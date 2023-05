‘Operación Triunfo 2023′ regresa revolucionado con Prime Video: galas de 90 minutos y magacín diario

Noemí Galera y Chenoa en la presentación de 'Operación Triunfo 2023'. (Amazon Prime Video)

Este pasado sábado 27 de mayo Chenoa sorprendía al desvelar que será la presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo, que regresa de la mano de Prime Video y tres años después de su última entrega en TVE. Tres días después, la productora y la plataforma encargada del formato, Gestmusic, han ofrecido una rueda de prensa en la que Infobae España ha estado presente y en la que han compartido todos los detalles y novedades.

Uno de los cambios más importantes es que OT ha escuchado a sus fans y ha decidido recortar sus galas, que por primera vez tendrán una duración de 90 minutos en los que el centro de atención serán los concursantes y la música. “Es algo que han pedido los fans porque la gente se quiere acostar pronto. No va a ser exprés, sino que se irá al grano”, ha desvelado Tinet Rubira, director de la productora.

Para aquellos a los que se les quede corta la gala, habrá una post gala con un presentador distinto a Chenoa en la que se analizará, debatirá y comentará sobre todo lo acontecido durante ese día, además de hablar con los concursantes y tener una entrevista especial con el expulsado del día. Además, Operación Triunfo 2023 contará con un magacín diario que estará conducido por un “presentador especial” y colaboradores que analizarán lo mejor de la jornada, desvelando los momentos clave. Tampoco faltará el ya clásico directo 24 horas, que se podrá seguir a través del canal de YouTube de la academia.

Otra de las novedades está en el equipo de profesores que guiará a los alumnos durante el tiempo que permanezcan en la academia de Operación Triunfo. Una edición más, Noemí Galera será la directora y responsable de todos los casting, estará acompaña de Manu Guix, que retomará su papel como director musical. La profesora de técnica vocal Mamen Márquez y la coreógrafa Vicky Gómez completan la parte del claustro que es conocida, pues aún no se ha desvelado la identidad del resto de docentes. “Casi todos los demás profesores son nuevos, algunas de estas personas están ya contactadas y otras no. Se sabrá su identidad cuando esté cerrado”, han afirmado.

Castings

Si bien no se ha desvelado la fecha exacta del estreno del talent musical, todo apunta a que será antes de fin de año. La mejor prueba está en los castings, que se desarrollarán en nueve ciudades españolas desde el 3 de julio hasta el 19 de septiembre. Las fechas son: 3 de julio en Barcelona, 6 de julio en Zaragoza, 10 de julio en Santiago de Compostela, 12 de julio en Bilbao, 17 de julio en Valencia, 6 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, 11 de septiembre en Málaga, 14 de septiembre en Sevilla y 19 de septiembre en Madrid.

Este año volverá a estar disponible OT Cover, la funcionalidad que nació de cara a la edición de 2017 y que permite a los candidatos seleccionados saltarse la cola y pasar a cantar directamente ante el equipo de Noemí Galera. Para acceder a esta oportunidad hay que subir una canción de 45 segundos a capella con el hashtag #OTCover2023 en Instagram y TikTok. “Con los elegidos, se pondrá en contacto las personas de mi equipo por mensaje directo”, ha explicado Galera, que ha aclarado que este proceso “no significa una preferencia para seleccionar, es para evitar horas de espera”.

El regreso de Chenoa

Chenoa ha sido la gran protagonista de la jornada. En unos meses pondrá a prueba su talento como presentadora, “cerrando el círculo” que empezó hace 22 años. De hecho, para ejemplificarlo ha acudido a la rueda de prensa con los mismos pantalones vaqueros con los que se presentó al casting del programa. “Resulta que me entran y ha sido una premonición... La campana ha pasado de moda y ha vuelto. Y yo he vuelto en moda y tendencias”, ha bromeado.

“Todavía estoy gestionando el estar aquí porque este trabajo tiene mucho de profesional y personal. En mi carrera me he dejado conocer, no tengo filtro y va a ser como una prueba de gestión por empatizar con los concursantes”, ha dicho.

