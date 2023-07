Carlo Costanzia rompe su silencio y desvela la “burbuja de depresión y oscuridad” que sufrió por la fama de su madre

Carlo Costanzia, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

El actor Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ha roto su silencio este viernes tras ser condenado a dos años de prisión por un delito de estafa agravada. Tras las declaraciones públicas de su madre, el joven ha dado un paso al frente y ha aparecido en directo en Espejo Público para sincerarse sobre la sentencia y desvelar los aspectos más duros de su infancia.

“No me gusta contar mi vida privada, me han ofrecido dinero para ir a otros programas, no he accedido. He venido aquí sin querer ninguna remuneración económica porque ha llegado un momento que el avasallamiento mediático que está teniendo este tema, y todas las falacias que se están contando me están causando muchos problemas a nivel familiar, personal, laboral...”, ha comenzado.

A continuación, Carlo ha explicado que tal y como se ha publicado está cumpliendo una “condena previa por haber conducido bajo los efectos del alcohol y de las drogas, y sin carnet”. “Voy con una pulsera telemática -la lleva en el tobillo y la ha enseñado- y tengo unos horarios en los que tengo que estar en casa. Me permiten salir a trabajar y estoy trabajando de pizzero”, explicando que es gracias a este trabajo por lo que puede hacer vida fuera del centro.

“He sido el tonto útil”

Carlo Costanzia, con Susanna Griso en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

El actor ha relatado que conoció a su socio -al que ha acusado de haberle utilizado como un “tonto útil”- durante el rodaje de la serie Toy Boy, cuando contactó con él -ya que era la persona que alquilaba los coches de alta gama para la serie de Atresmedia- para adquirir con sus ahorros un vehículo de lujo a bajo precio: “Firmo un contrato que es de unos 10.000 euros y le hago la entrega de este dinero en efectivo para su supuesta empresa de alquileres de coche, respaldado por lo que me habían dicho en la serie porque entendí que era una persona de fiar. Más adelante descubrimos que no era así, me enteré mucho después”.

“A partir de ahí, como me encantan los coches y tenía un dinero ahorrado, creé una empresa porque quería algo fijo cuando se acabase la serie. Me fie de este señor porque me enseña vehículos para yo preste servicio de alquiler a otras personas”, ha proseguido, revelando que posteriormente Roberto le pidió que hiciese otro pago de 20.000 euros aunque el coche que había adquirido nunca llegó: “Pedí un crédito y lo tengo todo documentado”.

Te puede interesar: La sorprendente actitud de Mar Flores tras la condena de su hijo, plantón a su puesto de trabajo y declaraciones exclusivas

Según su versión, se enteró de esta trama cuando las víctimas le pidieron explicaciones sobre los coches pagados que nunca llegaron a entregarse. “Tengo una grabación en la que Roberto admite que es el responsable de todo, el cabecilla, que yo no sabía nada y que me ha usado como imagen y reclamo público”, afirma. Y añade: “Me utiliza como el tonto útil de esta historia. No he sido el más listo del mundo”.

“Me insultaban por mi madre”

Carlo Costanzia y Susanna Griso, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

Sin poder contener la emoción, Carlo Constanzia ha hablado de las adicciones que sufrió durante su adolescencia y de sus antecedentes penales correspondientes a esa época. “He estado en un centro de rehabilitación, llevo 8 años en terapia y no quiero justificar mis hechos, pero cuando cometo estos delitos de tráfico por los que estoy condenado no estoy en mi sano juicio ni en mis cabales”, ha defendido.

El joven, que asegura estar “completamente limpio” en la actualidad, ha desvelado que sufrió “bullying, acoso y abuso físico” en el colegio católico en el que estudió. “Me insultaban por mi madre, no podía salir al recreo y me tenía que quedar en clase. Y cuando salió la famosa portada de Interviú [de Mar Flores con Alessandro Lequio en la cama] me echaron del colegio”, lamenta.

Tan dura fue su infancia que como ha desvelado comenzó a ir al psicólogo con 6 años. “El caos mediático para mí era una tormenta absoluta. Me llegan a recetar antidepresivos entre los 6-7 y 10-11, que es cuando me voy con mi padre”, ha revelado. “Más adelante la psicóloga me llega a comentar que me tienen que llegar a quitar el pestillo del cuarto porque creen que pueda tener intentos de dañarme o autoflagelación” ha reconocido, confesando que vivía en una “burbuja de depresión y oscuridad”.

“Hay días que no me quiero levantar”

Carlo Costanzia, en la presentación de 'Toy Boy'. (Getty Images)

“A nivel mental me está costando mucho. He pasado cosas muy feas y tengo el pellejo muy duro, pero hay días que no me quiero levantar de la cama y me obligo a afrontar el mundo” ha confesado, lamentándose de la persecución mediática que está sufriendo por ser un personaje público.

Sin embargo, y a pesar de todo, Carlo destaca que “la vida es muy bonita, hay que aprender a sacar lo bueno y encontrar la fuerza para seguir para adelante, y sobre todo apoyarse de la gente que te quiere porque sin estos apoyos no habría llegado hasta aquí”.

Por último, el actor ha asegurado que no le preocupa la repercusión que pueda tener esta entrevista porque, como deja claro, “he contado toda la verdad”. “No tengo nada que esconder, soy una persona de palabra, honesta, tenía que salir y contar las cosas como son y sobre todo dar la cara porque parece que quien calla otorga”, ha concluido, afirmando que seguirá luchando por demostrar su inocencia.

Seguir leyendo: