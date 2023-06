Feijóo proclama que “sin palabra no hay política” el día que Guardiola falta a la suya y pacta con Vox “por los extremeños”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de su programa cultural (Fotos: Tarek)

El día en el que María Guardiola ha cedido a la presión de Génova y ha justificado su coalición con Vox en Extremadura alegando que su palabra “no es tan importante como los extremeños”, Feijóo ha reivindicado la palabra dada: “Sin palabra no hay político”, ha lanzado el dirigente ‘popular’ desde Madrid.

“No soy un político de la moda del instante, yo por mí no lo sería nunca. Tampoco soy un político de la política del consumo rápido, ni del razonamiento frívolo”, ha dicho Feijóo durante su intervención en un acto sectorial para presentar su programa cultural.

Minutos antes, María Guardiola firmaba un acuerdo de coalición con Vox, pese a negarse a pactar con la ultraderecha hace tan solo diez días. “Es una decisión que sale de un profundo proceso de reflexión, me he obligado a mí misma a irme al origen de todo, al origen de por qué me presenté a presidir el PP de Extremadura y ser candidata, di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños”, ha manifestado en una rueda de prensa.

Han sido días difíciles tanto para Guardiola, como ella misma ha reconocido este viernes, como para el Partido Popular, que ha tratado de justificar las posturas opuestas de sus barones territoriales. Feijóo dio un toque de atención a Guardiola, y la candidata extremeña se dio por aludida y recogió cable.

Hoy el PP trata de zanjar con la polémica. Feijóo lo ha hecho explicando cómo va a ser su liderazgo al frente del PP y del gobierno si gana las elecciones del 23J: “Yo no he salido de una agencia de publicidad, ni actúo como si siempre estuviese en un plató de televisión. Me muevo mejor en la reforma, en los presupuestos, en las leyes, a veces me equivoco y dudo, pero no me equivoco en lo importante”, ha remarcado el presidente del PP.

Feijóo: “No puedo callarme ante la política que no me gusta”

A continuación ha pronunciado una frase lapidaria: “En tiempos en los que la palabra de los políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra (…) Sin palabra no hay política”. Con ello, ha arrancado los aplausos de los asistentes, entre los mismos, su portavoz de campaña, Borja Sémper, de la número 2 de la lista por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, o de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

“No puedo callarme ante la política que no me gusta y en la que no creo. Si hay políticas, ministerios y actitudes negativas y que no han sido útiles, mi deber es decirlo, mi deber es cambiarlo”, ha pronunciado en su discurso, en el que ha pedido unidad en torno a su proyecto, comprometido con la reconstrucción económica, social e institucional.

También ha fijado los valores que defiende su partido, “que no tiene etiquetas, no va contra nadie, no señala, divide, excluye y no reparte carnés de nada”, ha manifestado.

