos ojos la relación de la catalana con el puertorriqueño. “¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?”, le preguntaba a Belén Esteban.

