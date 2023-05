La enfermedad de Ruth Lorenzo por la que Amy Winehouse la llamaba “la tetona” y que podría obligarla a extirparse los pechos

Ruth Lorenzo, en 'Cover Night'. (RTVE)

Ruth Lorenzo ha sorprendido a sus seguidores al desvelar la enfermedad que padece y por la que asegura que Amy Winehouse la llamaba “la tetona” durante su paso por el exitoso concurso Factor X en la televisión británica. La cantante se ha sincerado en el podcast Freeda Doc y ha hablado de esta enfermedad por la que podría tener que tomar una dura decisión.

La representante de España en Eurovisión 2014 ha relatado que, durante su etapa escolar, sus pechos comenzaron a crecer muy rápidamente: “Me creció el pecho tan rápido que pasé de estar superplana a que de repente los niños en el colegio pensaban que me ponía calcetines”, ha explicado en esta entrevista.

“Amy Winehouse me llamaba la tetona en el Factor X”, ha recordado la artista, que ha puesto nombre al problema de salud que hay detrás de este cambio físico: la hipertrofia mamaria. “No te da tiempo mentalmente a desarrollarte de una manera para comprender lo que te está pasando en el cuerpo. Tu cuerpo se desarrolla mucho antes que tu mente”, agrega.

Según ha explicado, este crecimiento descontrolado de sus pechos se debe a que su cuerpo es “más sensible” a las hormonas femeninas, por lo que el tamaño de sus mamas no para de aumentar. “Llevo dos reducciones de mama y voy a por la tercera”, ha desvelado.

Por este motivo, Ruth Lorenzo confiesa que se plantea cortar el problema de raíz extirpándose los pechos: “Lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completamente para tener que evitar seguir operándome”. Además, ha asegurado que esta enfermedad conlleva el riesgo añadido de ser más proclive a padecer un cáncer de mama.

Más allá del aspecto físico, la cantante afirma que su enfermedad le ocasiona numerosos problemas en su rutina diaria. “Soy una mujer superactiva, que me encanta el deporte, que en el escenario no paro y que quiero sentir que puedo abrir los brazos, moverme”, asevera, revelando que le ha costado horas de terapia enfrentarse al complejo que le ocasiona el tamaño de sus senos. “No me preocupa que haya gente que me juzgue, la aceptación solo puede venir a través de ti. Más que edad han sido horas de terapia”, sentencia.

