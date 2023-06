Terelu Campos desvela el motivo por el que la reina Letiza la “puso a caldo”

Terelu Campos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Terelu Campos lleva años ligada a la pequeña pantalla, donde ha disfrutado tanto de grandes momentos de éxito como de algunos más agridulces. Ahora que su etapa en Sálvame está a punto de terminar debido al fin del programa, ha aprovechado para acudir al pódcast ¡Menudo Cuadro!, presentado por David Andújar y David Insua, para hacer balance de su momento actual y repasar sus inicios, recordando algunos de los que la marcaron.

Ha vivido muchas cosas, pero Terelu tiene grabada a fuego una fecha, la del viernes 31 de octubre de 2003. Aquel día se encontraba presentado el programa Con T de tarde, en Telemadrid, que se convirtió en el centro de las noticias después de que la hija de María Teresa Campos desvelara una exclusiva que cambió la historia de España.

Letizia Ortiz en una imagen promorcional de TVE. (TVE)

“Di la exclusiva de que el príncipe Felipe estaba comprometido con Letizia Ortiz”, ha recordado en el pódcast. Estas palabras, que fueron el inicio de todo, no sentaron nada bien a la que entonces era periodista de TVE, que tuvo una airada reacción que terminó llegando a los oídos de Campos. “Ese día me puso a caldo en maquillaje de Televisión Española. Lo que ella no sabía es que yo todavía tenía amigas ahí”, ha seguido explicado la colaboradora.

Si bien ha preferido no recordar los improperios que la Reina habría dirigido hacia ella, sí que ha confirmado que “dijo un taco sobre mí”. “¿Fue la cerda esta?, le ha preguntado uno de los conductores del pódcast probando suerte, a lo que ella, sin confirmar, ha dicho que “más o menos” fue algo así.

Terelu ha contado que en un primer momento no quería revelar la identidad de Letizia, pero que recibió un mensaje de su madre en el que le aconsejaba que no se lo callara. “Mi madre me escribe y me dice: ‘Sé que sabes el nombre, dilo’. Y yo, si mi madre me dice que lo diga, pues lo digo”, ha explicado entre risas. Tras el empujón de su progenitora, Terelu pronunció el recordado: “¿Estáis hablando de Letizia Ortiz?”, que dio inicio a todo.

Además de charlar sobre los Reyes, Campos también ha aprovechado su paso por el programa para hablar sobre cómo está tras saber que en breve Sálvame, donde ha trabajado tantos años, llega a su fin. “Me da muchísima pena”, ha reconocido, intentando ver el lado menos amargo e intentar “relativizar” y recordar que “lo que hoy es horroroso, mañana será olvidado”.

Será el próximo viernes 23 de junio cuando el programa presentado por Jorge Javier Vázquez se despida de la pequeña pantalla tras 14 años en emisión. Unos días después le llegara el turno a su persión noctura, Deluxe, que emitirá dos entregas más de las que en un principio estaban previstas y dirá adiós definitivamente el próximo 7 de julio.