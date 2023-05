La intensa vida de Lluís Llongueras: dos amores paralelos y una batalla legal con sus hijos

Lluis Llongueras en una imagen de archivo (Europa Press)

Su gran hacer con las tijeras y su particular voz pronto convirtieron a Lluís Llongueras en un imprescindible de los grandes eventos, pues fueron muchos los conocidos que quisieron ponerse en sus manos para sacar con su mejor faceta. Con su muerte, este pasado lunes 29 de mayo a los 87 años a causa de un cáncer de garganta, se pone final a una etapa del mundo de la peluquería. El catalán supo como nadie revolucionar este sector al que dedicó su vida, pues no solo fue un pionero e innovador, también le dio su nombre a una marca de productos profesionales para el cabello que son best seller y creó su propio negocio con un sinfín de salones de belleza franquiciados que están repartidos por toda la geografía española y algunos países europeos.

Si bien fue en su trabajo en lo que realmente destacó, lo cierto es que Llongueras también dio el salto a los titulares por su agitada vida personal. Su primer matrimonio fue con Lolita Poveda, la madre de sus tres hijos mayores, Esther, Cristina (fallecida en 1991) y Adam. Si bien parecía que eran una gran pareja, el escándalo no tardó en llegar tras conocerse que Lluís Llongueras tenía una doble vida. Al mismo tiempo, mantenía otra relación con una mujer llamada Jocelyn Novella con la que había tenido tres hijos, Adrià, Antoni y Yasmin. Tras conocerse la noticia el estilista puso punto final a su matrimonio para comenzar a vivir con Jocelyn quien según sus propias palabras era “el amor de mi vida”.

Pese a la diferencia de edad, de 27 años, se convirtieron en una de las parejas más sólidas del panorama nacional, hasta el punto de que han estado juntos hasta la muerte de Lluís. Su boda llegó en agosto de 2006 y fue un enlace íntimo en el que estuvieron arropados por sus hijos, pero no por los del primer matrimonio de Llongueras.

Sus hijos mayores se distanciaron de él y con ellos llegó a protagonizar un litigio empresarial que duró varios años y ocupó una gran cantidad de titulares pese a que el peluquero les quiso restar importancia. Todo comenzó en el año 2010 cuando su hija Esther, que administraba una de las empresas familiares, le despidió a través de un burofax. El asunto se resolvió con un intercambio de acciones y títulos. Tal y como recogía Atlántico, Lluis cedió el 10% de la empresa PEYMA a su exmujer y sus hijos Esther y Adán le cedían el 46% del capital de ISUC.

“No estoy dentro del pensamiento de mis hijos. Si no me respetan es su problema. Vivimos una sola vez y la mujer a la que quiero se llama Jocelyne Novella, con la que tengo tres hijos”, dijo al respecto a Vanitatis. “He intentado ser un buen padre al formar esta empresa. Se pusieron las acciones a nombre de varios familiares y ahora pueden decidir sin mi consentimiento al sumar más del cincuenta por ciento de acciones”, añadió.

Vida amorosa intensa

Este problema judicial no fue lo único que salpicó su nombre, también lo hizo su intensa vida personal. Fue en su libro Diálogos de un Géminis donde Lluís Llongueras habló abiertamente de sus infidelidades a sus mujeres. “He tenido muchísimas amantes. Si te dijera la cifra, no te la creerías (…). Mi mujer lo sabe porque ha vivido 28 años a mi lado, primero como amante y ahora como mi esposa. Es que estaba casado con una mujer con la que no tenía una relación física y mi hobby era coleccionar amantes”, escribió. Sin embargo, parecía no referirse a su dos esposas, pues sobre Jocelyn dijo que con ella “apenas tuvo que buscar mujeres fuera de su matrimonio”.