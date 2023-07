Rosalía y Rauw Alejandro ponen fin a su relación cuatro meses después de anunciar su boda

Rosalía y Rauw Alejandro han decidido poner fin a su relación. La pareja, que anunció su compromiso el pasado mes de marzo, ha roto tras más de dos años de noviazgo. Fuentes del citado medio sostienen que, pese al amor y el respeto que ambos artistas se tienen, han acordado separar sus caminos.

Las alarmas han saltado hace varios días, cuando la cantante española terminó la gira Motomami. Rosalía publicó un tuit dando las gracias a todo su equipo, a su familia y a sus seguidores. En el mensaje, en cambio, no había ni rastro de Rauw Alejandro, a quien le ha dedicado numerosas muestras de cariño públicas a lo largo de los conciertos. Este martes, la revista People ha confirmado los rumores de ruptura.

Ambos cantantes hicieron público su romance en septiembre de 2021, tras varias semanas de fuertes rumores. Inmediatamente, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la industria musical y de la crónica social. Además de su éxito sobre los escenarios, los dos cuentan con millones de seguidores en redes sociales que han sido testigos de cada nuevo paso en su relación.

Rosalía y Rauw Alejandro, en una imagen de sus redes sociales.

Acostumbrados a exponer su amor, Rosalía y Rauw anunciaron su compromiso de una forma inesperada que enloqueció a sus fans. Lo hicieron a través del videoclip de Beso, la canción que grabaron juntos. Al final del vídeo, la cantante española presume del anillo que su chico le había regalado para pedirle matrimonio. Ahora, según la citada información, los cantantes ya no pasarán por el altar.

El pasado jueves, Kiko Matamoros ponía sobre la mesa un supuesto conflicto familiar que podría haber afectado a la relación de los artistas. El colaborador, que se encuentra en Miami grabando el nuevo docureality de Sálvame junto a otros compañeros del programa, reveló en el programa Siéntese quien pueda de Univisión que parte de la familia de Rosalía podría no ver con buenos ojos la relación de la catalana con el puertorriqueño. “¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?”, le preguntaba a Belén Esteban.

Además, Rosalía preocupaba a sus fans hace unos días al publicar una fotografía en la que aparecía mirando a cámara en el interior de un coche, con lágrimas brotando de sus ojos y recorriéndole las mejillas. “Días de todo”, escribía en el post de Instagram en el que también compartió otras imágenes como una foto de uno de sus conciertos o escenas cotidianas. Ahora, esa foto llorando podría cobrar sentido al conocerse su ruptura con Rauw Alejandro tras dos años de relación.

