Tesh Sidi, la activista saharaui escogida por Yolanda Díaz para marcar distancias con Sánchez

Tesh Sidi, número tres por Sumar en Madrid, interviene en una manifestación contra la violación de derechos en el Sáhara Occidental en 2021.

Carla Antonelli, activista por los derechos trans y ahora diputada electa por Más Madrid en la Asamblea, suele entonar una reflexión con la que intenta demostrar el valor nuestro sistema: “En democracia se produce un fenómeno maravilloso, los que nos llamaban maricones, ahora nos tendrán que llamar señorías”, decía durante la campaña en las recientes elecciones autonómicas. Un proceso similar estará pasando Tesh Sidi, una refugiada saharaui, migrante y activista. Sidi es la número 3 en la lista de Sumar por Madrid y, salvo debacle mayúscula e inesperada, España al completo tendrá que llamarla señoría a partir del próximo 24 de julio.

Todo un impulso para la activista, que hace poco más de un año, en marzo de 2022, vivió en plena calle Ferraz, en la sede del PSOE, la decisión del Gobierno de cambiar la postura de España respecto al conflicto histórico entre Marruecos y el pueblo saharaui. A Sidi, que nada tiene que ver con los socialistas, el momento le pilló allí porque estaba acompañando a su amigo y militante de las Juventudes Socialistas Aman Hamoudi.

Seguramente Sidi no sabía entonces que aquella polémica decisión del gobierno de Sánchez la iba a meter de lleno en la escena política. Solo unos meses después, en octubre, Tesh recibió una llamada de Más Madrid: querían que se incorporara al equipo de Mónica García en la Asamblea de Madrid.

El movimiento de la formación regional tenía una clara intención política: atraer a los votantes de izquierdas descontentos con los socialistas por el movimiento de Sánchez y, al mismo tiempo, alejarlos de Podemos, que se había visto obligado a tragar con la decisión del presidente.

De un campo de refugiados a experta en programación

Su historia se remonta al campo de refugiados de Tiduf donde nació y creció viendo a sus padres “durante algunas temporadas”. Ella recuerda la mayor parte de su niñez ordeñando las cabras que tenía su abuela en Mauritania. Aquella niña con una infancia nada sencilla es ahora, a los 28 años, una experta en redes sociales que ha dirigido el departamento técnico de una entidad bancaria y tiene una carrera y un máster en Big Data e Inteligencia Artificial por la Universidad Europea. Todo a base de esfuerzo y sacrificio, ya que los estudios los pagó con el dinero que pudo ir ahorrando desde que comenzó a trabajar con 18 años en el sector de la hosteleria como camarera.

Tesh Sidi junto a Mónica García en un acto de campaña de las pasadas elecciones autonómicas.

Tesh Sidi pisó España por primera vez a los siete años, a principios de los años 2000. Entró en nuestro país agarrada de la mano de su hermano mellizo como una niña más del programa Vacaciones de Paz, que permitía a niños refugiados pasar el verano en España.

Su hermano y ella fueron acogidos durante cinco años por una familia de Banyeres de Mariola, en Alicante. El vínculo era ya tan grande que les ofrecieron entonces la posibilidad de quedarse de forma permanente. Ambos encontraron en España una segunda familia: unos padres, dos hermanas y un hermano.

A los 18 años llegó un nuevo cambio en la vida de Tesh Sidi, que decidió salir de casa, buscarse un trabajo y pagarse se estudios. No fue fácil. Los ingresos que conseguía como camarera no le permitían llegar a fin de mes y tuvo que recurrir en más de una ocasión a sus amigas para seguir adelante. Mientras estudiaba programación, Sidi no se alejó de su activismo. No se movió ni un ápice en su compromiso de luchar por la defensa de los derechos de su pueblo y decidió fundo SaharawisToday, un medio de comunicación enfocado en la causa.

Su madre, una superviviente; su padre, “un hombre de la guerra”

Mujer y saharaui de segunda generación, no cesa en su empeño por intentar poner en la agenda política las demandas y necesidades de su pueblo. Un pueblo por el que lucha de la misma manera que un día lo hizo su padre, militante del Frente Polisario. “Es un hombre de la guerra”, le describe. “Siempre nos ha contado historias de la guerra, historias de nuestro pueblo”, ha admitido. Una guerra de la que participó para la liberación de sus conciudadanos y que acabó para él después de recibir una bala en la espalda imposible de extraer que le dejó sin la posibilidad de andar.

Mientras su padre se siente con fuerzas de contar historias, su madre “se bloquea” cuando intenta que le cuente algo sobre su historia. La madre de Tesh tuvo que criar a sus hermanas cuando a su abuela la enviaron a Mauritania. Después, se tuvo que hacer cargo sola de Sidi y sus seis hermanos. “Es un muro”, reconoció en una entrevista.

De refugiada saharaui a señoría en el Congreso

Tesh Sidi consiguió la nacionalidad española en septiembre de 2021 y se convertirá en la primera diputada electa saharaui de la historia de la democracia. La última vez que España tuvo representantes del pueblo saharaui fue durante la dictadura, cuando el entonces cabildo del Sahara tenía representación en las cortes franquistas.

Ahora, Tesh Sidi hará historia. A pesar de que se presentó a las elecciones autonómicas con Más Madrid para la Asamblea el pasado 28-M, la Junta Electoral eliminó su nombre de la lista por un fallo burocrático. Una “injusticia” califican desde Más Madrid que “se solventará el próximo 23 de julio”.

Tesh Sidi interviene durante un acto de Más Madrid.

Sidi siempre ha reconocido que la causa saharahui debe defenderse y visibilizarse desde todas las instituciones y niveles del Estado. Sin embargo, siempre ha dejado claro su profunda defensa de los servicios públicos, una conciencia que le llevó a coquetear con la política antes de dar un paso adelante. Antes de tomar la decisión, ya había participado en actos con el senador de Más Madrid, Pablo Perpinyá.

La decisión de entrar en la política institucional de Sidi ha sido alabada por Abdulah Arabi, portavoz del Frente Polisario en España, que expreso que “su paso adelante es consecuencia de la solidaridad y el trabajo de la juventud saharaui en España”.

Hoy, después de vivir en un campo de refugiados, Sidi es experta en Big Data, su posición actual le ha permitido traer a España a su madre, una madre que aún, no puede contar ni sus propias vivencias. No obstante, Sidi podrá contar la historia de su pueblo en el Congreso de los Diputados y quedar registrada para la historia en el diario de sesiones.

