Proyecto Wise, el primer dron kamikaze submarino diseñado en España

El prototipo del submarino no tripulado Wise de España. (Navantia)

La industria naval española ha sido uno de los protagonistas de la última edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) celebrada días atrás en Madrid. Allí las empresas Navantia, Saes y Perseo exhibieron el prototipo de lo que promete ser uno de los desarrollos más prometedores “made in Spain”: el denominado proyecto Wise, un submarino no tripulado capaz de llevar a cabo una amplia variedad de misiones al servicio de las Fuerzas Armadas. Entre las distintas características de esta pequeña embarcación destaca su capacidad merodeadora, que la convierten en un importante vector de ataque contra buques enemigos.

En diálogo con Infobae España Sergio Olmos, CEO de Perseo, comentó que la idea de construir este sumergible no tripulado surgió en 2021 y que cada empresa ha tenido un rol determinado en el proyecto. De esta manera, Perseo ha sido el responsable del diseño de la plataforma, Saes ha empleado su experiencia en tecnologías de acústica y electrónica submarina para suministrar los sensores y la empresa de construcción naval pública Navantia ha actuado como el integrador y coordinador del programa.

Olmos explicó que una de las primeras fases en el diseño del Wise consistió en el desarrollo de los equipos internos del submarino, como son por ejemplo los equipos de propulsión y los sistemas de control, en un demostrador de superficie para después continuar con la fase de ingeniería, construcción y pruebas del submarino. “Hay tres tamaños fundamentales y dentro del más pequeño hay tres versiones contempladas: una versión para guerras de minas, otra de inteligencia (ISR) y en paralelo se viene haciendo la versión de merodeo naval”, detalló.

En Feindef las tres compañías presentaron oficialmente el sumergible en su tamaño más pequeño, con una eslora 2,3 metros. El Wise está pensado como un vehículo híbrido dado que puede operar tanto en superficie como sumergido. Olmos señaló que la primera versión que está próxima a ser finalizada es la destinada a la guerra de minas y que el mayor desafío del programa supondrá el desarrollo de la versión merodeadora autónoma.

Características e innovaciones

El submarino -en su versión S- acusa un peso de 80 kilogramos y es capaz de transportar una carga de hasta 40 kg. Además, tiene una autonomía de entre 50 y 70 millas, puede sumergirse hasta los 80 metros y alcanza velocidades de 15 nudos en superficies y de 10 bajo el agua. Al no necesitar de tripulación humana, la embarcación es una opción más segura y económica para llevar a cabo no solo misiones de defensa sino también para su uso en aplicaciones civiles.

Desde las empresas responsables del proyecto también han destaco que el sumergible está equipado con un innovador sistema de propulsión eléctrico, conformado por una serie de pequeños motores que se encienden y apagan dependiendo de las necesidades de impulso del buque. El Wise está construido mediante técnicas de fabricación aditiva, es decir, por impresión 3D, dominio en el que Perseo tiene extensos conocimientos.

Olmos adelantó que el submarino será desplegado este septiembre para participar en las maniobras Rep Mus de la OTAN, el ejercicio de sistemas no tripulados que todos los años tiene lugar en Portugal, aunque desde Navantia apuntaron a este medio que lo más probable es que el Wise haga su debut en este evento en la edición del próximo año, dado la falta de tiempo para completar los rigurosos trámites de participación en el mismo.

