La reina Letizia y la infanta Sofía van de incógnito a ‘El Hormiguero’ para conocer a Chris Hemsworth

La reina Letizia y la infanta Sofía en una imagen de archivo.

La visita de Chris Hemsworth a España está causando una gran revolución. El actor está promocionando su nueva película, Tyler Rake 2, y tiene la agenda llena de entrevistas con diferentes medios. La noche de este miércoles fue el turno de El Hormiguero, donde el marido de Elsa Pataky llegó con una gran sonrisa y reconociendo que tenía un poco de jet lag.

Durante su entrevista con Pablo Motos, el australiano se mostró muy natural y desveló algunos detalles muy interesantes sobre su vida, pero guardó silencio sobre un importante encuentro que tenía previsto para después del programa. Si bien su agenda estaba más que apretada, pues tras El Hormiguero -que en esta ocasión fue grabado- debía acudir a la presentación oficial de la cinta, sacó tiempo para conocer a dos personas muy especiales: la reina Letizia y la infanta Sofía.

Chris Hemsworth durante el estreno de la película, 'Tyler Rake 2'.

Tal y como afirma LOC, la mujer de Felipe VI y su hija pequeña se acercaron hasta los estudios del programa de Antena 3 para conocer al actor, pues la Infanta es una gran admiradora suya. Estuvieron charlando un rato en una de las salas privadas de El Hormiguero y, si bien la conversación no ha trascendido, a Hemsworth ‘se le escapó' este encuentro en uno de los corrillos que se formaron tras el estreno de su película. Los organizadores del evento han confirmado esta cita, que provocó que el actor llegara una hora y media tarde a su encuentro con medios y fans.

El futuro de Hemsworth

Gracias a su paso por El Hormiguero se le pudo conocer en qué punto se encuentra su vida, pues hace unos meses eran muchos los que pensaban que el protagonista de Thor iba a retirarse del cine. Una noticia que saltó tras el estreno de Limitless, una serie documental que rodó en 2022 y que le hizo enfrentarse a los límites de la existencia para entender el secreto para alargar la vida.

Durante la misma, Chris descubrió que tiene una predisposición genética a padecer Alzheimer. Descubrirlo no fue fácil y utilizó la información para cuidarse más e intentar que la enfermedad no llegue a producirse. En esta misma época optó por parar y volver a casa durante un tiempo, sus palabras se malinterpretaron y la prensa internacional publicó que se retiraba tras este descubrimiento. “Los dos acontecimientos simplemente coincidieron en el mismo tiempo, pero estas dos noticias no tenían nada que ver la una con la otra”, ha afirmado a Motos.

Chris Hemsworth en el programa 'El Hormiguero'. (Antrena 3)

Pese a ser una información relevante, el protagonista de Extraction ha sabido sacar de ella una reflexión sobre la frugalidad de la vida. “La muerte está ahí y el simple hecho de aceptarlo hace que vivamos más tiempo. Eso y que seamos más conscientes de las decisiones que tomamos. Las mías sé que a veces me alejan de mi familia. Son parte de lo que soy y yo soy creativo. Hay que disfrutar de lo que uno hace porque lo que uno no recupera nunca es aquello que no ha hecho o el tiempo que no ha estado con su familia. Esto fue lo que hizo que yo quisiera volver a casa unos ocho u nueve meses”

