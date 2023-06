El vídeo viral de la reina Letizia pidiendo una dedicatoria a una joven escritora: “Me haría mucha ilusión”

La reina Letizia, junto a la escritora Marta Bustos. (Instagram)

En los últimos meses, la reina Letizia está rompiendo con la imagen de persona fría y distante que se tenía de ella. Tras aparecer por sorpresa en la Feria del Libro de Madrid y acudir a El Hormiguero con la infanta Sofía para conocer en persona a Chris Hemsworth, este jueves la esposa de Felipe VI ha protagonizado un nuevo momento viral al encontrarse con una joven escritora y mostrarle abiertamente su admiración.

La autora en cuestión es Marta Bustos, quien narra en la obra Cuando perdí mis ojos marrones el terrible accidente que sufrió mientras elaboraba jabones caseros durante la pandemia de Covid-19. Ese episodio estuvo a punto de hacerle perder la visión para siempre, pero de forma casi milagrosa acabó recuperándola.

Te puede interesar: Terelu Campos desvela el motivo por el que la reina Letiza la “puso a caldo”

Esta escritora ha compartido en sus redes el vídeo en el que se ve cómo le hace entrega de su libro a Letizia, con quien coincidió en un evento organizado por el Banco Santander. Sonriente, la reina coge la obra y le pregunta “¿me lo has dedicado?”. Nerviosa, la autora la tutea y le responde “no, es que no sabía si te iba a ver”.

Es en ese momento cuando Letizia hace el amago de devolver el libro a la joven mientras le dice “me gustaría que me lo dedicaras, si quieres y si puedes”. Cuando la autora acepta la petición, la reina insiste: “Dedícamelo y búscame”.

Señalando al escolta que acompañaba a Letizia, Marta responde inocentemente que se lo daría a él. “No, me lo das a mí”, espeta entonces la reina, entre risas. “Me haría mucha ilusión que me lo dieras dedicado, no me voy”, añade la esposa de Felipe VI.

Te puede interesar: El problema estilístico que ha incomodado a la reina Letizia en el desfile de las Fuerzas Armadas en Granada

Posteriormente, la escritora se grababa mirando a cámara y confesando que ahora sí que necesitaba “un trago de vino” después de que la reina de España le haya pedido que le dedique su libro. “No me lo puedo creer”, confiesa.

Finalmente, se ve a la joven entregándole la obra, ya dedicada y firmada, a Letizia, quien la recoge sonriente e ilusionada por haber conseguido su propósito. En apenas 24 horas, este ‘momento fan’ de la reina ya acumula cerca de 20.000 likes en el perfil de Instagram de Marta Bustos.

Seguir leyendo: