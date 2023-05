Begoña Villacís: “Voy a entrar en el Ayuntamiento y voy a ser decisiva”

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, en la redacción de 'Infobae España' (Foto: José Carmona)

Begoña Villacís (Madrid, 1977) es la actual vicealcaldesa de Madrid y la cara más visible de lo que queda de Ciudadanos. Se juega mucho estas elecciones. No solo su futuro político, sino el futuro de la ciudad de Madrid. Si finalmente obtiene representación, y ella está convencida, su papel será determinante para decidir quién manda en el Ayuntamiento de Madrid los próximos cuatro años. Villacís visita la redacción de Infobae España para hablar de los posibles pactos que pueden surgir tras los comicios del domingo.

- Muchos vaticinan que Ciudadanos está muerto en la capital.

-Sí, el PP, que es quién más interesado está, pero el resto de las encuestas y los ciudadanos cuando están en la calle conmigo me dicen que no. Sabemos que no.

- Pero, ¿qué pálpitos tiene para este domingo? Ciudadanos y Begoña Villacís se juegan mucho.

- Lo que tengo son ojos y lo que hago es leer. Y la última encuesta que se ha publicado nos da dentro y dice que soy decisiva. Eso es lo más importante de todo. Y aparte, voy por la calle, yo soy muy de hacer calle, y es que me paran cada dos pasos, la conclusión que estamos viendo en esta última semana es que hemos hecho un campañón. Hemos sido bastante valientes, hemos tenido muchos aciertos. Desde mi declaración de intenciones en esta campaña con el lema ‘esta villa ni se rinde ni se entrega’, hasta el debate, donde algunos hubiesen querido tenerme más oculta. Fui la única que fue capaz de retratar a Podemos. Creo que estamos teniendo muchos aciertos, y que están siendo reconocidos. Mi interés es movilizar a la gente. Hay veces que cuesta más movilizar porque somos los más sensatos, pero no podemos ser los más pasivos porque los extremos van a salir a votar seguro. Voy a entrar en el Ayuntamiento y voy a ser decisiva.

Te puede interesar: Reyes Maroto: “Me veo de alcaldesa en un gobierno de coalición, puedo generar los consensos”

- Todas las encuestas dicen que Ciudadanos en la capital va a sacar peor resultado que en 2019, pero se puede dar la circunstancia de que sea la fuerza política más decisiva.

- El plan que tengo es, y en eso soy bastante predecible, seguir gobernando, estar en el gobierno. Eso es absolutamente innegociable. En segundo lugar, no quiero que los extremos estén presentes, porque yo no voy a dejar que esta ciudad caiga en manos de gente que se hace grabar vídeos echando manteros, como es el caso del señor Ortega Smith, que es lo más extremo de Vox, o de gente que es cómplice de los que acosan a embarazadas, como me pasó a mí con Alejandra Jacinto, gente violenta, que es la de Podemos, que tenemos que sacar de las instituciones.

- ¿Se ve gobernando entonces de nuevo?

- Es que hay que seguir la ruta que debe tomar Madrid. Hemos tenido cuatro años en los que Madrid ha sido un auténtico caso de éxito y los tenemos que mantener durante los cuatro siguientes. Todo eso se debe, por ejemplo, a que el urbanismo ha estado en manos de Ciudadanos y aquí no tenemos palabras y promesas sobre vivienda, lo que tenemos son grúas, 100.000 viviendas en el sureste, de las cuales 55.000 son asequibles; el desbloqueo de desarrollo de la zona norte... Todo eso lo ha hecho Ciudadanos. Economía lo ha llevado Ciudadanos y hemos sido la primera ciudad en recuperar el PIB prepandemia. Cuando todo el mundo flaqueaba o le temblaban las piernas, yo salvé 6.000 empleos gracias a ampliar las terrazas. Eso lo hice yo. Gran parte del secreto de ese éxito es Ciudadanos y la gente lo sabe. Así que hay que seguir en esa ruta liberal en la que podamos seguir bajando impuestos, eliminando por ejemplo la plusvalía municipal, que es el impuesto de sucesiones del Ayuntamiento de Madrid.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, con su ya famoso abrigo con el lema "esta villa ni se rinde ni se entrega"

- Me dice que no va a apoyar los extremos, pero Vox va a obtener representación y ya ha dichoque quiere gobernar con Almeida si este necesita sus votos. ¿En ese caso qué haría Ciudadanos?

- Los madrileños me tendrán que votar a mí para evitar precisamente que Ortega Smith esté en el gobierno.

- Pero Vox quiere entrar en el Ayuntamiento. Y si Ciudadanos también quiere. ¿Cómo se conjuga esa ecuación?

- Ya se ha hecho en el pasado. Vox también dijo hace cuatro años que quería entrar en el Gobierno, pues conmigo no van a entrar. Pedro Sánchez tiene una candidata en Madrid que es Reyes Maroto, pero saben que no van a tener un buen resultado en la capital. Sánchez tiene un candidato en estas elecciones que se llama Ortega Smith, Sánchez necesita un Ortega Smith para las elecciones de diciembre. Esto es así. Necesita a lo más salvaje de Vox en la capital. Ortega Smith es el mayor favor que le podemos hacer a Sánchez, no lo voy a permitir, porque no quiero ni extremos ni a Sánchez, que está entregado a los extremos.

- Hagamos más cabalas de los posibles pactos. ¿Es posible que llegue acuerdos con la izquierda?

- La izquierda es Podemos en este Ayuntamiento. Porque PSOE y Más Madrid no suman. No suman. En ninguna encuesta.

- Es decir, que su única opción pasa por repetir el pacto con el PP y Almeida

- No es mi única opción. Lo primero, yo quiero poner mi programa por delante, siempre lo he dicho. Mi programa es liberal, no lo escondo. Mi programa conlleva que quien gobierne conmigo va a tener que bajar los impuestos sí o sí, va a tener que seguir aplicando políticas liberales en urbanismo, no vamos a aceptar la ley de vivienda... Lo que también te digo es que esta vez vamos a pactar mejor. Esta vez vamos a pactar mejor. Sí, porque yo creo que mi palabra está fuera de toda duda. Yo podría haber sido alcaldesa de esta ciudad dos veces. Yo exijo lealtad, y esto que ha hecho en el último momento el PP no me ha gustado, lo de ir a por concejales míos. Lo que pasa es que los mejores me los he quedado yo, la gente con más principios, más honesta y que ha gobernado la ciudad de Madrid. Pero yo en su lugar no lo hubiese hecho, para mí la palabra lealtad es muy importante.

Esta vez vamos a pactar mejor, exijo lealtad, no me ha gustado que el PP haya ido a por concejales míos

- Es decir, que va a pactar mejor y que no le ha gustado la deslealtad del PP. ¿Eso quiere decir que no va a dejar volver a pasar el tren de ser alcaldesa?

- Yo me presento en estas elecciones a alcaldesa, no a vicealcaldesa. Y las urnas están vacías. Te lo puedo asegurar. La gente que me conoce sabe que yo soy bastante luchadora, y creo que se está viendo en esta campaña, donde muchos han querido taparme y no lo han conseguido. Yo creo que ahora mismo no nos podemos poner en todas las hipótesis que pueden suceder después de domingo. Yo creo que lo interesante es llegar al domingo y que mucha gente salga a votar lo que realmente le apetece. Porque yo sé que hay mucha gente que me quieren a mí como alcaldesa. Y hay otras razones por las que se van con el segundo plato. Yo le digo a esta gente que vote lo que realmente quiera. Que sean valientes. Yo soy valiente y me estoy presentando aquí, estoy dando la cara por los liberales, por el centro liberal. Por seguir nuestras políticas y porque haya gente honesta y leal en política. Porque los extremos van a salir a votar seguro. Y es necesario que nuestra gente vote. Ciudadanos y PP en el Ayuntamiento de Madrid son muy distintos, ellos son conservadores, nosotros somos liberales.

- Veo que es consciente de que muchos votos de Ciudadanos se van a ir al PP.

- Yo aprecio a mi Madrid castizo, pero yo veo una ciudad como la de Madrid y es una ciudad cosmopolita que tiene que competir no solo con las grandes ciudades de Europa, del mundo. Yo puedo estar en una procesión, pero luego estoy también en el Orgullo y me siento igual de cómoda. Me siento cómoda con la bandera de arcoíris colgada en Cibeles. Entonces, somos planteamientos distintos. Y es verdad que hay en el PP, por ser sincera, que sí está procurando ser más transversal. Moreno Bonilla ha puesto la bandera arcoíris, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, o Jorge Azcón la ha puesto también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero aquí digamos que tenemos más diferencias. ¿Podemos gobernar bien? Sí, pero somos distintos, somos completamente distintos. Creo que nosotros somos bastante más modernos.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, en la redacción de 'Infobae España' (Foto: José Carmona)

- La marca de Ciudadanos se ha devaluado mucho. ¿Tiene la sensación de que en la capital se vota a Begoña Villacís y no a Ciudadanos?

- No, más que votarme a mí, lo que votan es al equipazo de Ciudadanos que ha gobernado el Ayuntamiento de Madrid. Votan por un lado nuestra gestión, que repercute directamente en la vida de los vecinos, y luego votan por otro lado que últimamente la gente cada vez es más escéptica con los políticos. Gestos como renunciar a la alcaldía por cumplir la palabra como hice yo son cada vez más excepcionales. No hay muchos políticos en España que hayan hecho lo que yo hice. Yo creo que eso al final lo premia el ciudadano. La gente demanda algo de honestidad y algo de normalidad.

- ¿Cómo ha sido su relación con Almeida estos cuatro años?

- Ha sido correcta, y hemos pasado por momentos muy difíciles, muy difíciles, pero hemos procurado ser serios. Hemos pasado por momentos más bajos, momentos de desconfianza, no lo escondo porque hemos tenido dos sacudidas muy importantes con el tema de las mascarillas o con el intento de espiar a Isabel de Azayuso, dos sacudidas que conllevaron momentos muy críticos. Pero yo creo que en general hemos dado una imagen de estabilidad muy distinta a la que da el gobierno de Sánchez, por ejemplo. La gente ha comparado los dos gobiernos de coalición y yo creo que hemos dado mucha mejor imagen.

- En esos dos episodios que menciona, ‘caso mascarillas’ y el presunto espionaje. ¿Se ha sentido traicionada?

- He sentido momentos de desconfianza, pero no hemos encontrado las evidencias taxativas de que se haya producido algo. En el caso del espionaje lo único que siempre pensaré es que hubo una tentativa y a mí eso me parece suficientemente grave, pero nada que fuese concluyente. Y de hecho salió adelante una comisión de investigación gracias a Ciudadanos.

Mi relación con Almeida ha sido correcta, pero hemos pasado momentos muy difíciles

- ¿Hubo algún momento en este mandato que pensó ‘hasta aquí hemos llegado’?

- [Piensa unos momentos] Yo soy muy prudente, soy muy prudente. Si me hubiese encontrado una evidencia, sí, pero no he encontrado ninguna. Y yo soy responsable en este sentido. Últimamente la política trata de dar, entre comillas, de comer a los medios. Que se me entienda bien. La política se ha convertido en una suerte de entretenimiento más. Pero yo no estoy a entretener, estoy a gobernar y trato de ser lo más seria posible en todo lo que hago. Hay mucha gente que me dice ¿no te arrepientes de no haberlo hecho? No, porque si lo hubiese hecho significaría que la política ha conseguido cambiarme.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, en la presentación de su candidatura

- Pero reconoce que se ha sentido traicionada por el PP, al menos en los fichajes que han hecho entre sus concejales.

- Yo no lo hubiese hecho. Yo no lo hubiese hecho. Pero también yo soy como soy. Yo respondo por lo que yo hago, no por lo que hace el resto.

- Pero con estos antecedentes, ¿no le importa volver a gobernar con Almeida?

- Creo que habría que pactar mucho mejor, porque yo confío en mi palabra y el margen que te da la desconfianza hay que salvarlo con letra, con un acuerdo. Bien hecho. mejor cerrado.

- Usted ha gobernado cuatro años también. ¿Qué autocrítica hace de este mandato?

- Filomena. Filomena. La ciudad tenía que haber estado recogida antes. La ventaja que yo tuve es que yo no tengo problemas en llamar a gente del PSOE, en este caso a Margarita Robles, que me respondió fenomenal, o a José Manuel Franco, el delegado del gobierno, y por eso tuve a la UME antes y por eso algunas cosas que se hicieron funcionaron mejor. Creo también que la ciudad tiene que estar más limpia todavía. Y a mí me gustaría gestionar la limpieza en el próximo mandato. Luego está Bicimad. Yo creo que el ‘todo gratis’ se hizo con buena intención, pero no creo que todo tenga que ser gratis. En ocasiones hay que pagar las cosas, aunque sea poco, para valorarlas. También las normas urbanísticas, que son competencia de Ciudadanos. No hemos sido capaces de sacarlas adelante porque Vox nos votó en contra, pero tenemos que sacarlas los antes posible para acabar con el problema de las cocinas industriales.

- ¿Cuál es la receta que propone Ciudadanos para dar una solución al problema de la vivienda en la capital? Sé que es un problema complejo.

- Lo que me gusta de estas elecciones es que yo ya no voy prometiendo. Yo voy explicando lo que hemos hecho. Y es que estoy harta de escuchar tanta promesa, yo voy a hablar de lo que he hecho. En estos cinco años que ha estado gobernando Sánchez, en dos ocasiones, con Ábalos y ahora, ha prometido 100.000 viviendas. Yo no prometo. Cuando empezamos a gobernar tardamos un mes y medio, Ciudadanos, en desbloquear un proyecto que llevaba 26 años parado en esta ciudad, la ‘Operación Chamartín’, el desarrollo de la zona norte. Y ahí van 10.500 viviendas de las cuales el 20% tiene algún tipo de protección, más luego las del Ayuntamiento. En los desarrollos del sureste, que también hemos desbloqueado, van 100.000 viviendas, de las cuales el 55% tienen algún tipo de protección, por tanto son asequibles. Si uno se va a los Berrocales ahora mismo lo que va a encontrarse son grúas construyendo, no promesas, sino grúas construyendo. También hemos sacado 2.500 viviendas en derecho de superficie a precios asequibles, y luego hemos construido 4.000 viviendas en la Empresa Municipal de la Vivienda.

- Pero los alquileres siguen disparados y los jóvenes no pueden emanciparse

- Cuando llegamos, el precio de la vivienda estado subiendo un 43% y un 34% en compraventa y en alquiler. Ahora mismo sigue subiendo, lo reconozco, es un problema grave, pero ya solo el 13%, mientras que en Barcelona está subiendo el 36%. La receta liberal que hemos aplicado funciona. Además, vamos a ver como en los dos años siguientes los precios bajan más. Pero para conseguir todo esto es clave la alianza con lo privado. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo que hacer solo desde lo público, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, necesitaría 153 años en conseguir todo lo que ya he hecho. Vamos a construir más de 10.000 viviendas con la colaboración público-privada en los próximos cuatro años, 2.000 de ellas a través de cooperativas. Todo gracias a las iniciativas de Ciudadanos. Resultado, va a haber mucha vivienda de precio asequible en Madrid. Durante los próximos años, Madrid va a ser la ciudad que más construya de precio asequible en Europa.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, en un acto de campaña

- Hablemos de fiscalidad. ¿Qué propone Ciudadanos?

- Proponemos bajar el IBI al 0,4, que es el mínimo legal. Y acabar con la plusvalía municipal ‘mortis causa’. Cuando recibes un piso por herencia tienes que pagar un auténtico pastón. Los bonificaremos al 95%.

- Ha hablado recientemente de crear espacios seguros para ejercer la prostitución.

- Estas mujeres están a la intemperie, ejerciendo en la calle, totalmente desprotegidas, totalmente expuestas y vulnerables ante situaciones de riesgo, ejerciendo de una manera denigrante. Nosotros queremos crear espacios seguros con medidas sanitarias, con condiciones de salubridad, para que puedan ejercer protegidas y con dignidad. Ciudadanos es el único partido que reconoce que existe prostitución, que reconoce que ha existido, existe y existirá, y que con una sola mujer que lo ejerza de forma libre tiene derecho a estar protegida, tiene derecho ejercerla en condiciones de salud, tiene derecho a tener seguridad social, tiene derecho a tener jubilación, tiene derecho a tener prestación por cese de actividad. Y lo que no podemos es caer en la hipocresía de saber que existen, tenerlas invisibilizadas, desprotegidas, no me parece bien, y por eso vamos a crear zonas de ejercicios seguras, fuera de zonas residenciales, y las vamos a sacar de la calle.

Vamos a crear zonas seguras para ejercer libremente la prostitución, fuera de zonas residenciales

- Obviamente hablamos de mujeres que ejercen libremente la prostitución.

- Por supuesto, pero es que la única manera de luchar contra las mafias es reconociendo la actividad. Lo que hay que hacer es reconocer, regular y hacer como hicieron en Nueva Zelanda en 2003, que prácticamente han acabado con la trata de personas. Porque hay que mirar la realidad de frente. Y a estas mujeres hay que protegerlas. Y es la única manera de poder diferenciar a quien lo ejerce de forma libre de la que está siendo explotada.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, en un acto de campaña

- Antes comentaba que si vuelve a gobernar quiere asumir las competencias de limpieza. En Madrid, la limpieza va por barrios.

Ha habido mejoría en el sevicio de limpieza porque es verdad que han disminuido las quejas, pero yo creo que tenemos que aspirar a mucho más. Madrid tiene que estar más limpio. Para eso tienes que ser más estricto a la hora de seguir a las empresas y multar más, y ser mucho más exigente. Creo que lejos de ser conformistas y autocomplacientes, Madrid debe estar mucho más limpio todavía. Creo que determinados barrios están descuidados.

- ¿Dejará la política si el domingo no obtiene representación?

- La mayoría de los políticos que hay en España no tienen vida previa, yo sí. Yo he hecho todo muy joven, salvo meterme en política. Yo empecé a trabajar muy, muy joven, fui madre muy joven, me compré mi primera casa muy joven, y afortunadamente tengo una profesión, he ejercido en la empresa privada, así que no tengo mayor problema. Que me encanta ser vicealcaldesa de esta ciudad y es lo más bonito que he hecho en mi vida, también te lo digo. Y por eso estamos haciendo un campañon. Y si pasa, sería más bien la política la que me dejaría a mí.

- ¿Y si recibe nuevas ofertas políticas en el futuro?, ¿las ha recibido ya?

- Bueno, se especula con muchas cosas. Yo he tenido muchas ofertas en el pasado, muchas. Me han ofrecido hacer política nacional con mi partido. Ser también portavoz nacional, por ejemplo. Lo he rechazado. He aspirado incluso a liderar mi partido. A mí lo que me estimula es Madrid. Todo es mucho más sencillo. Yo siempre voy a estar en el centro liberal, defendiendo las ideas del centro liberal, y estando en aquellos sitios donde pueda combatir los extremos.

Seguir leyendo: