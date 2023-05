Nubes y novedades editoriales: un paseo por la primera jornada de la Feria del Libro de Madrid

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta durante la inauguración de la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid (Europa Press)

El protagonista de la primera jornada de la Feria del Libro de Madrid ha sido el cielo gris y la probabilidad de lluvia. Sin embargo, aquellos que se han acercado a primera hora de la mañana a visitar las casetas apenas han tenido que echar mano del paraguas. Este año, la Reina Letizia no asistirá a la inauguración, ya que estamos a dos días de las elecciones municipales, pero sí hemos podido ver a Miquel Iceta con varias bolsas de adquisiciones, tanto de editoriales grandes como independientes, entre las que se encontraba un volumen que recoge las cartas inéditas que Benito Pérez Galdós escribió a Emilia Pardo Bazán.

El ministro de Cultura y Deporte ha coincidido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con la candidata del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Reyes Maroto y con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos. Era un buen momento para dejarse ver antes de la jornada de reflexión previa a los comicios.

A pesar del tiempo poco amable, desde la apertura a las 10:30 de la mañana el flujo de visitantes ha sido constante y se respiraba el típico ambiente lúdico-cultural del paseo del Retiro, con 385 casetas dispuestas y la representación de 1.000 sellos editoriales.

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de CS a la Alcaldía, Begoña Villacís, durante la inauguración de la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid (Europa Press)

Editoriales y expectativas

Uno de los primeros sellos que nos encontramos es el de Blackie Books, con sus reconocibles portadas de tapa dura y responsables de descubrir a nuevos autores y de realizar recopilaciones como una que han traído a la Feria, Lo que pasa es que te quiero. Poemas de amor (y desamor), de Gloria Fuertes. Nos atiende Paula Pérez, que vive su primera edición en la feria y muestra un claro entusiasmo a la hora de recomendar una u otra obra. En Blackie Books también se puede encontrar una cuidada colección de literatura infantil y juvenil. Paula piensa que estar cerca de la entrada es una ventaja... a no ser que se haga el recorrido a la inversa, claro. En principio no tienen miedo a la lluvia, un poco más al viento, sobre todo porque, en ese caso, se ordenaría cerrar el parque del Retiro.

Nuestra siguiente parada es la librería Pérgamo, la más antigua de la ciudad (abrió en 1945) y que ahora, en 2023 debuta en la Feria del Libro de Madrid. Estuvo a punto de cerrar en 2020, pero la compró el escritor mexicano Jorge Fernández, que tenía una relación especial con ese lugar donde iba a comprar libros de niño y ahora se encargan de ella su hijo Pablo y Santi. Llevan tan solo siete meses con este proyecto, pero cuentan con todas las ganas del mundo cómo se plantean sacarlo adelante, manteniendo el espíritu del espacio original, pero, al mismo tiempo, insuflándole sangre nueva. “Queríamos replicar la estética, la filosofía y el fondo editorial que tenemos en la librería”, cuenta Santi. “Por eso, con lo primero que nos encontramos es con la poesía, que constituye lo más elevado y sublime del lenguaje, y poco a poco vamos entrando en el terreno de la narrativa hasta llegar al ensayo”.

Pablo y Santi tienen una particularidad: todos los libros los han leído y, por eso, los pueden recomendar. “Es una librería de autor y tenemos una comunidad lectora cercana. Nos gusta combinar lo clásico con lo contemporáneo, es decir, que cualquier persona puede inaugurar su biblioteca con nosotros y pasar de Homero a Rosario Castellanos, de Cervantes a Camila Sosa”.

Nos acercamos a los expositores de Contexto, que agrupa a las editoriales independientes Impedimenta, Nórdica, Sexto Piso, Periférica y Libros del Asteroide. Esta hermandad cumple ahora su aniversario, 15 años, y supone una iniciativa pionera en el sector, lo cual les permite tener un espacio más grande y vistoso en la Feria. También les ha ayudado a desembarcar en Latinoamérica.

Este año, en Libros del Asteroide su mejor baza será la de Maggie O’Farrell, que con su Retrato de casada se convirtió en una de las novelas triunfadoras del día de Sant Jordi. “Con Hamnet ya subió a otro nivel comercial, y ahora se ha reafirmado, no sólo por la calidad literaria, sino porque aprendes cosas. Y la compran mucho las mujeres, que son las que más leen”, nos cuentan desde la editorial. También tienen preparada una novedad para estos días, No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, que se añade al anterior volumen publicado, No me acuerdo de nada, también entre los más solicitados.

En el stand de Anagrama encontramos el nuevo Premio Pulitzer, Fortuna, de Hernán Díaz. También vendrá a firmar la novelista danesa Olga Ravn, autora de Los empleados y también encontramos en primera fila Literatura infantil, de Alejandro Zambra, Persianas metálicas bajan de golpe, de Marta Sanz o la segunda edición de Santander, 1936, de Álvaro Pombo.

Terminamos el recorrido en Cabaret Voltaire, donde cuentan la polémica que se generó hace unos días cuando se filtró la falsa noticia de la muerte de Annie Ernaux, ya que ellos son sus editores en España. Les llegaron a hackear la cuenta en redes sociales para dar verosimilitud a la historia. “Fue una broma de muy mal gusto, pero afortunadamente los lectores y seguidores comenzaron a desmentirlo”.

