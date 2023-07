Shakira aseguró que la canción con Bizarrap que se convirtió en éxito mundial estuvo a punto de no salir: su equipo de trabajo quería que le cambiaran la letra

A Shakira Le Dijeron Que No Sacara Su Canción Con Bizarrap

Music Session #53, la colaboración entre Shakira y Bizarrap, fue la canción con la que la barranquillera inició el año 2023 rompiendo récords. El éxito musical le dio a la colombiana 14 Guinness World Records por sus 63 millones de reproducciones en YouTube en 24 horas; además, alcanzó el puesto No. 9 en el Billboard Hot 100 y el No. 2 en el Billboard Global 200, además del Billboard Global Excl. U.S.

Sin embargo, en una reciente entrevista Shakira reveló que la canción estuvo cerca de no ser lanzada, porque su equipo de trabajo estaba preocupado por el impacto que causaría la letra de la canción.

Tras su separación de Gerard Piqué, luego de 12 años de relación, la colombiana emprendió una serie de lanzamiento de canciones en los que dejaba pistas e indirectas sobre lo que había pasado con su expareja. Pero fue en Music Session #53 la canción en la que Shakira fue más honesta y sin filtro, mencionando al exjugador de fútbol y su nueva novia.

En la imagen, Shakira y Bizarrap en el show de Jimmy Fallon

“No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba”, señaló la cantante barranquillera sobre su canción con el productor argentino en la entrevista exclusiva que concedió al programa Primer Impacto, de Univisión.

Reconoció que, como con otras canciones, un artista siempre espera que sean bien recibidas por el público, pero que ella sabía que esta tenía algo especial, sobre todo porque había discutido con su equipo de trabajo para lograr sacarla a la luz.

“Mucha gente alrededor mío y de mi equipo me decía ‘no, Shakira, no vayas a sacar esa canción, pero ¿qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra’”, reveló la artista barranquillera. Lo que llevó a que la cantante tuviera que defender su canción frente a personas de su entorno antes de que se publicara y les explicara que en la letra estaban reflejados sus sentimientos reales.

Shakira y Bizarrap rompieron cuatro Guinness World Records con su canción. Crédito: Aaron Snaiderman Para Guinness World Records

La explicación de Shakira a quienes se opusieron al lanzamiento de su Music Session #53 fue “no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o un funcionario público, soy una artista y tengo que expresarme, expresar lo que siento, como lo siento y sublevar esas emociones y es que no tengo otra manera de hacerlo”.

“Esa libertad de expresión no es negociable”, concluyó la colombiana al respecto del tema y logró que la canción con Bizarrap saliera tal cual ella quería que lo viera su público. De hecho, destacó el comportamiento de sus fanáticos durante su último año, “son muchos años de carrera, empecé desde muy niña, pero ha sido de las más grandes bendiciones que me ha dado la vida, la vida también me ha quitado otras cosas, pero esta ha sido una constante, tener un público tan compresivo y leal”.

La colombiana también señaló que estaba agradecida por el éxito de sus nuevas canciones, y se refirió a las otras composiciones, como Te felicito, Monotonía, TQG, Acróstico y más recientemente Copa vacía. “Estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente son definitivamente un reflejo de mi mundo interior”.

La canción está plagada de indirectas a Piqué y Clara Chía. Bizarrap/YouTube.

Esta es la letra de la canción:

Perdón, ya cogí otro avión / aquí no vuelvo / no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón / y cuando te necesitaba, / diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato / que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo, / no está pa’ novatos. / Una loba como yo / no está pa’ tipos como tú / pa’ tipos como tú. / A ti te quedé grande, / y por eso estás / con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques / mastique y tragues, tragues y mastiques / yo contigo ya no regreso / ni aunque me llores ni me supliques / entendí que no es culpa mía que te critiquen / yo solo hago música / perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra / con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda / Te creíste que me heriste y me volviste más dura / Las mujeres ya no lloran / las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / Clara-mente es igualita que tu / pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso, / por acá no vuelvas, hazme caso / cero rencor bebé / yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo / No sé ni qué es lo que te pasó / estás tan raro que ni te distingo. / Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio / vas acelerado, dale despacio / mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también / Fotos por donde me ven, / aquí me siento un rehén / por mi todo bien, / yo te desocupo mañana / y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.