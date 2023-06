Igea estalla en las Cortes de Castilla y León en plena crisis por la tuberculosis bovina: “Señores de Vox, señores del PP, son ustedes unos fascistas”

El diputado de Ciudadanos acusa al Gobierno de la región de anteponer sus intereses a la salud pública.

Sobrevive en las Cortes de Castilla y León un diputado de Ciudadanos combativo y estos días muy enfadado. La comunidad autónoma es la única hasta la fecha -pronto dejará de ser la única- en la que el PP gobierna de la mano de la ultraderecha. Estos días es noticia por violentas y preocupantes imágenes de ganaderos tratando de asaltar la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca en protesta por los protocolos de saneamiento de la tuberculosis bovina, que impide que las reses salgan de la región. Portaban palos, bengalas y bastones con los que golpearon los cristales del edificio. Once policías resultaron heridos. Francisco Igea entiende que Vox está alentando esas acciones y no tuvo reparo este miércoles en llamarles “fascistas”, con todas las letras y en varias ocasiones. Fue en sesión parlamentaria.

Salamanca es la provincia con un mayor índice de prevalencia de tuberculosis bovina y no todos anteponen el riesgo sanitario, sino el daño económico, también innegable. El sector está ahogado por unos costes de producción disparados. Se suma ahora un conflicto con los veterinarios, que hacen su trabajo. Igea acusó a PP y Vox de “abandonar” a estos profesionales en Salamanca después de relajar los controles sanitarios en contra de su criterio técnico y de la normativa española y europea, señalando al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Juan García-Gallardo, por su “cobarde silencio” sobre el asunto.

Horas después de las elecciones municipales, el mismo 29 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó la prohibición de mover ganado en las provincias no libres de esta enfermedad, es decir todas menos Burgos, León y Valladolid. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, de Vox, lo calificó como “un 155″. Igea tuvo unas palabras para él: “Quizá alguien debería explicarle que no es el consejero de Asaja o de los ganaderos; que es el consejero de todos los ciudadanos y todos los ganaderos y debe defender el interés común y no el interés de sus antiguos pagadores”.

Cientos de ganaderos se concentraron este lunes a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, una protesta que terminó con decenas de los asistentes intentando entrar dentro de las instalaciones y con agentes de la Policía Nacional actuando para evitar la entrada.

“Su deber es proteger la salud pública”

Político y también médico, el diputado de Ciudadanos no pudo contenerse en el uso de la palabra desde su escaño: “Tienen uno de los gobiernos más irresponsables y populistas, que usa la amenazas y la presión para conseguir que los veterinarios cambien de opinión. Es inadmisible. A las puertas no, dentro del fascismo. Esto es fascismo. Acosar a los representantes de la administración pública y a sus responsables y pedir que cesen porque ejercen su deber de proteger la salud pública”. Y, finalmente, en el momento álgido de su alocución, sentenció: “Señores de PP y Vox, son ustedes unos fascistas, ahora sí lo digo con pleno conocimiento”.

Infobae España se puso en contacto en las últimas horas con el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González, que ve en los disturbios en Salamanca una demostración del “hartazgo” de los ganaderos con las campañas de saneamiento en las explotaciones. “Llevan 40 años matando vacas, inmovilizando ganado y perdiendo dinero”.

Desde UCCL demandan un “verdadero cambio” en la lucha contra la tuberculosis bovina, una enfermedad contagiosa y transmisible al ser humano. Para González, el problema no está en sacrificar a la vaca que da positivo en tuberculosis, sino que cuando aparece un caso “se inmoviliza toda la explotación” y los ganaderos se ven obligados a vender los terneros “hasta un 40% por debajo de su valor”, lo que genera unas pérdidas inasumibles. Se estima que unas 7.000 familias viven de la ganadería extensiva en Salamanca, la provincia española con más ganado vacuno con 627.000 ejemplares.

