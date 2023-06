La presión del PP puede con María Guardiola: “Mi palabra no es tan importante como los extremeños”

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, lamenta que Vox "ha antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio".

De “no puedo dejar que entren en el gobierno aquellos que niegan la violencia machista” a “tengo la firme conviccion de que nos une mucho más de lo que nos separa”. La líder del PP de Extremadura y futura presidenta de la región, María Guardiola no ha podido con la presión de Génova. Los populares han llegado a un pacto con Vox para gobernar la Asamblea, pese a la negativa de Guardiola hace tan solo diez días. Hoy su postura es otra y tiende la mano a la ultraderecha.

“Es una decision que sale de un profundo proceso de reflexión, me he obligado a mi misma a irme al origen de todo, al origen de por qué me presente a presidir el PP de Extremadura y ser candidata, di un paso al frente porque lo que queria era cambiar la vuida de los extremeños”, ha asegurado en rueda de prensa, para después zanjar: “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”.

La futura presidenta de la comunidad –Guardiola registrará su candidatura en los próximos días ahora que ya tiene los apoyos necesarios– ha reconocido que los últimos días “han sido difíciles. Sin ir más lejos, Alberto Nuñez Feijóo le dio un toque de atención durante su entrevista en El Hormiguero este miércoles al afirmar que había reaccionado “de forma equivocada” al rechazar a Vox.

María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, líderes de PP y Vox en Extremadura. (Jorge Armestar/Europa Press)

Fue en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, este Martes, en Madrid, cuando se empezó a gestar el cambio en Guardiola. Tras este acontecimiento llegó la rectificación en forma de carta, en la que alegaba que era “imprescindible el respeto, el diálogo y el “acuerdo programático con Vox”. “Compartimos una prioridad, pasar página a las políticas socialistas”, apuntó en la misiva.

El discurso de Génova cala en Guardiola

Y el discurso de la dirección nacional ha calado en Guardiola. “Necesitamos medidas necesarias para frenar la incercia de estos ultimos años y para eso vamos a trabajar mucho”, ha indicado este jueves tras la firma del acuerdo. “Este es un buen acuerdo, sensato y de moderación. Protege los servicios públicos y mira al futuro. Ganan los que nos han votado y los que no. A todos me debo y, sin color politico, voy a trabajar intensamente”, ha agregado.

Lo que no queda claro es si protegerá a las mujeres de la violencia machista, puesto que Vox la niega. En el apartado de políticas sociales, familia y vivienda, tan solo se destaca que el futuro ejecutivo regional aprobará una ley integral de protección a la familia, centrada en el fomento de la natalidad con deducciones fiscales, y que se defenderán los derechos de las familias. “Trabajaremos para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”, dicta el documento. Queda por ver cómo lo harán.

“Este documento es la hoja de ruta con la que queremos comprometernos a un nuevo rumbo, a que Extremadura se pueda convertir en una tierra de oportunidades donde se pueda desarrollar un proyecto de vida y los jóvenes no tengan que marcharse”, ha insistido Guardiola. En la misma línea se ha pronunciado su socio ángel Pelayo Gordillo, portavoz de Vox en la Asamblea. “El cambio ha llegado a Extremadura por fin y cambia de la mano de dos partidos que tienen un pulso reformista”, ha sentenciado.

Vara pide la suspensión de su investidura

Tras el acuerdo PP-Vox, a Guillermo Fernández Vara no le ha quedado más remedio que dar un paso atrás. El pesidente en funciones ha pedido suspender su investidura, estaba prevista para la próxima semana, el miércoles y jueves, 5 y 6 de julio, lo que suponía hacer coincidir esta cita con el inicio de la campaña de las generales del próximo 23 de julio.

“Nuestra propuesta de investidura ha surtido su efecto. Lo imposible se ha hecho posible. Debería haber nueva ronda de contactos en mi opinión. De ahí saldría la suspensión de una investidura y la convocatoria de otra. Si tan sencillo era, a qué tanto ridículo televisado”, ha aseverado en un tuit. La presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, designó el pasado miércoles a Vara como candidato a ser investido presidente de la Junta, pues hasta esa fecha era el único que había formalizado y registrado en la Cámara regional su “voluntad para acudir a la investidura”.

