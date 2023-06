Feijóo ve insano el crecimiento que prevé la OCDE y vuelve al “España va mal” de Casado: “La economía está estancada”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el South Summit 2023 (Foto: David Mudarra)

Feijóo dice ‘no’ al triunfalismo económico que plantea la OCDE. Pese a la senda alcista que recorre la economía española, Feijóo expone “realismo” frente al “triunfalismo injustificado”. “No es verdad que la economía esté como una moto, quien diga eso está desconectado de la realidad, y quien diga que el precio de los alimentos está empezando a bajar, es porque hace mucho que no han hecho la compra”, ha advertido en su intervención en el South Summit 2023.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en su informe semestral de Perspectivas que España será el país, entre los grandes desarrollados, que más crezca en los próximos dos años y revisa al alza en cuatro décimas las estimaciones que hizo en marzo y en ocho las que realizó en noviembre. Unas previsiones que también augura la Comisión Europea, que cree que el PIB español aumentará un 1,9% este año, mientras que el Gobierno lo sitúa en el 2,1%.

No es el caso del líder de la oposición, que habla de un “mal diagnóstico”. Para Feijóo el correcto es el de “estancamiento económico” y el de los “más pesimistas es de declive económico”. Asegura que España necesita crecer: “O crecemos o nos seguiremos quedando más atrás”, ha pronosticado. Justifica estas malas previsiones, que recuerdan al “España va mal” del exlíder del PP Pablo Casado en 2019, en que el país no ha recuperado el PIB del 2019, 1 de cada 4 europeos sin empleo es español, la renta familiar disponible ha bajado, los ingresos y los gastos no están equilibrados y España tiene un 4,8% de déficit, 10 veces más que Portugal.

También señala a la deuda, de 1,5 billones de euros “largos”: “España emite 8 millones de euros de deuda pública cada hora en los últimos 5 años”. Por todo ello, el líder del PP cree que la situación es tan complicada que es lógico que el país crezca: “Solo podemos crecer, pero que sea un crecimiento sano”, advierte. Tampoco ve “sano” el crecimiento en el empleo, que se sustenta, a su juicio, en el incremento del empleo público.

Por ello, la receta de Feijóo para un crecimiento saludable y “sólido” contiene tres ingredientes: Realismo, reformas y colaboración. Las reformas serán educativas, orientadas al conocimiento STEAM, a la Formación Profesional, “dual, si es posible”, a la meritocracia y al esfuerzo y “con poca ideología” y mucha calidad. También habrá reformas económicas, con incentivos fiscales para aquellos que arriesgan de verdad, “orientadas a controlar las cuentas del país” y a equilibrar los ingresos y gastos y la deuda pública “desorbitada”.

Con ello, los objetivos de Feijóo son: llegar al año 2030 con España en la lista de las 10 primeras economías del mundo y sin desempleo, “que el paro se acerque técnicamente a cero”, ser líderes en energía y tecnología, asentarse como un buen lugar “para que los mejores directivos vivan aquí” y que ponga en valor su idioma. “Orientarnos a crear, crecer y creer. Porque si creemos que podemos crear y si creamos, vamos a crecer”, ha zanjado.

