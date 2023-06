Fracasa el lanzamiento del primer cohete espacial 100% español, el Miura 1

Miura 1, el primer cohete espacial reutilizable de España. (Jaime Brotons Cano/PLD Space)

No ha podido ser. La empresa PLD Space no ha logrado lanzar, desde Huelva, su cohete Miura 1, que está llamado a ser el primer sistema reutilizable 100% `made in Spain´ y con el que pretende sumar a España al reducido grupo de países capaces no solo de construir sus propios cohetes sino también de lanzarlos desde su propio territorio. La ventana de lanzamiento del Miura 1 inició este sábado a la una de la mañana, pero no fue hasta las 2.41 horas de la mañana cuando comenzó la cuenta atrás definitiva para su primer vuelo. Dos minutos después, el motor del cohete comenzó a funcionar pero sus fogonazos se detuvieron segundos más tarde. Hubo que abortar la misión. “Somos cabezotas, lo intentaremos de nuevo”, aseguraron desde la compañía.

Todo el procedimiento ha tenido lugar en el Centro de Experimentación de El Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ubicado en las proximidades de la base militar de Médano del Loro. Con este -frustrado- lanzamiento, la firma ilicitana buscaba verificar el correcto funcionamiento, en condiciones reales y no en un laboratorio, de todas las tecnologías desarrolladas en los últimos años para poder llevar a cabo vuelos comerciales con los que poner en órbita satélites de diferentes dimensiones, un negocio en auge en esta nueva era espacial.

El Miura 1 es lo que en la industria denominan un demostrador, un prototipo con el que recabar la mayor cantidad de información posible para la validación de los sistemas, que serán los mismos que se empleen en un segundo cohete tres veces más grande y capaz de transportar hasta 900 kilogramos de carga: el Miura 5, con el que la compañía espera iniciar lanzamientos regulares a finales de 2024. De esta manera, se reduce tanto el riesgo de desarrollo como el tiempo, facilitando la rápida comercialización del servicio de lanzamiento.

Durante esta misión la firma con sede en Elche, que cuenta con un equipo conformado por más de 120 profesionales, también pretendía evaluar el desempeño de distintos componentes del cohete y su comportamiento al momento de regresar a la superficie terrestre. Para poder recuperar el sistema, que se preveía iba a caer en el océano Atlántico, la firma desplegó dos barcos en el entorno de la zona prevista para la reentrada con buzos especialistas en operaciones subacuáticas en altamar y equipos de vigilancia aérea.

Miura 1, el primer cohete 100% español. (PLD Space)

Huelva, ubicación ideal para lanzamientos

La elección de El Arenosillo para el primer vuelo del Miura 1 no es casualidad, ya que se trata del único emplazamiento de España con el equipamiento y las licencias necesarias para lanzar cohetes al espacio, así como para realizar los ensayos que requieren los componente que integran este tipo de sistemas. La empresa española, fundada en 2012, también ha llevado una serie de acciones para acondicionar el centro onubense, como el acondicionamiento del terreno para permitir el correcto anclaje de la rampa de lanzamiento y la colocación de suministro eléctrico.

Asimismo, Huelva presenta unas condiciones idóneas para los vuelos espaciales. La provincia andaluza cuenta, durante el 85% del año, con temperaturas templadas y cielos soleados, algo fundamental para estos lanzamientos que no pueden llevarse a cabo con nubosidad espesa y mucho menos en días lluviosos o con condiciones meteorológicas adversas. A pesar de esto, el clima jugó una mala pasada a la empresa ilicitana los pasados 23 y 31 de mayo, días previstos con anterioridad para el debut del cohete, que finalmente también hubo que abortar debido a la lluvia, primero, y a fuertes vientos, después.

200 ensayos y 60 millones de euros

Antes de llegar a este intento de vuelo del Miura 1, que también es el primer cohete suborbital privado europeo, PLD Space llevó a cabo más de 200 ensayos sobre sus motores, que fueron realizadas en en Teruel, donde la firma posee el que es el primer banco de pruebas de motores para cohetes de combustible líquido del viejo continente. La empresa española es la única de Europa que cuenta con sus propios centros de ensayos en propiedad, lo que le otorga una ventaja frente a sus competidores. En 2022, llevó adelante una ampliación de las instlalaciones turolense de cara a las pruebas del cohete Miura 5, de mayor tamaño que su predecesor.

A principios de este año, la compañía espacial, que cuenta con la firma aeronáutica Aciturri y el Centro para el Desarrollo Tecnológivo Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, como principales inversonres, cerró una ronda de inversión con accionistas en los que recaudó más de 60 millones de euros, que prevé destinar al desarrollo del Miura 5. De igual manera, recientemente la firma clasificó para el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (Perte) Aeroespacial por lo que, en una primera fase, recibirá una suma de alrededor de 1,5 millones de euros.

