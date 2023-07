El debut soñado de Carlos Rodríguez en el Tour: el podio, a menos de dos minutos tras la primera semana

Carlos Rodríguez en el Tour de Francia 2023 (Alex Duffill)

“Estos dos últimos días se le ha visto muy fuerte, todo apunta a que está muy bien y estoy seguro de que será un adversario importante”. Cuando todo un líder del Tour de Francia como Jonas Vingegaard habla así de uno, es para sentirse muy orgulloso. El elogio, además, adquiere valor añadido cuando ese uno está estrenándose en la carrera ciclista más importante que existe. Es el caso de Carlos Rodríguez, el granadino de 22 años que oposita con fuerza a ser el mejor español en la ronda gala este 2023.

Una vez que la Grande Boucle ha cumplido su primera semana y que ni Enric Mas (por abandono) ni Mikel Landa han podido estar arriba, las opciones de éxito español en París parecen haber quedado reducidas al ahora máximo referente del Ineos. Su regularidad hasta la fecha le ha llevado a pelear un podio que no puede estar mejor poblado al llegar al descanso iniciático de la carrera: el vigente ganador Jonas Vingegaard, en cabeza; el doble vencedor Tadej Pogacar, segundo a tan sólo 17 segundos y Jai Hindley, ganador del Giro de Italia 2022, tercero a dos minutos y 40 segundos. Y detrás de todos estos monstruos de la bicicleta, Rodríguez, a un minuto y 42 de hacer historia nada más empezar a ser de la partida en el Tour.

Es verdad que los hermanos Yates amenazan la más que esperanzadora cuarta plaza del de Almuñécar. Pero también es cierto que no es nada descabellado pensar que el andaluz dará batalla hasta el final en pos de estar en la foto de honor en los Campos Elíseos el próximo 23 de julio. En lo que va de prueba, sólo ha habido una etapa, la cuarta, en la que no se coló entre los 50 mejores clasificados de la jornada. Con dos días haciendo Top 10 (el quinto y el sexto) para el otro Carlitos que ilusiona en el deporte español: ni el arreón de Vingegaard en Laruns ni el de Pogacar en Cambasque pudieron, en las primeras citas sonadas de montaña, con él.

El equipo Ineos rueda junto a un campo de girasoles en el Tour 2023 (Russ Ellis)

Rodríguez no se ha achantado a la hora de rodar junto a los mejores. Sin pausa pero sin prisa, siguió brillando, aunque los focos señalen más a otros, también en Puy de Dome: aunque perdió tiempo con Simon Yates, lo recuperó con respecto a Hindley. “Lo importante es ser constante cada día y no tener un mal día”, declaró este domingo. Es precisamente esa la clave de su buen hacer en estos momentos: descolgarse, con presencia entre los 10 mejores de la clasificación día tras día desde la segunda etapa, no ha sido una opción.

Tan solo es su segunda gran vuelta

La hazaña de Carlos Rodríguez adquiere todavía más mérito si cabe al tener en cuenta que esta es la segunda carrera de tres semanas que disputa en su trayectoria. En la primera, ya dejó claro que hay madera, y mucha, en sus piernas: terminó séptimo la Vuelta a España de 2022. Algo que confirmó lo que los expertos llevan apuntando desde hace un tiempo: Juan Ayuso (UAE) y él pueden llevar al ciclismo español a reverdecer viejos laureles en un futuro no muy lejano.

A pesar de las expectativas generadas, Rodríguez no se sale del carril de la cautela que le ha llevado hasta este gran momento. “Habrá que ver cómo siguen respondiendo las piernas, es mi primer Tour, estoy descubriendo todavía la carrera. Lo importante es que estamos haciendo bien las cosas y que de momento está yendo bien. Vamos a seguir intentando hacerlo lo mejor posible”, promete. Tiene claro qué debe pasar para seguir soñando con el hito de subir al último cajón del podio: no perder comba este martes en la media montaña que se propondrá entre Vulcania e Issoire, “bastante exigente” a su juicio, y, sobre todo, cuajar un buen papel en los Alpes.

El que fuera campeón de España en ruta con sólo 21 años quiere estar a la altura de las circunstancias tanto el sábado en Joux Plane como el domingo en Saint-Gervais Mont Blanc: Rodríguez tiene claro que estos ascensos “marcarán la diferencia”. En la general, porque en el Ineos ya corren claramente a su servicio. Incluido Egan Bernal, que no hace tanto, 2019, se coronó en París: “Es muy joven, pero extremadamente profesional. Si está ahí es porque se lo merece, tiene la cabeza bien puesta y lo demuestra estando con los mejores”.

Carlos Rodríguez comandando al Ineos en este Tour de Francia 2023 (Alex Duffill)

Con bendiciones como esta y la de todo un maillot amarillo como Vingegaard, quién necesita abuela. Tal momento dulce es el que vive Carlos Rodríguez. Por si todo lo anterior fuera poco, ya le sitúan en el Movistar a partir de la próxima temporada. “Estoy agradecido de que la gente se fije en mí y me apoye. A mí eso no me supone una presión extra, yo saco fuerzas extra de ese apoyo de la gente”, asegura un ciclista al que los aficionados y entendidos, sus méritos ha cosechado para ello, ya no sacarán del radar.

