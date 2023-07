Rafa Nadal se rinde ante Alcaraz: “Campeón, nos has dado una alegría inmensa”

Rafael Nadal en una imagen de archivo. (Miquel Borras / REUTERS)

Este domingo, Carlos Alcaraz ha hecho historia al convertirse en el quinto tenista español que gana un torneo en Wimbledon. El murciano ha derrotado a Novak Djokovic, número dos del ránking ATP, en una final de infarto. La victoria se hizo de rogar y no estuvo clara hasta el quinto set (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4), pero valió la pena. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de este deporte”, decía Alcaraz, visiblemente emocionado tras recoger el trofeo.

El joven tenista ha recibido cientos de mensajes a modo de felicitación, entre ellos el de Rafa Nadal. El mallorquín fue el último español en levantar la misma copa en la categoría masculina, hace exactamente 13 años. “Enhorabuena. Nos has dado una alegría inmensa y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando desde allá donde esté. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento. Campeón”, ha escrito en su perfil de Twitter.

Manolo Santana, fallecido en diciembre de 2021, fue el primer español en ganar este Grand Slam. En la categoría femenina, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza también saben lo que se siente al hacerse con la victoria. La primera lo consiguió en 1994 y la segunda hace apenas seis años, en la edición de 2017. Las dos deportistas han celebrado públicamente el éxito de Carlos Alcaraz en el césped de Londres.

“Inmenso. Disfruta de este momento, es algo muy especial”, ha compartido Muguruza, también a través de Twitter. Conchita Martínez, por su parte, ha publicado el siguiente mensaje: “¡Qué fenómeno! ¡Felicidades, qué emocionante!”. Otros tenistas y compañeros de equipo, como Fernando Verdasco y Alex Corretja, se han sumado a la ola de felicitaciones.

El tenista argentino Juan Martín del Potro tampoco ha desaprovechado la oportunidad y ha celebrado la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. El jugador, que anunció su retirada hace apenas un año, ha comentado en sus redes sociales prácticamente todo el partido. Al terminar, publicó un mensaje para elogiar la actuación del joven murciano: “¡Qué linda final! Felicidades campeón. Que tremendo partidazo jugaste”.

Novak Djokovic, que quedó en segunda posición tras un partido épico, también ha tenido unas emotivas palabras para su adversario: “Enhorabuena. Ha sido increíble. Te mereces este trofeo, intentaré mejorar para ganarte. Enhorabuena también a todo tu equipo”. El tenista serbio, que sigue por detrás de Alcaraz en el ránking mundial, ha querido agradecer el apoyo de su familia y se ha mostrado “muy agradecido” por haber podido disputar esta edición del torneo de Wimbledon.

