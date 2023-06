Guerra de memes: las juventudes del PSOE y Nuevas Generaciones se bajan al barro en precampaña

La campaña parece que ya ha empezado y los dos grandes partidos intentan que estas elecciones giren en torno a ellos, obviando el papel de Sumar y de Vox. Nuevas Generaciones (NNGG) y Juventudes Socialistas, con el objetivo de atraer a los más jovenes del electorado y movilizarnos en su propio bloque en general y respecto a su formación en particular, han comenzado una campaña por las redes sociales pocas veces vista.

La guerra entre ambas formaciones siempre ha estado latente. “No hay mal rollo, solo pique, lo normal”, dice Juan Enrique Gallo, responsable de comunicación de NNGG. Sin embargo, durante estos últimos meses la tensión ha ido aumentando, sobre todo desde que Pedro Sánchez convocó elecciones tras la debacle electoral de la izquierda.

Te puede interesar: Las propuestas de Galicia en materia de salud: preservativos gratis y tampones en los colegios

Ambas organizaciones se acusan mutuamente de comenzar este aumento de tensión. Los liderados por la diputada popular, Beatriz Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones desde 2021, mantienen que “no le venía a nadie bien la convocatoria en julio” y que han identificado un cambio de estrategia desde la llegada de Víctor Camino. “Su crítica se basa en lo que gana nuestra presidenta como si por ser joven no puedes tener un sueldo de diputada, como el resto de los 350 diputados. Esta vez, también va Camino en las listas del PSOE”, se queja Gallo.

Nuevas Generaciones del PP critican la convocatoria electoral en 23 de julio.

Por su parte, fuentes de Juventudes, apuntan al “¿Vacaciones? los cojones”, como la gota que colmó el vaso, al tiempo que señalan que a pesar de que Fanjul “siempre ha sido más radical y chabacana que Daniel Gago [anterior presidente de NNGG], aunque el verdadero responsable de todo esto es Ignacio Dancausa”.

Ignacio Dancausa, “el gran hostigador”

Dancausa es el líder de los jóvenes populares en la Comunidad de Madrid. “Es un mini-Ayuso, fue ella quién lo buscó y lo colocó donde está y es quién está llevando las riendas de toda esta locura”, opinan algunos de los jóvenes socialistas con los que ha hablado Infobae España, pero que prefieren permanecer en el anonimato. “Fanjul está desaparecida”, completan. No es la primera vez que Dancausa es polémico.

El líder de Nuevas Generaciones en el feudo de Ayuso fue nombrado por la todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2022, cuando Ayuso se hizo con el poder absoluto de la federación madrileña después de acabar con Casado.

Te puede interesar: Los movimientos de los partidos de cara a las elecciones del 23-J

La presidenta de la comunidad buscaba un perfil que diera la batalla cultural, a pesar de no ser un perfil con el que estuvieran del todo cómodos en la dirección nacional del Partido Popular. “En los partidos hay diferentes perfiles, a mí no es que me guste demasiado, pero bueno, funciona”, apuntan fuentes de NNGG. Un perfil, que para algunos de sus compañeros de partido representa el “ala más radical” de los populares e incluso también se atreven a denominarle de la misma forma que los socialistas: “Sí, es un mini-Ayuso”, reconocen en privado.

Meme de las Juventudes Socialistas.

Dancausa es uno de los perfiles que más está destacando en redes sociales desde que Díaz Aysuo le eligiera como presidente de Madrid. “Hay veces que sus números son mejores que los de la cuenta de NNGG de Madrid”, expresan con resignación por su estrategia. Entre sus polémicas más sonadas destaca su presencia en la manifestación del 8M con el lema “que te vote el Tito Berni”. “Yo estaba allí ese día y a una amiga la pisotearon, yo conozco a Dancausa y le dije, para eso por favor”, “ahora mismo, es el gran hostigador del PP”, expresan molestos dentro de juventudes socialistas.

Te puede interesar: El PP pide dimisiones por el “dedazo” de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Desde su llegada a los mandos de la organización juvenil, los socialistas reconocen que “todo ha cambiado”. La primera campaña con la que empezó esta escalada fue cuando los populares criticaron al PSOE por colocar las elecciones en julio. Nuevas Generaciones compartió una imagen de Sánchez de vacaciones con el texto: ‘¿Vacaciones? los cojones”, un tweet que rapidamente se hizo viral y concentró tanto críticas como halagos. “No es cómodo votar en julio, eso es lo que denunciabamos”, expresa un dirigente de NNGG. “Tuvo muy buenos números”, reconoce orgulloso. “Igual que la campaña de Sánchez o España”, añade.

Polarización de la campaña

“Estas campañas no ayudan a la convivencia. No podemos caer en su juego. “Si NNGG dice qué te vote Txapoye, nosotros no podemos decir que te vote el narco”, reflexiona este militante reconocido de Juventudes Socialistas que lamenta la respuesta en los mismos términos desde su propia organización. Juventudes Socialistas respondió con un mensaje similar: “Alberto, el 23 de julio, no te pases de la raya”, se podía leer en la foto que compartían en la que aparecia Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante gallego Marcial Dorado.

Te puede interesar: El PP se acerca a los partidos regionalistas para deshacerse de Vox como socio prioritario

“Ellos tampoco se cortan”, se defienden en Nuevas Generaciones. La imagen del candidato popular a la presidencia del gobierno con el narcotraficante gallego ha sido utilizada en multitud de ocasiones por los socialistas. Cuando Feijóo anunció que iba a suprimir ministerios como el de Igualdad, los jóvenes socialistas apostaron, de nuevo, por la imagen del yate. “Marcial Dorado, nuevo ministro de consumo”, dijeron.

Juventudes Socialistas hace un montaje con una camiseta después de que Feijóo dijera que quería suprimir el ministerio de Igualdad

A pesar de que algunos militantes reconocidos de ambas formaciones no se sientan cómodos con las estrategias de sus organizaciones en redes sociales, en público defienden sus posiciones y reconocen que no abandonarán en el intento “de atraer al voto joven”, sin negar que están contribuyendo a la polarización. “Esta campaña está polarizada, vamos a tener que elegir entre los derechos y los avances o Feijóo y la ultraderecha”, apunta un muy importante militante de Juventudes Socialistas. Al tiempo que se acusan mutuamente: “El PP está muy desquiciado y en Juventudes estamos planteando verdades. Lo que tenemos enfrente es una alternativa retrograda”, dicen los de Sánchez.

Te puede interesar: Feijóo ve insana la previsión de la OCDE y vuelve al “España va mal”: “La economía está estancada”

Ambas organizaiones reconocen el aumento de decibelios las últimas semanas aunque se escudan en que son 140 caracteres: “Es un formato demasiado escueto y tienes que intentar movilizar”, comenta a Infobae España Juan E. Gallo, responsable de comunicación de NNGG. Tesis que comparte también una de las responsables de comunicación de Juventudes Socialistas.

A pesar de señalar a supuestos responsables, le quitan hierro al asunto y lo enmarcan dentro de la batalla electoral de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Seguir leyendo: