Mónica García: “Estas elecciones van de Más Madrid y Partido Popular”

Mónica García, candidata de Más Madrid-Equo a la Comunidad de Madrid (Foto: Bruno Thevenin)

Mónica García Gómez (Madrid, 16 de enero de 1974) atiende a Infobae a las puertas del 28-M y con la seguridad de que su partido es “la alternativa más real” para que Isabel Díaz Ayuso “haga las maletas”. La líder de Más Madrid, anestesista en el Hospital 12 de Octubre, quiere formar y liderar el primer gobierno de coalición progresista de la Comunidad de Madrid, una región que ha estado gobernada por el PP 28 años porque las fuerzas de la izquierda no se la han “tomado en serio”, hasta que ha llegado su partido.

-¿Qué sensaciones le deja esta campaña?

Pues muy buenas. La verdad es que yo creo que estamos haciendo una campaña muy bonita y muy madrileña. Y sobre todo, la sensación es que mucha gente se ha vuelto a reconciliar con la política gracias a Más Madrid y a hablar de Madrid. Yo entiendo que hay gente que no quiere hablar de Madrid, la presidenta no quiere hablar porque no sabe, no quiere, no puede y nosotros en cambio nos gusta Madrid y nos gusta hablar de Madrid.

-Precisamente le iba a preguntar por eso, ¿cree que los debates más nacionales han eclipsado las propuestas que tienen los partidos para Madrid?

Ayuso y su gobierno no tienen de lo que enorgullecerse en los últimos cuatro años. Y tampoco tienen nada que proponer para los próximos cuatro años. No tienen ningún proyecto encima de la mesa más allá de que Ayuso ha dicho que esto es una primera vuelta para ella porque supongo que quiere utilizar la confianza de los madrileños para ir contra su propio partido, contra Feijóo o no sabemos muy bien para qué. Pero nosotros no consideramos que sea una primera vuelta de nada. Creemos que Madrid se merece que alguien hable de él, de Madrid, y que no le urten siempre a los madrileños y madrileñas un debate sobre su pediatra, sus residencias, su vivienda, etcétera, etcétera.

-Por sus palabras interpreto que no le da muchos años a Ayuso en la política madrileña.

No, no. Le doy unos días, escasos. De hecho, le doy hasta el domingo (se ríe). A Ayuso no le interesa Madrid, ya lo ha demostrado. Ni le gusta ni sabe hablar de Madrid. Quiere utilizar la ciudad como una moneda de cambio de algún interés suyo personal o partidista. En el otro lado estamos la que yo creo que es la mejor alternativa, o la mayor alternativa que hay ahora mismo al gobierno de la señora Ayuso, que es una fuerza verde, progresista y feminista que quiere ser de la casa de todos los progresistas de Madrid. La fuerza que quiere arrebatar realmente el gobierno después de 28 años de un Partido Popular que ha dilapidado muchas de las expectativas, de los sueños y de las perspectivas que puede tener esta región.

-Pero hay más alternativas de la izquierda que quieren arrebarle el gobierno al PP. ¿Por qué Más Madrid?

Bueno, yo creo que Más Madrid es la alternativa más real para que Ayuso haga las maletas. Creo que durante estos años hemos demostrado que trabajamos por y para Madrid, que somos los que defendemos los intereses de los madrileños, que no utilizamos Madrid para otros fines, ni lo utilizamos como moneda de cambio. Somos los que no hemos dado por perdido Madrid nunca, no queremos dar por perdida nuestra sanidad pública, ni queremos dar por perdido el cuidado de los mayores en las residencias. Tampoco queremos dar por perdido el precio de la vivienda. Además tenemos un proyecto lo suficientemente sólido y riguroso como para disputarle la final al Partido Popular. Estas elecciones van de Más Madrid o Partido Popular.

-¿Quién ha dado por perdido Madrid? ¿Se refiere a algún partido en concreto?

Me refiero a la mayoría de los partidos que no se han tomado en serio Madrid. Yo creo que al final hemos demostrado que era imprescindible y que había hueco para una fuerza madrileña que hablara de Madrid, que fuera progresista y que pusiera encima de la mesa proyectos valientes, proyectos innovadores, proyectos que conectaran con el siglo XXI. Y mientras otras fuerzas están de alguna manera disputando la segunda plaza, yo creo que Más Madrid siempre hemos dicho que tenemos alma de gobierno, que no tenemos alma de líderes de la oposición, sino que hemos venido aquí a gobernar y estamos disputando la primera plaza.

Y tiene que ver, insisto, con no dar por perdido Madrid. No considerar que ya está todo el pescado vendido y que esto es un juego entre si Ayuso gobierna sola o con la ultraderecha, sino que hay más juego y que queremos jugar esa final, queremos jugar la final y queremos liderar ese primer gobierno progresista del siglo XXI de la Comunidad de Madrid.

-¿Que la izquierda concurra separada no ha alejado esa posibilidad?

Aquí en la Comunidad de Madrid, que tenemos circunscripción única, yo creo que si cada uno de nosotros (Más Madrid, PSOE y Podemos) hacemos bien nuestro trabajo, somos capaces de aglutinar y de encontrarnos el 29 de mayo en un gobierno de coalición progresista que ponga en centro las políticas de la gente, la vivienda, la sanidad, la educación y que ponga en centro las políticas de Madrid.

Independientemente de todo el respeto y de toda la suerte que yo les deseo al resto de formaciones progresistas, insisto, yo creo que estoy orgullosa del proyecto que lidero porque creo que ha dado con la receta perfecta. Una receta que hace que la gente considere que la política es útil, que habla de la política de la gente, que habla de las cosas cotidianas que le preocupan a los madrileños y también de los sueños que puedan tener los madrileños pensando en el mejor Madrid que se puedan imaginar y que además desarrollamos lo mejor de la política: no bajamos al barro, no consideramos la política como un lugar tóxico de polarización, de confrontación constante, sino que proponemos soluciones a los problemas que es la esencia máxima de la política.

Mónica García, candidata de Más Madrid-Equo a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Bruno Thevenin)

-Algunas voces de Podemos les acusan de comprar el bipartidismo y de conformarse con ser los líderes de la oposición.

Nunca hemos hablado mal del resto de las formaciones, eso es una seña de identidad de Más Madrid. Consideramos que necesitamos cada átomo progresista de esta región para poder dar el vuelco a sus políticas. Y nuestra relación (la de Más Madrid y Podemos), cuando nos ponemos hablar de cosas concretas, cuando nos ponemos hablar de transición ecológica, de comedores escolares universales y gratuitos, del proyecto de reindustrialización que nosotros hemos puesto encima de la mesa para reindustrializar toda la Comunidad de Madrid, cuando hablamos de cosas concretas, nos ponemos de acuerdo y tenemos buena relación.

Así que yo insisto, le deseo la mejor de las suertes a todas las fuerzas progresistas, pero sí que es verdad que nosotros deseamos aglutinar cualquier átomo progresista que crea que es real que este gobierno no está condenado al gobierno chapucero de la señora Ayuso y del Partido Popular.

-¿Y con el PSOE se ven en una coalición?

Yo quiero liderar un gobierno progresista, el primer gobierno progresista del siglo XXI, y por supuesto, el 29 de mayo si nos dan los números llamaré al resto de formaciones progresistas para poder llevarlo a cabo. Y espero que seamos capaces de tener la altura de miras de ponernos a hablar de políticas concretas y espero que seamos capaces de ponernos a hablar de lo que desde Más Madrid hemos estado ofreciendo a los ciudadanos durante estos años: soluciones concretas, soluciones rigurosas, soluciones basadas, no solamente en la evidencia científica, sino en aquellas políticas que creemos que han funcionado y que pueden funcionar y que pueden estar sintonizadas con todas las políticas de transición ecológica, con todos los retos que tenemos en los próximos diez años, como toda la parte sociológica, la parte de la pirámide poblacional, la parte de los cuidados, de reconstruir nuestra sanidad y de reconstruir nuestro sistema educativo.

-Sin embargo, sus propuestas en materia fiscal o de vivienda no coinciden. En el último debate el candidato socialista, Juan Lobato, se mostró bastante combativo al respecto.

Nosotros no nos equivocamos de adversarios, sabemos que nuestro adversario es el Partido Popular y la señora Ayuso, lo tenemos clarísimo. En materia fiscal, yo creo que nosotros antes de que lo dijera el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, fuimos pioneros en defender los impuestos justos progresivos y el Tax the Rich, que paguen más los que más tienen. Decir que tienen que pagar más aquellos que tienen una vida más holgada o que están teniendo unos beneficios realmente obscenos de esta sociedad, pues cuando no lo decía nadie y lo decíamos nosotros. Creo que ahora de alguna manera el sentido común europeo después de la pandemia nos ha dado la razón.

En materia de vivienda somos muy claros. Yo creo que los candidatos tenemos que decirle a los madrileños claramente quiénes estamos a favor de regular el precio de la vivienda o quiénes no estamos a favor de regularlo. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que es un problema de primera magnitud, que después de una burbuja inmobiliaria siempre viene una crisis social y una crisis económica y que no nos podemos permitir que los jóvenes estén pagando el 97% de su sueldo para poder alquilar una vivienda y para poder cumplir el derecho que viene recogido en el artículo 47 de la Constitución.

Mónica García, candidata de Más Madrid-Equo a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Bruno Thevenin)

-Lobato se muestra contrario a poner un tope al precio del alquiler.

Desmarcarse de regular el precio de la vivienda es desmarcarse de hacer la vida mejor a los madrileños. Ahora mismo la tasa de emancipación de los jóvenes se ha caído a un 15%, que es una tasa absolutamente ridícula. Si tienen que pagar el 97% de su sueldo en el alquiler de una vivienda, si tenemos el precio del suelo más caro en alquiler y en compra, si consideramos que es un problema de primer orden, tenemos que regularlo. No es verdad que no esté intervenido ahora el mercado de la vivienda: está intervenido por los fondos buitre y por la especulación. Y nosotros queremos que esté regulado para los inquilinos y para las familias y para los madrileños y madrileñas. Es un cambio de paradigma.

-Seguro que hay madrileños progresistas que están indecisos con su voto pero que miran con ilusión al proyecto de Yolanda Díaz. ¿Es la papeleta de Más Madrid la que más se aproxima a la de Sumar?

Bueno, yo no niego, y además creo que es evidente la sintonía que he tenido tanto personal como política con Yolanda Díaz. De hecho, agradezco el apoyo que nos ha dado en varias ocasiones y creo que hay una cosa que está clara y es que a ambas nos gusta una manera de hacer política que creemos que es la única, que es el trabajo, los resultados, la evidencia y la política dirigida a mejorar la vida de la gente.

Más allá de esto, la fórmula que hasta ahora ha funcionado en Madrid hasta ahora ha sido Más Madrid. Y es porque hemos entendido esa sintonía, hemos entendido ese diálogo con otras fuerzas políticas y también hemos hecho autocrítica de todo aquello que consideramos que no ha funcionado durante tantos años en la Comunidad de Madrid. Nuestra sintonía es plena pero yo creo que la fórmula de Más Madrid en Madrid es extrapolable y reproducible en el resto del país.

-Pero si Yolanda Díaz triunfa en las nacionales y le invita a formar parte del proyecto...

Yo creo que Sumar va a triunfar porque creo que hay un espectro progresista que de verdad que está anhelante de recuperar un espacio político, que es un espacio político fundamental. Y a mí me gusta la política autonómica, me gusta Madrid, me gusta entender la política autonómica como el caldo de cultivo del bienestar, donde se habla realmente de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, de la vivienda, de la transición ecológica es lo que más preocupa en primera persona o en la vida cotidiana de la gente.

Creo que mi vocación de servicio público sería presidir esta comunidad porque creo que realmente merecemos mucho más de lo que tenemos. Tenemos una comunidad en la que unos pocos viven por encima de sus posibilidades a costa de que la mayoría estamos viviendo por debajo de las posibilidades de la comunidad más rica de España. Así que igual que me gusta la política sanitaria, me gusta toda la política que tiene que ver con el bienestar social y eso al final se cuece en las autonomías.

Mónica García, candidata de Más Madrid-Equo a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Bruno Thevenin)

-En la Comunidad de Madrid lleva 28 años gobernando el PP. ¿Qué impulso le ha faltado a los partidos de la izquierda?

No tomarse en serio Madrid y no creer que se puede. No creer que realmente hay una alternativa a los gobiernos del Partido Popular que han ido depredando todo aquello que han tocado y toda ilusión de vivir en una comunidad mejor y que no solamente se acostumbre o normalice lo malo conocido, sino que empiece a pensar e imaginar el mejor Madrid que podemos soñar. Y creo que más Madrid, una de las teclas con las que ha dado es que no damos por perdido Madrid. Es más, quedan pocos días hasta las elecciones y seguimos sin dar por perdida nuestra sanidad, no damos por perdidas nuestras políticas sociales de cuidado de los mayores, de cuidado de los peques, de construcción de vivienda pública, de compra de vivienda pública, de rehabilitación, de reindustrialización...

Más Madrid surge un poco también de esa enmienda a los errores de unas organizaciones políticas que no han querido quedarse en Madrid o no han hecho política por y para Madrid. Nosotros siempre decimos que se habla mucho desde Madrid, pero se habla poco de Madrid. Y de hecho vemos a una presidenta que es incapaz de hablar de Madrid. Y por eso creo que hemos dado con la tecla y por eso creo que hemos acertado en la receta para ofrecerla a los madrileños, que se sienten reconfortados y revalidados en sus propios intereses.

- Más Madrid está muy consolidado a nivel autonómico, pero no en los municipios, sin contar con la capital, claro. ¿Cree que eso cambiará estas elecciones?

Bueno, van a cambiar mucho las cosas porque durante estos años hemos estado trabajando muy concienzudamente, muy despacito, como hormiguitas, creando e implantándonos en muchos municipios. Ahora mismo el 93% de los madrileños y madrileñas van a tener una doble papeleta, una papeleta para votar a Más Madrid en la región y para votar a Más Madrid en su municipio. Y la verdad es que yo estoy profundamente orgullosa de la cantidad de candidatos que se han presentado, gente que a lo mejor nunca había estado en política, gente que sí que había estado en esa política más vecinal o más asociativa dentro de sus propios municipios y que ha decidido pasar a la política institucional de la mano de Más Madrid.

Creo que vamos a poder gobernar en muchos de estos municipios o cogobernar y que vamos a dar un salto muy grande a nivel municipal para demostrar que Más Madrid es una fuerza que ha venido para quedarse y una fuerza que ha irrumpido en el panorama madrileño para disputarle los gobiernos al Partido Popular y en los que se pueda transformar la vida de la gente.

-Hablemos de propuestas ¿Cuál diría que es la medida estrella de Más Madrid?

La más urgente es arreglar la sanidad pública. Esa es nuestra medida principal porque después de estos 28 años del Partido Popular y sobre todo después de los últimos años de la señora Ayuso, nos han dejado una sanidad pública raquítica, maltratada, insultada y creo que no podemos permitirnos el lujo de perder la joya de la corona que es además uno de los pilares de nuestro estado de bienestar.

La siguiente yo creo que es ese plan de reindustrialización, cómo nos imaginamos la economía de esta región en el futuro y la economía tiene que pasar por reindustrializar esta región de norte a sur, de este a oeste. En Más Madrid hemos desarrollado siete polos de desarrollo industrial que abarcan desde la generación de automóviles eléctricos en el polo Autosur hasta un polo agroecológico en Coslada. En definitiva, vamos a abarcar todos aquellos ejes y puntos de desarrollo que creemos que son fundamentales para abordar ese siglo XXI con más de 50.000 empleos verdes, sostenibles, de calidad, que es una de las cosas de las que creo que podemos enorgullecernos.

Y por último la vivienda, donde necesitamos un plan para que se pueda cumplir realmente el artículo 47 de la Constitución y que la vivienda no sea el mayor dolor de cabeza que tienen que sufrir los madrileños y el mayor dolor de cabeza que tienen que sufrir las familias y sobre todo una generación a la que le hemos cerrado la puerta al acceso a una vivienda digna. Para esto necesitamos rehabilitar, necesitamos construir, necesitamos comprar vivienda pública y necesitamos como no, regular el precio y ponerse frenada a la especulación.

-¿Qué propone Más Madrid para solucionar los problemas en las residencias de mayores?

El tema de las residencias lleva afectando ya antes incluso de la pandemia, no solamente cuando el Gobierno de la señora Ayuso abandonó a los mayores a su suerte, dejándoles morir indignamente, sino que ese low cost que han llevado hasta la comida, hasta el cuidado y esa manera de entender los cuidados de los mayores como un negocio antes que como un derecho, nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Proponemos darle una vuelta al modelo. No nos gusta este modelo de macroresidencias, no nos gusta este modelo completamente mercantilizado de los cuidados de los mayores, que se pone el cuidado de los mayores a disposición de los beneficios de las empresas y de los fondos buitre y también creemos que lo que hay que construir residencias de proximidad, residencias más pequeñas que sean más familiares y que estén arraigadas en los barrios y los distritos, que la gente no se tenga que desarraigar de su barrio cuando tiene la necesidad de vivir en una residencia.

Para eso proponemos la creación de más de 100 residencias o alojamientos de proximidad para devolver ese cuidado y esos servicios a la gente que ha estado toda la vida trabajando.

Mónica García, candidata de Más Madrid-Equo a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Bruno Thevenin)

-Como usuaria de BiciMad, me ha llamado la atención su propuesta de un BiciMad regional.

Sí, porque ese servicio de movilidad sostenible en bicicleta que era antes de que se lo cargara Almeida tiene que ser extrapolable al resto de municipios. Eso no quiere decir que sirva para ir desde Leganés hasta Coslada, pero igual, de Leganés puedes ir a la otra punta de Leganés en bici, ¿no? O puedes ir de municipio en municipio, o puedes interconectar los municipios que no están interconectados. Para esto también tenemos un proyecto de movilidad, de transporte público.

-¿Estaría conectado el servicio de BiciMad municipal con el del regional?

Nosotros sí que creemos en el transporte intermodal. Es decir, que cada madrileño y madrileña tiene una solución de transporte. Tú puedes llegar a algún intercambiador y luego ahí cogerte una bici. Es decir, que lo que necesitas es una red amplia en la que tú puedas elegir si puedes ir en bicicleta, en transporte público, en Metro, en autobús... Y para eso tienes que crear una red mucho más tupida de la que tenemos y una red que no sea radial. Nosotros decimos que queremos doblar el transporte público para reducir a la mitad el tiempo de espera y el tiempo de transporte, a desplazarnos hasta nuestro trabajo, a desplazarnos hasta nuestros estudios. Y, además de Madrid, Parla es de los municipios de Europa donde más se tarda en ir al puesto de trabajo.

-Para ponerle el broche final a la entrevista. ¿Qué le diría a un votante desencantado con Ayuso?

Pues que puede empezar a pensar que no estamos resignados a lo malo conocido y que hay muchísimo por conocer, que está todo por hacer en esta región porque el PP ha sido lo suficientemente indolente y ha sido lo suficientemente chapucero como para no desarrollar todo el potencial que tiene esta región, y tiene muchísimo, y que hay un futuro muy bueno por conocer de gobiernos que tienen alma, que cuidan realmente a la gente, que no utiliza Madrid como una pieza personal o una pieza partidista y que está todo en el aire y que podemos darle la vuelta a esta región dentro de tres días.

