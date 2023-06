El colectivo LGTBI estalla contra Feijóo: “Derogar esta ley es volver a patologizar a las personas trans”

La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, la presidenta de la Federación de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé y la ministra de Igualdad, Irene Montero, celebran la aprobación de la Ley Trans en el Congreso. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Entre la retahíla de derogaciones que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, enumeró este martes, una de ellas fue la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como Ley Trans. Con cuatro meses recién cumplidos, el PP ya le pone fecha de caducidad: el 23 de julio.

Alberto Núñez Feijóo cargó contra esta legislación en una entrevista en Onda Cero: “Atenta contra los menores, contra la tutela y patria potestad, contra el sentido común, contra los colectivos feministas, contra los médicos y contra el más elemental de los sentidos”, aseveró.

“Es que es más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad, es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir desde el punto de vista legal. Solo hay que ir al registro civil y decirlo: Yo a partir de mañana quiero ser una señora o un señor”, prosiguió el líder de la oposición, que también anunció que el Ministerio de Igualdad dejaría de tener entidad propia.

Las declaraciones de Feijóo no tardaron en viralizarse en las redes sociales y en ser contestadas tanto por colectivos LGTBIQ como por políticos y dirigentes del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, vinculó estas palabras no solo a una “reacción” al gobierno de coalición, sino a un “nuevo intento de disciplinar al movimiento feminista y LGTBI que está a la vanguardia del avance de derechos en todo el mundo”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero.

La secretaria de igualdad del PSOE, Andrea Fernández, también instó al presidente del PP a aprender a expresar sus opiniones con “un mínimo de rigor” y, sobre todo, “sin simplezas hirientes”: “Vale ya de usar a las personas trans como arma arrojadiza”, sentenció la diputada.

Es la primera vez que Feijóo habla de derogar esta normativa, aunque en las filas ‘populares’ ya hay antecedentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió a derogar la ley trans autonómica en la legislatura que arrancará el próximo 13 de junio. El argumentario es similar al de Génova: critica la autodeterminación de género, asegura que atenta contra la mujer y carga contra la modificación genital a menores.

Como Ayuso, el líder del PP hizo especial hincapié en la “protección” a los menores de 14 años, que pueden “cambiar de sexo sin consentimiento de sus padres”, lo que tilda de “disparate”.

Se refería Feijóo a que la ley reconoce el derecho a las personas menores de 16 años y mayores de 14 de presentar la solicitud ante el Registro Civil para que su documentación se adecúe a su género, aunque asistidas en el procedimiento por sus representantes legales.

“La ley Trans da libertad a que las personas puedan ser quienes son. ¿Qué le afecta al resto que una persona quiera ser quien es?”, reflexiona para Infobae España la educadora social y experta en género y sexualidad, Pitu Aparicio. Carga contra varias afirmaciones del líder del PP. En primer lugar, contra el “atentado” a la patria potestad, porque se olvida de que hay que entender a los menores, que cuentan con pensamiento crítico, remarca.

La hormonación también fue uno de los alegatos del presidente del PP: “Los médicos deben decidir cuándo se ponen o no se ponen las hormonas, no el paciente. Los pacientes tienen un protocolo al efecto y desde luego no un menor”, argumentó. Pero los expertos y las asociaciones como FELGTBIQ+, ven un señalamiento al colectivo oprimido en estas declaraciones, ya que además de que la ley no habla de hormonación, los cambios hormonales también se dan en personas cisgénero.

“También se hormona a las niñas cis con 9 y 8 años para retrasar la menstruación; cuando hablamos de hormonación hablamos de salvar la vida a esa criatura, sea cis o trans, porque está eligiendo sobre su cuerpo”, argumenta la educadora social.

La Federación Estatal LGTBIQ+ ha publicado un comunicado en el que recuerda que la ley elimina la obligatoriedad de hormonarse, lo que “Feijóo parece querer recuperar”. Por lo que, a su juicio, el líder del PP no se ha molestado en leerla y defiende el “no sistemático” a los derechos, lo que demuestra que no le importa poner en el punto de mira a colectivos vulnerables”.

También cargan contra el “atentado al colectivo feminista” del que habla el presidente ‘popular’. En este punto, Feijóo se refiere al llamado feminismo transexcluyente que se opone a esta legislación. “No tiene sentido meter a los colectivos feministas, que defienden la libertad individual y el pensamiento crítico y que podamos elegir sobre nuestros cuerpos”, opone la educadora.

Una mujer durante una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

Y sobre las afirmaciones de que es más “fácil” cambiarse legalmente de sexo que sacarse el carnet de conducir o aprobar la selectividad, el diagnóstico es claro: “Engloba muchos factores en el mismo eslogan. Estamos viendo a menores trans suicidarse”, observa Aparicio, que apunta a que antes de la ley trans el proceso estaba “absolutamente patologizado”.

“Es una vuelta y un retroceso absoluto a lo que llevamos todo el año reivindicando: que las personas puedan decidir sobre su cuerpo sin un proceso de patologización”, reafirma.

Coincide con la activista y presidenta de FELGTBIQ+, Uge Sangil, que critica en el mismo sentido la apuesta del candidato del PP por “retroceder”: “Considera a las personas trans como enfermas, no está capacitado para representar a nuestro país”, asegura. Además, la ONG estatal recuerda en un comunicado la manifestación convocada el próximo 1 de julio “para defender el derecho de todos los grupos sociales vulnerables a vivir sin miedo, en libertad y en igualdad de condiciones”.

¿Qué derechos reconoce la ley trans?

La ley trans pretende “desarrollar y garantizar los derechos” de las personas LGTBI, así como establecer los principios de actuación de los poderes públicos, medidas de prevención, corrección y eliminación de la discriminación, fomentar la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y conseguir que se superen los estereotipos que afectan a la percepción social de estas personas.

La legislación reconoce los derechos a la autodeterminación de género, a la despatologización, a la reversibilidad, a la prohibición de las terapias de conversión, a la filiación en parejas de mujeres lesbianas que no se hayan casado, los derechos de las personas intersexuales, del ámbito rural y LGTBIQ.

