Ayuso contradice a Feijóo y presiona al PP para intentar ilegalizar a Bildu: “ETA está viva”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en un desayuno informativo (Jesús Hellín / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da uno de sus golpes de efecto en el ecuador de la campaña: tensiona el debate nacional y contradice a su partido. En un desayuno informativo organizado por Europa Press ha afirmado que EH Bildu no es “heredero de ETA, es ETA”, y que la organización terrorista que anunció su disolución hace cinco años y el cese definitivo de la actividad armada hace 12, “sigue viva”.

En un principio, Ayuso ha insistido en la baza del PP durante esta campaña electoral: “Bildu concurrirá el 28-M con 44 condenados, 7 de ellos con crímenes de sangre”, ha aseverado. Sobre la retirada de candidaturas de estos 7 exetarras, ha opinado que es “puro teatro para salvar el contubernio” que perjudicaba a Pedro Sánchez en las encuestas. Pero no se ha quedado ahí y ha asegurado que los de ETA y los de Bildu “son los mismos” y cree que tomarán posesión si salen electos: ¿Qué palabra tiene un asesino?, ha lanzado.

“ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero”, ha manifestado Ayuso. Y ha advertido: “O reaccionamos o después será demasiado tarde”, con la mirada también puesta en Génova, representada por Cuca Gamarra en la misma sala.

La dirección nacional del PP no ve posible la ilegalización de EH Bildu como plantean Vox y Ayuso, ya que “no encaja” con la ley de partidos, por lo que se espera que el voto del grupo parlamentario popular vaya en ese sentido cuando la propuesta de Vox sobre la ilegalización del partido de Otegi llegue al Congreso de los Diputados después del 28-M.

Sin embargo, la presidenta ha hecho oídos sordos y cree que se debería revisar la posibilizad de ilegalizar Bildu, porque ETA “ha ido mutando con diferentes collares durante el tiempo” hasta que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “cedió y los legalizó”, obviando que fue el Tribunal Constitucional el que legalizó a Bildu en el año 2011.

Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa de Génova el primer punto del artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que señala que el Congreso o el Senado podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido político, en este caso Bildu, lo que obligaría al Gobierno a “formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización” por “vulnerar los principios democráticos”, lo que se detalla en el artículo 9 de la misma ley.

Es decir, el “mecanismo” que plantea es el mismo que el de Vox, llevar la ilegalización de Bildu a votación en sede parlamentaria. Según Ayuso, esta posibilidad permite “mediante votaciones” iniciar los trámites en la sala competente, lo que está recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Se puede revisar y deberíamos intentarlo, no es ir contra la ley, no es retorcer las instituciones. Se puede entender que hay partidos que no pueden incurrir en las elecciones”, ha espetado.

Sobre el choque con Génova que supone este planteamiento, ha defendido que Feijóo es el primero “que está absolutamente en contra de lo que está pasando y de que esta gente no tenga más cerca el sueño de ETA de gobernar el País Vasco”.

Te puede interesar: Otegi tras la renuncia de los siete exetarras de Bildu: “Aceptamos y aplaudimos la decisión al ser un gesto significativo e inequívoco”

El Gobierno ve bochornosas y graves las declaraciones de Ayuso

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tildado de graves y bochornosas sus declaraciones de Ayuso a la salida del desayuno, al que ha asistido como representación del Gobierno. “Es una falta de respeto a las víctimas, hace más de 12 años que la democracia venció a la banda terrorista y así permanecerá derrotada por más que Ayuso y el PP traten de invocarla con fines electorales”, ha aseverado.

Martín ha indicado que si creen que se incumple la ley de partidos, que “pongan una denuncia” y también ha hecho referencia a que Ayuso y Génova no tengan una “posición unánime” al respecto.

Seguir leyendo: