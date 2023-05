Alejandra Jacinto: “Ayuso es una presidenta despiadada, no tiene ética ni humanidad”

Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos-IU-Alianza Verde a la Comunidad de Madrid (Foto: D. F.)

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) combina juventud y firmeza en sus convicciones. Es muy crítica con la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que acusa de no creer en lo público y de ser “una comercial” al servicio del sector privado. También lamenta que la izquierda no haya sido capaz de pactar una candidatura de unidad, pero está convencida de que el 28 de mayo la coalición a la que representa, Unidas Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, tendrá representación en el Parlamento madrileño.

- La campaña está ya en su recta final. ¿Cómo llega Unidas Podemos-IU-Alianza Verde a la cita electoral?, ¿qué pálpitos maneja el partido?

- Llegamos al domingo con la convicción de saber que el voto a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, la candidatura de unidad que hemos puesto en marcha para la Comunidad de Madrid, es el voto decisivo para que pueda haber un cambio en la región. Para poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista en la Comunidad de Madrid, después de casi 30 años de políticas que han hecho mucho daño a Madrid y que solamente han profundizado en la brecha de desigualdad.

- Pero, ¿qué les dicen vuestras encuestas internas?, ¿superan el 5% del voto?

- Por descontado. De hecho, insisto mucho con esta cuestión. El voto a Podemos, Izquierda Unida, y Alianza Verde es decisivo porque si nosotros entramos con fuerza puede haber un gobierno de coalición progresista. Yo confío en que va a haber un gobierno de coalición progresista, que es lo que necesita Madrid. Un cambio después de casi 30 años de políticas del Partido Popular.

- ¿Por qué es necesario que Unidas Podemos-IU-Alianza Verde entre en el Parlamento madrileño? Muchos electores progresistas pueden pensar que con Más Madrid ya están representados.

- A mí no me gusta hablar de otras formaciones políticas, me gusta hablar de la mía. En nuestro caso, todo el mundo sabe a estas alturas, después de estar gobernando en coalición junto al PSOE en muchos municipios de Madrid, que votar a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde es una garantía de que las propuestas que se incluyen en los programas electorales, que muchas veces son parecidas entre diferentes fuerzas progresistas, se cumplen y se transforman en políticas concretas. Creo que nuestra fortaleza, después de estos años de experiencia y gestión, es que la gente sabe que tenemos valentía para transformar, valentía para ir en serio, y en ese sentido, dar un vuelco a las políticas del Partido Popular. Se trata de desmontar un modelo que ha supuesto una suerte de plan de negocio para determinadas empresas al retortero del Partido Popular, en vez de un proyecto de región, que es lo que necesita la Comunidad de Madrid. Y ahí, insisto, nuestra valentía, nuestra forma de hacer las cosas, de ir en serio, de que no nos tiemblen las piernas, incluso aunque a veces eso tenga un coste mediático, un coste incluso personal, creo que la gente sabe que nosotros vamos a transformar en serio la región.

- Habla usted de valentía. Su campaña electoral ha sido, en cierto modo, agresiva. Usted vistiendo una camiseta con la foto del hermano de Ayuso en el debate electoral, la famosa lona...

- Yo creo que lo único que hemos hecho, y lo que hice en particular en el debate, fue poner a Isabel Díaz Ayuso ante un espejo. Y la puse ante un espejo para que los madrileños y las madrileñas vieran en carne propia quién es Isabel Díaz Ayuso. Que es una presidenta que le sobra soberbia y le falta mucha empatía y le falta mucha ética. Por eso, cuando le intenté dar el libro de su ex consejero de políticas sociales, de Alberto Reyero, Morirán de forma indigna, un libro que detalla perfectamente cómo el gobierno de Ayuso firmó esos protocolos de la vergüenza que condenaron a morir a 7.291 personas en las residencias, su reacción de rechazo a la verdad, su reacción de rechazo a pedir disculpas a los familiares, creo que ha servido para que la gente compruebe en carne propia cómo hemos tenido una presidenta que es despiadada y que no tiene ética y que no tiene humanidad. Afortunadamente quedan muy pocos días para que esto siga siendo así.

- Son palabras gruesas las que usted pronuncia.

- Lo más grave de todo esto, lo más escandaloso de todo esto es que mientras que Isabel Diaz Ayuso y su gobierno firmaban con una mano esos protocolos de la vergüenza, con la otra estaban firmando comisiones para el hermano de Isabel Diaz Ayuso. Nosotros lo que hemos hecho ha sido sacar a la luz un tuit, que es el tuit de su propio partido, del señor Pablo Casado, de las propias redes del Partido Popular, que habla de si es ético o no que cuando fallecen 700 personas al día, contrates con tu hermano. Ella no ha respondido, no ha respondido a Pablo Casado, no me ha respondido a mí en el debate, pero los madrileños van a responder a esa pregunta en forma de voto el próximo día 28.

- ¿Y cómo se explica al votante de izquierdas que no ha sido posible llegar a un pacto preelectoral con Más Madrid, pero en cambio si los resultados así lo deciden se llegará a un acuerdo progresista para intentar desbancar al poder del PP?

- Sí, yo lamento profundamente que Más Madrid no haya querido sumar en la comunidad de Madrid y no haya querido poner en marcha una candidatura unitaria, porque me consta que hay muchos votantes progresistas que hubieran preferido esa opción y que se han sentido decepcionados con la decisión unilateral de Más Madrid de no querer llegar a ese acuerdo. A partir de aquí, yo creo que tenemos todos la responsabilidad y desde luego tenemos que tener la altura de miras de conseguir ese gobierno de coalición, y de que los objetivos políticos estén por encima, por encima de las diferencias estratégicas que puedan tener en un momento dado los partidos, y que en este caso ha tenido Más Madrid, por las razones que sea, de no querer llegar a esa suma en la comunidad de Madrid. La gente quiere que haya gobierno de coalición y por eso tenemos la obligación de llegar a ese acuerdo.

- Hemos escuchado a dirigentes de su partido, como Ione Belarra, decir que Más Madrid es una izquierda cuqui.

- Yo tengo muy claro que el adversario es Isabel Díaz Ayuso.

- Pues hagamos un poco de autocrítica. ¿Por qué la izquierda lleva casi 30 años sin gobernar en la comunidad de Madrid?

- Creo que ha tenido que ver, en ciertos momentos, con la falta de unidad de la izquierda. Quiero recordar que en el año 2015 las fuerzas progresistas tuvieron más votos que las fuerzas de derechas, y sin embargo hubo una fuerza política que se quedó fuera de tener representación, Izquierda Unida. Pero también creo que tiene mucho que ver con que el Partido Popular lleva prácticamente 30 años generando un conglomerado ‘mediático-empresarial’, de patrimonialización de las instituciones, que es difícil vencer porque tiene muchos tentáculos. Tienen las instituciones, empresas que beben directamente contratos de las consejerías... Esa estructura generada después de muchos años es complicada de vencer. Y luego hay que tener en cuenta un segundo elemento, que es que el Partido Popular ha hecho una cosa que creo que se ejemplifica perfectamente bien si hablamos de educación o si hablamos de sanidad, que es precisamente, poco a poco, ir abocando a la gente a tener que irse a lo privado.

- Usted saca siempre el ejemplo de los seguros médicos privados.

- Es el mejor ejemplo. En la Comunidad de Madrid tenemos el mayor porcentaje de seguros médicos privados. Un 38% de madrileños y madrileñas tienen ya un seguro médico privado como consecuencia de lo que ha pasado estos dos años con la sanidad pública, de que hemos acudido al centro de salud y resulta que no había un sanitario o una sanitaria que nos atendiera, por ejemplo, cuando necesitábamos la cita. Y otro ejemplo lo encontramos en la educación. Ya hay más alumnos en la ciudad de Madrid que van a colegios privados y concertados que a la escuela pública. No son decisiones voluntarias que tomen los madrileños y madrileñas porque se levantan por la mañana y deciden libremente irse a lo privado y pagar. No. Es una apuesta ideológica del Partido Popular, que poco a poco va haciendo mella y que, poco a poco, va generando esa ruptura con lo público. Treinta años de modelo de Partido Popular ha ido socavando la idea de que necesitamos un estado del bienestar fuerte. Por eso nosotros tenemos muy claro que la apuesta desde mi coalición es una apuesta por el sistema de bienestar, donde esté garantizado los propios servicios públicos. Tenemos la capacidad económica de hacerlo, lo que pasa es que hay que emprender una reforma fiscal para ello.

- Ayuso está apostando claramente por una campaña nacional. ¿Perjudica eso a la izquierda?

- Yo creo que eso la retrata. La retrata porque Isabel Díaz Ayuso no puede hablar de Madrid ni quiere hablar de Madrid. Y es lógico, después de dos años de gestión. A día de hoy no puede ir a una residencia de mayores, porque su gobierno ha servido comida basura a nuestros mayores. No puede ir a San Fernando de Henares, porque no ha sido capaz de reunirse con los vecinos, que no han recibido ningún tipo de indemnización ni viviendas alternativas. No puede reunirse con el sector del taxi, porque ha decidido apostar por la ‘uberización del sector’. No puede reunirse con los sanitarios, porque ha decidido maltratarles a lo largo de la legislatura. Creo que todo esto retrata cuál ha sido la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Por eso ella no habla de Madrid, por eso hace una campaña en clave nacional, y por eso yo creo que Madrid lo que necesita son gobernantes que crean en lo público y que desde luego estén preocupados y ocupados por Madrid.

- Hablemos de vivienda. ¿Cuál es la receta para encontrar una vivienda a precios asequibles?

La principal preocupación que tienen a día de hoy los madrileños y las madrileñas es el acceso a la vivienda. Tenemos el precio más caro de vivienda tanto en alquiler como en venta en relación al resto del Estado. Siendo esto así, desde las administraciones públicas hay que poner encima de la mesa todas las herramientas que estén en nuestro alcance para conseguir bajar los precios de la vivienda. Hay tres elementos muy concretos. El primero es aplicar la Ley de Vivienda estatal para que bajen los precios de los alquileres. Es indispensable.

En segundo lugar, hay que duplicar el número de viviendas públicas que existen en la región hasta llegar al menos a las 50.000 viviendas. Y en tercer lugar, vamos a crear el gran instrumento de la política de vivienda para la próxima década, que es la ‘Inmobiliaria Pública Madrileña’. Una inmobiliaria pública que sea capaz de dar seguridad tanto a los pequeños caseros, que lo único que quieren es poner su segunda vivienda en alquiler y despreocuparse de lo demás, como a los inquilinos, para que encuentren viviendas a precios regulados, a precios asequibles. Será una institución que dará incentivos y ventajas a ambas partes. A los pequeños caseros, por ejemplo, la propia gratuidad del servicio, la exención del pago del IBI, ayudas a la rehabilitación o la reforma, la garantía del pago de la renta el primer día de cada mes, medidas que les genere el incentivo de poner sus viviendas en alquiler a través de esta inmobiliaria pública. Y a su vez garantías para que los inquilinos, las personas que necesitan viviendas a precios asequibles, encuentren viviendas a precio bajo.

- La sanidad es un pilar del Estado. Los principales problemas son la atención primaria y las listas de espera. ¿Qué soluciones propone?

Es urgente. La sanidad pública madrileña está prácticamente en la UCI, y lo hemos padecido cualquier madre que hemos necesitado un pediatra y no nos daban la cita cuando nuestro niño tenía bronquiolitis. Es imprescindible aumentar la inversión en atención primaria hasta un 25% más, y también es imprescindible contratar sanitarios, contratar sanitarios con buenas condiciones laborales para que nuestros médicos, nuestros profesionales se quieran quedar a trabajar en la Comunidad de Madrid. Se van no porque se quieran marchar, se van porque no encuentran buenas condiciones de trabajo. Pero es que además tenemos los recursos para incluir prestaciones dentro de la sanidad pública que a día de hoy no se ofrecen, como por ejemplo las gafas, el dentista, aumentar el número de fisioterapeutas... y por supuesto es imprescindible aumentar el número de psicólogos públicos. Hay un dato escalofriante, actualmente para casi siete millones de habitantes solo hay 295 psicólogos públicos. Necesitamos que los psicólogos sean como nuestros médicos de cabecera, que cada vez que necesitemos ir a nuestro centro de salud, tengamos a nuestro psicólogo de referencia, porque al final la salud mental es un derecho que se debe garantizar también desde las propias administraciones públicas.

- Luego está el debate de la fiscalidad, complejo. Siempre se acusa a Podemos de querer subir los impuestos.

- Yo creo que la principal labor didáctica y pedagógica que podemos hacer cuando se habla de impuestos es hablar de qué significan los impuestos. Los impuestos significan plazas suficientes en escuelas infantiles, significan bajar las ratios en las aulas, significa que haya, vuelvo a referirme al ejemplo, que haya pediatras en los centros de salud o psicólogos, o que haya viviendas públicas suficientes y que esto no sea, al final, el salvese quien tenga, que es a día de hoy la comunidad de Madrid. Por eso nosotros queremos hacer una reforma fiscal, una reforma fiscal ambiciosa que parte de cumplir la máxima constitucional de progresividad y de justicia fiscal, que al final es justicia social también, aunque Isabel Diaz Ayuso no entienda el término o no lo quiera entender.

- ¿Por dónde pasa la reforma fiscal de Podemos?

- Esta reforma fiscal pasa por recuperar el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones para las fortunas de más de un millón de euros, excluida la vivienda y el negocio habitual. Y para las herencias de más de un millón de euros, excluida la vivienda habitual. Pasa también por crear un nuevo impuesto a la especulación inmobiliaria, a la especulación de los fondos de inversión, que sería el 2,5% del tipo máximo del impuesto de patrimonio para que acumular viviendas, acaparar viviendas, si estas no están afectada a la actividad económica, esté penalizado. De esa forma se incentiva la movilización de la vivienda vacía. Pasa por acabar con las deducciones fiscales que son uniformes independientemente de la renta. La progresividad fiscal implica que haya diferencias entre quien más tiene, más paga, y quien menos tiene, menos paga. Y también queremos dentro del IRPF crear un nuevo tramo, un nuevo tipo impositivo para las rentas, para las bases imponibles, de más de 150.000 euros. No tiene sentido a día de hoy que, por ejemplo, una persona que tenga como base imponible en su cotización 55.000 euros o 60.000, pague lo mismo que una que tenga 180.000 euros.

- ¿En qué consiste su propuesta de renta garantizada?

La propuesta de renta garantizada es una nueva prestación que queremos crear, que tiene que ser complementaria al Ingreso Mínimo Vital y que tiene que ser complementaria también a la Renta Mínima de Inserción. ¿Para qué? Para garantizar que todos aquellos que no perciben otro tipo de prestaciones tengan al menos, digamos, una base mínima para poder tener acceso a las cuestiones más fundamentales. Ahora que estamos viendo cómo están los precios de la compra absolutamente disparados, cómo se disparan los alquileres, cómo se disparan también las hipotecas... Aunque me parece importante conseguir primero que se haga compatible de verdad el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción. La Comunidad de Madrid ha visto en el Ingreso Mínimo Vital como una oportunidad para ahorrarse la Renta Mínima de Inserción y eso no tiene por qué ser así, pueden ser rentas perfectamente complementarias como está haciendo, por ejemplo, la Comunidad Valenciana.

- ¿Hay una cuantía fija para esa renta garantizada? ¿Qué ciudadanos la percibirían?

-Sería una renta para las personas en situación de vulnerabilidad. Sería una prestación para personas que perciban menos de 700 euros al mes por otras prestaciones.

- También proponen que las tasas universitarias sean gratuitas y que haya una única tarifa de transporte para toda la comunidad de Madrid.

- En materia educativa tenemos varias propuestas, queremos que haya plazas públicas suficientes en los colegios públicos para que no pase lo que me está pasando a día de hoy, que es que hasta el 7 de junio, justo después de las elecciones, no voy a saber si mi hija va a poder ir a un colegio público porque ya nos han dicho los coles del barrio que no hay plazas suficientes para todas las solicitudes. Queremos bajar los ratios para que haya 15 alumnos por clase, y queremos incluir el desayuno y el comedor escolar saludable y gratuito en los colegios.

A partir de ahí, para los universitarios, es de justicia que no haya una barrera en el acceso, por eso es de justicia que las primeras matrículas sean gratuitas también en los grados y en los posgrados. Y en segundo lugar, en el tema del transporte, es fundamental acabar con esa distinción que existe a día de hoy de que hay madrileños de primera y madrileños de segunda. Al final te penaliza el hecho de vivir lejos del centro y me parece que no tiene justificación. Entonces, apostar por una tarifa única de transporte de 10 euros que te permita, pues, efectivamente, que si vives en el Leganés, que si vives en Alcorcón, no te salga más caro que vivir en el centro de Madrid. Es una propuesta absolutamente razonable y justa, independientemente de dónde vivas. También queremos abrir el Metro 24 horas, empezando por el fin de semana y vísperas de festivo, como ya hacen otras capitales.

- Pero esa propuesta ya la han hecho otros Gobiernos en el pasado y siempre ha sido irrealizable.

- Bueno, es una propuesta que es viable económicamente y técnicamente. De hecho hay capitales en el resto del estado que ya lo tienen, en Barcelona, en Bilbao, incluso capitales europeas como puede ser Copenhague, Nueva York. ¿Por qué no va a ser posible en la comunidad de Madrid?

- ¿Defíname políticamente a Isabel Díaz Ayuso?

- Políticamente es una comercial que trabaja para el sector privado. Creo que sería una excelente gestora de cualquier empresa privada, pero es que esto se trata de gobernar para todos en la comunidad de Madrid y creer en lo público.

