Dua Lipa afina su rol de ‘mocatriz’: una colección con Versace, nueva música en 2023 y un papel en ‘Barbie’

La artista Dua Lipa en sus distintos roles

De llorar por la filtración de su segundo álbum, Future Nostalgia, a convertirse en una de las artistas más cotizadas de la industria, Dua Lipa ha transformado el efecto mariposa -un abrir y cerrar de ojos metafórico- en una vorágine de éxitos propia. La artista británica vivió un 2022 bañado en oro, convirtiéndose en imprescindible de las alfombras rojas y viajando por todo el mundo a ritmo de Levitating.

La cantante ha pasado de sonar de forma esporádica en la radio -con éxitos como New Rules, IDGAF o Be The One, todos de su primer proyecto musical- a convertirse en una main pop girl. El siguiente paso es conquistar la cima del gremio artístico, y para ello atesora unas cuantas ideas. La primera, la banda sonora de Barbie, la película de Greta Gerwig sobre las famosas muñecas de Mattel.

Te puede interesar: Beyoncé se inspira en Rosalía para su ‘Renaissance World Tour’

Dua Lipa ha anunciado este lunes el primer adelanto de Dance The Night, el sencillo que formará parte de la cinta de Gerwig y que se estrenará el 26 de mayo. Los primeros acordes de la canción resuenan con la última era sonora de la artista: sonidos setenteros y actitud discotequera. Los Bee Gees fusionados con letras de Christina Aguilera, de Beyoncé o de Fergie. Patines de cuatro ruedas, purpurina y diseños de Bob Mackie.

En Barbie, la cantante no sólo formará parte de la banda sonora, también actuará con un papel en el que se convertirá en sirena, emulando a la icónica muñeca con pelo azul y brillantes escamas. Dua lanza un mensaje alto, claro y transparente. Quiere ser mocatriz: modelo, cantante y, últimamente, también actriz.

Adelanto de 'Dance the night' la canción de Dua Lipa para la película de 'Barbie'

Barbie Versace

Dua Lipa comenzó su carrera como modelo, pero buscando un espacio en la siempre intransigente industria musical. Una vez conseguido lo segundo, la artista ha vuelto a apoyarse en la moda para catapultar su carrera. No en vano, no hay estrella del pop que a día de hoy no pose su cabeza sobre el hombro de la alta costura.

De la mano de su estilista, Lorenzo Posocco, la británica -con raíces albanokosovares- ha pasado de llevar las tendencias urbanas de cualquier centennial con TikTok a desfilar para nombres como Balmain o Versace. Su primer contacto serio con la moda fue a través de Puma, la marca de ropa deportiva para la que ha diseñado dos colecciones. También fue imagen de Adidas en sus inicios como artista.

Te puede interesar: Quién es Lily Gladstone, la protagonista de la última película de Martin Scorsese

Un pasado que refleja el cambio visceral de la artista y que confirma que su influencia también está en su estética. Por ello, Donatella Versace la ha convertido, no sólo en imagen de la marca de la cabeza de Medusa, sino que le ha permitido diseñar una colección cápsula con la capo de la firma de lujo italiana. Mariposas, oro y brillantes, las piezas formarán parte del universo que Dua Lipa ha convertido en propio durante la promoción de Future Nostalgia. La colección se llamará La Vacanza y tendrá desde accesorios hasta zapatos, pasando por piezas clásicas que ya lucieron Naomi Campbell o Mariah Carey en los años 2000.

Dua Lipa y Donatella Versace, en una imagen promocional para la colección 'La Vacanza', diseñada por la artista para la firma italiana de moda

Más allá del marketing de la mariposa como símbolo de transformación y catarsis emocional, Dua Lipa también es conocedora del poder de una buena imagen o campaña. No en vano, la cantante matará dos pájaros de un tiro y presentará los primeros looks de su colección con Versace en el videoclip de Dance The Night. El símil de hacer cocido y aprovechar las sobras para una ropa vieja a la sartén.

‘Actriz 360′

Además de conformar la banda sonora más esperada del año -de la que se desconocen gran parte de los detalles, más allá de que Dua Lipa compondrá una serie de canciones para acompañar a Margot Robbie y Ryan Gosling-, la cantante británica comienza a perfilar su faceta como actriz. En Barbie será una sirena plastificada, dando vida a una de las muñecas más queridas de Mattel -y de las ferias de cualquier pueblo de la España vaciada-, pero no será su única presencia en la gran pantalla.

La británica hará su debut como actriz en Argylle, junto a su compatriota Henry Cavill. La película de Matthew Vaughn para Apple TV+ (director de filmes como la saga Kingsman o Kick-Ass) será un thriller de espías en el que también participarán actores de la talla de Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena o Samuel L. Jackson.

Dua Lipa y Henry Cavill en una imagen de la película 'Argylle'

Para Dua Lipa, adentrarse en el mundo de la actuación es una decisión “muy emocionante”, pero que requiere de pausa, calma y paciencia. “Creo que es la mejor forma de descubrirte a ti misma”, declaraba en una entrevista al medio NME, especializado en música.

Para la artista, lo importante era no lanzarse “al vacío con algo que quizás no puedas abordar por completo”. “Creo que mi mayor miedo sería asumir un papel muy grande”, afirmaba entonces. Con roles más pequeños y con una ambición mayor, Dua va poco a poco dando pasos hacia la industria de Hollywood para convertirse en la amenaza total: una figura capaz de lidiar con todas las aristas artísticas.

Te puede interesar: Javier Giner adaptará junto a Aitor Gabilondo su libro ‘Yo, adicto’ para Disney+

Expectación musical

Componer y crear es una labor vocacional que, por ende, presenta una pesada carga autocrítica. Los artistas se convierten en seres minuciosos que abordan la perfección como un rasgo inherente. Cualquier cosa no vale, y menos después del éxito de Future Nostalgia, el segundo álbum que elevó a Dua Lipa a la categoría de estrella global.

La cantante ha dado varias pistas sobre cómo será su nuevo sonido, además de haber afirmado que más de la mitad de su tercer disco está terminado. Está trabajando con Danny L Harle, el productor británico y embajador del hyperpop, que también ha colaborado con artistas como Caroline Polachek.

“Mientras escribo mi nuevo álbum, me siento aún más liberada de una forma completamente diferente. Y aún más en control de lo que pensaba”, afirmaba a la revista Vogue Australia. Polifacética, camaleónica y en todo sarao que se precie, Dua Lipa busca conquistar el mundo, o al menos, el pedazo de pastel que le dejen.

Seguir leyendo