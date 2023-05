Juan Lobato: “La alternativa a Ayuso debe aportar sensibilidad y solvencia. Y eso solo lo hace el PSOE”

Juan Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, en la puerta del Sol

Juan Lobato Gandarias (Madrid, 1984) es un hombre tranquilo. Prudente y muy seguro al hablar. No le gusta la bronca política y quiere hacer una campaña productiva y constructiva, porque como repite como un mantra, “la comunidad de Madrid es un cañón y debe jugar en la Champions League”. No es un novato en la gestión de lo público. Ha sido alcalde de Soto del Real y está convencido de que la izquierda puede gobernar y desbancar a la derecha, que lleva en el poder 28 años. Es optimista

- ¿Le preocupa que esta campaña se esté convirtiendo en una primera vuelta de las generales de finales de año?

- No, a mí no. Lo que me preocupa es que los madrileños no tengan un presidente que se encargue de Madrid. Ayuso ha puesto el modo ‘Madrid-off’, ya ha presentado su programa para España, y todo el mundo sabe que en seis meses no va a seguir aquí. Gane o pierda ella, gane o pierda Feijóo. Ayuso en enero no está en Madrid.

- ¿Por qué dice eso?

Es que esto es así, en cualquier escenario. Es lo que nos lleva demostrando cuatro años. Que no tiene más ambición que el tema nacional. Y en eso está. Y esto es un problema para las familias y para las empresas de Madrid, que no tienen un líder o un referente que se encargue de los temas tan importantes que tenemos aquí.

- ¿Pedro Sánchez suma o resta en su campaña?

- Yo creo que en Madrid las políticas del Gobierno de España están sumando: 1,3 millones de pensionistas que han visto subir su pensión un 8%; más de 120.000 jóvenes que tienen una beca gracias a esta apuesta clave del Gobierno de España clave; o la reforma del salario mínimo, beneficiosa para cientos de miles de jóvenes y de mujeres, especialmente en Madrid. Yo creo que todo eso nos suma.

- Lo preguntábamos porque el PSOE siempre marca un perfil propio y parece ser que la presencia del presidente no está siendo muy activa en la campaña en Madrid.

No, lo que tenemos es que el PSOE es un partido federal. Y cada federación, en este caso la madrileña, igual que la extremeña, la catalana o la andaluza, lo que tiene es que tener un proyecto político para su tierra. Y nosotros lo tenemos para Madrid. Y Madrid evidentemente tiene particularidades sociales, económicas, demográficas distintas a otras comunidades autónomas. Y eso es natural y nosotros tenemos que poner en valor esa diferencia, y tener un proyecto político propio para esta región particular.

- ¿Cómo, por ejemplo, en materia fiscal?

La verdad que nuestra reforma fiscal es muy parecida a la del Gobierno de España. Nosotros lo que planteamos es que hacen falta 900 millones más de euros para tener una excelencia en los servicios públicos en Madrid, y eso lo conseguimos con un alivio fiscal a las amplias clases medias, pero exigiendo más tributación a las rentas altas y a los grandes patrimonios. Y esto nos permite obtener 900 millones para esa excelencia en sanidad y en educación, principalmente, que es similar a lo que ha hecho el Gobierno de España, bajar los impuestos a las clases medias a través del IVA, en su caso, en la energía y en los alimentos, y subirlo a los grandes patrimonios con el impuesto de solidaridad. El esquema y los valores son muy parecidos.

- Vuestra propuesta fiscal es bajar los impuestos a la mayoría y subirlos a una minoría.

Hay dos cuestiones claras. Primero, en Madrid un 0,2% de los madrileños [más de 18.000 personas] tiene un cheque fiscal de Ayuso cada año de 992 millones. Es que solo con que ese 0,2% de grandes fortunas pagara sus impuestos, ya tendríamos más de los 900 que nosotros planteamos. Y segundo, lo que no puede ser es que en Madrid todo el que gane más de 55.000 euros pague lo mismo. Da igual que ganes 56.000 que 300.000 euros. Pagas el mismo tipo impositivo. Y esto es la propuesta de Ayuso, que, por cierto, otros partidos de izquierda proponen también esto, que pague lo mismo el que gana 300.000 que el que gana 56.000. Nosotros no. Nosotros proponemos que a partir de 78.000 euros se pague medio punto más, y a partir de 150.000 un punto más adicional. Es decir, aumentar la progresividad del sistema.

- Este ejemplo que pone sirve para ejemplificar que el PSOE tiene diferencias con Más Madrid, al menos en materia fiscal.

Pues en la reforma fiscal está claro, porque ellos proponen este regimen fiscal de Ayuso, que todo el que gana más de 55.000 euros pague lo mismo. Es lo que propone Más Madrid. Nosotros, no, nosotros proponemos, a diferencia de Ayuso y de Más Madrid, que a partir de 78.000 euros se pague medio punto más y a partir de 150.000 euros un punto adicional. Esto es una diferencia clave, en este caso rara, porque que un partido de izquierdas proponga lo mismo que Ayuso es extraño, pero básicamente lo que nos diferenciamos es en que somos de familias políticas distintas. Más Madrid es una escisión de Podemos. Mónica García ha sido más años diputada de Podemos que de Más Madrid. Y pertenece a la familia política de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que es una familia política que yo no critico, que es necesaria que tenga su representación, pero que es distinta a la nuestra. Nosotros somos socialdemócratas europeos que pretendemos representar a las amplias capas de demócratas con convicciones sociales que hay en este país y en esta comunidad.

- Pero la izquierda debe sumar para poder gobernar. ¿Sería vicepresidente de un Gobierno de coalición con Más Madrid?, ¿o al revés, tendría una vicepresidenta de Más Madrid?

- No, yo me presento para ser presidente de la Comunidad de Madrid y para ninguna otra cosa más. Pero si es que la suma solo puede pasar por un lado. Si es que en Madrid hay una amplia mayoría de demócratas con convicciones sociales, que es a quiénes tiene que representar el PSOE. Y yo me presento para representar eso. No hay ningún otro partido que tenga la capacidad de que le apoyen amplias mayoría de Madrid. ¿Por qué? Porque para gobernar Madrid y tener ese amplio apoyo hacen falta dos cosas. Sensibilidad, para entender qué está pasando en Madrid. Nosotros tenemos 60 alcaldes que gobiernan para dos millones de madrileños y sabemos lo que está pasando en Madrid. Y segundo, solvencia, capacidad, experiencia de gestión. Sin eso es imposible presidir una Comunidad de Madrid y que Madrid pueda avanzar. Y el único partido que tiene sensibilidad y solvencia es el PSOE.

-Pero le estamos preguntando por escenarios factibles. El votante tiene derecho a saber qué tipo de pactos están dispuestos a llegar los partidos.

Yo es que ya he pasado por eso. Y como ya he pasado por eso, te cuento lo que hice. Yo ya gané las elecciones por la mínima, sin mayoría absoluta [se refiere al municipio de Soto del Real]. Y lo que decidí, al gobernar en solitario, es reunir una vez al mes en mi despacho a todos los grupos políticos, a la vez. Escuchar, atender, ser generoso, flexible y construir consensos. Creo que es lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid, que es todo lo contrario a lo que está haciendo Ayuso. Y pasaron cuatro años. Y hubo de nuevo elecciones y gané triplicando en votos al siguiente partido, que fue el PP, y con una mayoría absolutísima. ¿Y qué hice con mayoría absolutísima? Meter al Gobierno a otros partidos. ¡Con mayoría absoluta. Lo importante es que haya gente que tenga una idea clara de lo que es Madrid, capacidad de gestión, de entender una realidad y que aguante una conversación de media hora sobre Madrid. Esto es lo importante, y que en ese caso se pueda sumar en equipos que cambien las cosas. Eso es lo fundamental.

- Le vemos entonces abierto a todo tipo de pactos.

- En las próximas elecciones yo voy a presentar un proyecto de regeneración contundente después de 28 años. Y desde luego que voy a hablar con todo el mundo con la máxima generosidad y flexibilidad porque es lo que creo que hay que hacer y es lo que he hecho siempre.

- Insistimos. Si Más Madrid sacase más votos que el PSOE y la izquierda sumara para gobernar, ¿sería vicepresidente de Mónica García?

- Ese escenario de verdad que no lo contemplamos, es que no hay posibilidad de que ningún partido que no sea el PSOE pueda conseguir la subida de votos que hacen falta, porque las mayorías sociales que hay en Madrid son las que son. Esos demócratas con convicciones sociales que nos exigen sensibilidad y solvencia. Puede haber muchos rivales de Ayuso, mucha gente que ataque a Ayuso, que critica a Ayuso, pero relevos y alternativas a Ayuso solo puede aportarlos quien tenga sensibilidad y solvencia. Y en eso es en lo que estamos nosotros.

- ¿Y en el Ayuntamiento de Madrid? Podría sumar PSOE y Más Madrid.

- Bueno, veremos a ver si se produce. Hay muchas opciones. Nosotros ya estuvimos en un escenario similar, en el que se apoyó una investidura pero no se formó gobierno. No sé si ese sería el escenario, no es momento ahora de plantear y decidirlo, pero en todo caso en la capital pasa lo mismo. Y en un momento ‘posCarmena’ lo que vemos en todas las encuestas es que la bajada de Más Madrid es muy pronunciada, cosa normal, no achacable tanto a Rita como a que Carmena era otro fenómeno distinto, pero nosotros aspiramos en la ciudad a tener liderazgo, sin ninguna duda, y varias encuestas nos han dado ya por delante e incluso igualados.

- El PSOE gobierna en muchos municipios importantes. ¿Por qué es tan difícil hacerlo en la Comunidad?

No por los datos electorales, porque si te preguntas quién ganó las últimas elecciones generales, ¿quién las ganó en Madrid? El PSOE. ¿Quién ganó las últimas autonómicas, las de hace cuatro años? El PSOE. ¿Quién gobernaba la ciudad hasta hace cuatro años? Una alcaldesa progresista. ¿A cuánto se quedó el PSOE de presidir la Comunidad de Madrid en 2015? A un escaño, porque la división de la izquierda sacó un 4,7%, que impidió que una mayoría en votos se convirtiera en mayoría parlamentaria. Es decir, sociológicamente hemos estado siempre a punto. Pero la moneda ha caído siempre... en 2003 por culpa del Tamayazo, en 2015 esto, en 2019 por lo otro. Bueno, siempre por la división de la izquierda no socialdemócrata o por las razones que fueran, la moneda ha caído siempre para el mismo lado. Va tocando después de 28 años. Esto no quiere decir que no haya autocríticas que hacer, porque para el PSOE no es aceptable estar en esta situación. Lo que es aceptable es representar a una mayoría de demócratas, como digo, con convicciones sociales, que existen. Y no hemos sido capaces de representar porque durante décadas, Madrid, que va a toda leche, que hay mucho dinamismo, no hemos tenido la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos ni el liderazgo para decirle a la sociedad madrileña por dónde creíamos que debía ir y por dónde deberían estar los grandes avances. Eso creo que nos ha faltado.

- ¿Su futuro es Madrid?, ¿dónde estará Juan Lobato en cuatro años?

- Yo soy una persona de etapas. Yo tuve mi etapa de técnico de Hacienda en el Estado. Hice mi carrera encantado, me fui a Barcelona a trabajar como técnico, una etapa que disfruté muchísimo. Luego tuve la enorme suerte de ser alcalde, que es lo más bonito que voy a hacer en mi vida. Y ahora estoy en un momento en el que creo que Madrid es un cañón tremendo y que con un mínimo de inteligencia, de visión y de gestión ordenada, esto se dispara. Eso tenemos que aprovecharlo en estos años clave que vienen por delante. Después haré más cosas en mi vida. Me apetece volver a la Agencia Tributaria, me apetece trabajar en la empresa privada. Quiero vivir en el extranjero, también años profesionales. Ahora estamos en Madrid y estos 8, 10, 12 años los quiero dedicar a que Madrid dé un salto y avance como merece. Quiero ser presidente.

- La atención primaria es una de las patas que cojean de la sanidad ¿Qué propone para mejorarla?

- Nosotros presentamos hace año y medio nuestro ‘pacto por la salud’ que incluía dos grandes prioridades. Uno, la atención primaria, que en ese momento no estaba de moda, pero que es lo que luego colapsó en 2022, ¡ojalá nos hubieran hecho caso en enero de 2022! Y dos, la prevención y promoción de la salud, que es algo que en Madrid falta y que es clave para la calidad de vida de la gente y para la sostenibilidad financiera del sistema sanitario. Esas son las dos prioridades. La atención primaria ¿por qué? Es la puerta donde la inmensa mayoría de los ciudadanos entran al sistema sanitario. Y si eso se hace ordenado, funciona mucho mejor todo el sistema. Y la prevención y promoción de la salud porque supone no solo detectar enfermedades y atajarlas antes, sino ahorrar muchos millones de euros en tratamientos que nunca deberían haberse necesitado porque se debería haber atajado antes esas enfermedades.

- En los últimos meses ha habido muchas manifestaciones para mejorar la sanidad. ¿Se traducirá esto en un voto de castigo a Ayuso?

- Bueno, lo veremos en las elecciones. A ver si los ciudadanos deciden que eso ha sido un tema suficientemente importante para castigar la gestión de su Gobierno y, sobre todo, ilusionarse con un proyecto alternativo serio y solvente, que es lo que se vota. No se vota tanto por castigo, sino que se vota en función de lo que se ofrece de futuro. El pasado te puede servir para generar confianza, pero la gente vota en función de las aspiraciones que tengan. Y nosotros ahí es donde aspiramos a que se visibilice nuestro modelo.

- Las encuestas dicen que no, que una posible mala gestión de la sanidad no se traduce en un voto de castigo al Gobierno actual.

Yo creo que la gente vota por la utilidad que ve a su voto. ¿Hay alguien que esté ofreciendo en Madrid una alternativa seria, solvente? Eso es en lo que estamos nosotros. O sea, aquí ha habido una guerra durante muchos años, entre unos y otros, mucho insulto, mucho ataque, pero la gente no ha visto una alternativa seria, solvente, ilusionante. Por eso es tan importante ser muy serios, y muy solventes en lo que decimos. Porque la gente solo se cree lo que escucha si entiende que va en serio y es real. No gritos, insultos y ataques. Eso no te vale para ganar elecciones. Y eso es lo que ha pasado en Madrid en los últimos cuatro años. Ha habido muchos gritos, muchos insultos unos con otros, la camiseta que llevas, el pelo que llevas, todo eso lo he oído yo en el Parlamento de Madrid. Pero alternativas serias, que es lo que ilusiona a la gente, estamos intentando presentarlas.

- ¿Aumentará el PSOE las plantillas sanitarias?

- En atención primaria, primero hay recuperar las urgencias en los centros de salud, que por primera vez en 40 años millones de familias no tenemos nuestro médico de urgencia de toda la vida. Anoche mi hijo tuvo una otitis y no pude llevarle al centro de salud, que no existe porque no hay los médicos que ha habido siempre. Tenemos que recuperar todas esas urgencias de los centros de salud. También recuperar los 6.000 sanitarios que se despidieron hace un año, yo le dije a Ayuso que no tomara esa decisión porque iban a ser necesarios. Planteamos una oferta extraordinaria de contratación, no sólo de pediatras, también de especialistas, y lo que está fallando es la especialidad de atención primaria. Que todo eso nos lleve a tener el personal suficiente para conseguir el compromiso que nosotros planteamos en ese ‘pacto por la salud’. Que ‘nadie tarde en Madrid en ser atendido más de tres días en primaria, tres semanas en pruebas diagnósticas y tres meses en ser operado. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en estos objetivos, que es lo que yo propuse hace año y medio, sinceramente, no sé dónde estamos. Porque en el Madrid de 2023, con la capacidad económica y la potencia que tenemos, que nos aspiremos a esto, a mí me parece de luces muy cortas.

- Usted señaló que en materia de vivienda hacen compromisos que se puedan llevar a cabo. ¿Esto es una crítica velada al plan estatal del Gobierno de la nación?

- No, aquí es complementario. Sánchez ha hecho medidas de efecto inmediato. Yo lo que digo es lo siguiente. Aquí lleva todo el mundo en la Comunidad de Madrid 25 años prometiendo miles de viviendas. Sale un político a prometer 12 y sale otro corriendo a prometer 15. Y luego otro corriendo 18, como si le fueran a votar por proponer 3.000 más. Esto ha pasado 20 años.

- Como los anuncios recientes del presidente Sánchez.

- Ahora lo explico. Todos tenemos claro que en Madrid hay un 1% de vivienda pública y en las regiones líderes en Europa hay un 20%, y que una de las vías para solucionar esto en el medio plazo es construir vivienda pública. Ahora bien, Ayuso ha prometido en tres campañas electorales 15.000 viviendas. Ese es el número que se le ocurrió, por lo que sea. Ha entregado cero. Por lo tanto, seguimos igual. Yo lo que digo es que por supuesto que todos tenemos que promover miles de viviendas. Porque hace falta pasar de ese 1% a ese 20% si queremos competir en la Champions. Pero, ¿mientras tanto qué hacemos? Por eso nosotros proponemos esa ley de vivienda que incluya el descuento en el precio del alquiler en 300 euros a todo joven o familia de rentas de hasta 35.000 euros. De tal forma que en tanto somos capaces de construir esa vivienda pública asequible, que es lo que todos prometemos, oiga, comprometámonos desde el minuto uno a dar una solución transitoria hasta que eso se consiga. Y eso mismo es lo que ha hecho el Gobierno de España, con el bono alquiler para jóvenes, dar, en este caso, 250. El problema es que en Madrid, los 10.000 destinatarios no han cobrado ni un duro, porque el dinero lo ha dado el Gobierno de España, pero la Comunidad debe pagárselo y nadie ha cobrado ni un euro.

- ¿Cuánta gente se beneficiaría de esa ayuda de 300 euros?

Nosotros planteamos llegar a 60.000 hogares desde el primer año, que son 216 millones, y a partir de ahí lo ideal es que llegue a cuanto menos gente mejor, porque eso significará que hemos sido capaces, todas las administraciones, ayuntamientos, Comunidad y Estado, de haber construido la vivienda pública, de tal forma, cuanto antes esté esa vivienda pública... antes dejamos de pagar ese descuento de 300 euros al mes y antes empezamos a cobrar ese alquiler asequible y amortizar la inversión hecha en vida pública.

- También se ha mostrado partidario de aumentar el IBI a las viviendas desocupadas permanentemente.

- No exactamente, me he mostrado partidario de algo que ha hecho el Gobierno de España y que ya hizo otro Gobierno desde el año 2003, que es permitir a los ayuntamientos que en su IBI, porque eso es un impuesto municipal, decida si quiere establecer ese recargo para las viviendas desocupadas de carácter permanente. Esto existe desde el año 2003. La posibilidad de aplicar un recargo de hasta el 50% en las viviendas desocupadas de carácter permanente. El problema es que no estaba desarrollado reglamentariamente. Algunos municipios lo han intentado aplicar con reglamentos propios a través de ordenanzas y se ha parado en los tribunales. Ahora lo que hace el Gobierno de España es habilitar esto, y que efectivamente cada ayuntamiento pueda hacerlo. Y yo creo que es bueno que cada ayuntamiento pueda decidir, en función de las necesidades que vea, si aplica esta medida.

- Quiere abrir los colegios hasta las siete de la tarde para actividades extraescolares. ¿Cómo lo hará?

Esto ya se hace en muchos países y en muchos municipios. En Portugal y Alemania ya existe. El planteamiento es el siguiente. Es un nuevo servicio público, que consiste en el acceso gratuito a actividades extraescolares de todos los niños de la comunidad de Madrid. Actividades en tres ámbitos: Robótica y programación, arte y creatividad, y deporte y actividad física. ¿Dónde prestamos este nuevo servicio público? En la única infraestructura que tenemos en todo el territorio, que son los colegios públicos, de tal forma que los tenemos abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde durante todo el año y fuera del horario lectivo ofreciendo esos tres tipos de actividades. Cada familia decide en qué horarios concretos y en qué actividad puede utilizar este servicio para sus hijos y sus hijas. En colegios públicos de 3 a 14 años.

- Pero hace una buena inversión en personal.

- 35 millones al año, es el coste que tiene. Hay que contratar a monitorios por supuesto, esto a los profesores no les afecta, cada profesor ya tiene su horario lectivo. Esta es una medida que genera empleo en estos sectores... robótica, programación, arte y creatividad, que son la clave de la empleabilidad del futuro, lo tenemos claro. Y luego en deportes y actividad física es generar valores de compañerismo y también de lucha contra la obesidad infantil. Esta propuesta también tiene el objetivo de colaborar con la conciliación.

- La educación concertada crece en detrimento de la pública.

- Una prioridad es que la educación pública en Madrid sea excelente y que cubra las necesidades. Es decir, que exista libertad de verdad. Hoy hay muchas familias que no pueden ir a la educación pública, porque en su barrio, en Madrid capital por ejemplo, no hay colegios públicos con plazas disponibles. O en ciudades como Tres Cantos, Parla o Fuenlabrada, si llevas a tu hijo a un colegio público están en barracones. ¡En pleno 2023 en la comunidad de Madrid, niños en barracones. Esto no puede ser!. Hay que garantizar la libertad de verdad. La libertad de un padre de decir quiero ir a la pública. Y dos, no puede ser que en una región con un paro juvenil del 32% y subiendo, de hecho ha subido en año y medio de un 23% a un 32%, no puede ser que tengamos 33.000 chavales este curso que han querido estudiar FP y se han quedado sin plaza. 27.000 fueron el curso pasado, 33.000 este año. Y a la vez resulta que el 51% de las empresas en Madrid nos dicen que no tienen cuadros formados profesionales para ocupar sus puestos de trabajo. O sea, alto paro juvenil, jóvenes que quieren formarse y no les damos oportunidad, y empresas que no encuentran trabajadores. Esto solo se rompe de una manera: Educación, educación, educación.

- En Madrid tira el sector servicios por encima del sector industrial.

- Por eso presentamos en junio del año pasado un plan de capacitación profesional para formar a 250.000 jóvenes en 18 meses. No solo con universidad y FP, sino también con ‘mochilas de capacitación’. Para muchos jóvenes que a lo mejor no van a hacer un módulo de de tres años, pero si un curso de cuatro o cinco meses de inteligencia artificial, de bases de datos, de ciberseguridad... y que les da un acceso a lo que nos están diciendo las empresas, especialmente de esos sectores de valor añadido de futuro, tecnológicas, innovación, digitalización, que lo que necesitan es la formación básica. Porque luego la formación se la hacen ellos. Un Oracle, un Google, un Indra... lo que necesitan son chavales que tengan un básico en esas áreas claves. Pues vamos a dárselo. Además, presupuestariamente esto es un plan autofinanciado. O sea, tú al chaval que formas y que tiene una empleabilidad altísima desde el día siguiente, empiezas a recuperar el costo de formación en el minuto uno. Solo con el IRPF que va a pagar ese joven que antes estaba en paro y ahora empieza a trabajar, la mitad del IRPF va a la Comunidad de Madrid. Es que en seis meses has recuperado la formación que le has dado.

- Las propuestas de educación son un eje principal en su programa.

- Los coles deben dar un salto en calidad con servicios, que en todos los colegios públicos tengan psicología y enfermería, como ya pasa en muchos concertados y privados. ¿Por qué la pública va a ser peor? De eso nada, al revés. Y segundo, hay que mejorar los ratios alumno-profesor, reduciendo a la vez el número de horas lectivas de los profesores para que tengan la posibilidad de una atención mucho más personalizada al alumno. Esto incluye una contratación extraordinaria de profesores que pretenda mejorar esos ratios. Es que esto ya se ha hecho en la pandemia. En la pandemia, recordemos lo que pasó, se dividieron grupos mucho más pequeños, se contrataron extraordinariamente muchos profesores, ¿y cuál fue el resultado? Magnífico. Las familias encantadas, los docentes encantados, los niños... pero se acabó la pandemia y Ayuso se lo cargó.

- Hablemos de transportes... hace falta una gran inversión en Cercanías, que depende del Estado. ¿Si usted fuera presidente presionaría al Gobierno para mejorar este servicio?

- Sí, también he pasado por ahí, porque en Soto nosotros también peleamos con fuerza para conseguir el Cercanías y ahí está, ya está la obra licitada, costó mucho esfuerzo, pero hay que hacer lo mismo. En Madrid el transporte hay que analizarlo globalmente porque tenemos un problema. En Madrid hay muchísimos desplazamientos que en transporte privado son 20 minutos para ir por ejemplo de Alcorcón a Fuenlabrada, pero que en transporte público suponen hora y media. Por una estructura radial. Nosotros planteamos un modelo en el que unimos las 29 ciudades metropolitanas, que son más de dos millones de habitantes, con ocho líneas de autobús eléctricos que conectan entre ellas. De tal forma que esos trayectos pasan a durar efectivamente 20-25 minutos. En vez de tener a toda esa población entrando y saliendo de la ciudad de Madrid. Porque los centros laborales, los centros universitarios, los centros de ocio... no puede ser que hoy no estén conectados esos trayectos. Los grandes hospitales que están en la periferia de mucho, todo eso hay que conectarlo con una red que malle y que cambie el modelo.

- Pero la niña bonita siempre ha sido el Metro, con grandes promesas electorales.

Nosotros tenemos prevista una ampliación de la red de Metro hacia el sur, toda la zona de Entrevías que hoy no tiene Metro, que es una cosa extraña, y luego llevamos paradas nuevas en zonas donde ya hay Metro pero no está pinchada la parada, por ejemplo en Fuenlabrada, en la zona de El Vivero, hay un desarrollo que ya se ha hecho y que están viviendo allí 40.000 personas, pues hay que pinchar una parada de Metro. Hay diferentes actuaciones que no son grandes magnitudes presupuestarias pero que resuelven a decenas de miles de personas el acceso por Metro.

- Pedro Sánchez cierra su campaña el jueves 25 en Madrid. Pero de momento no ha participado mucho en la campaña de Juan Lobato en Madrid.

- Sánchez cierra el jueves 25 en Madrid y luego hacemos un cierre el viernes 26 en más de 100 puntos simultáneos. Yo no podré estar en los 100, pero intentaré llegar a tres o cuatro el día 26. Sí han participado muchos ministros. Yo creo que soy el barón que más actos ha hecho con Pedro Sánchez en el último año. Que también es sencillo, porque es verdad que estoy en Madrid, pero el dato está ahí.

- ¿Cómo definiría la labor de Ayuso como presidenta?

- La peor que hemos tenido. Yo creo que es la que menos ha hecho porque Madrid avance y la que más problemas ha generado en temas clave como, por ejemplo, la sanidad. ¿Vosotros conocéis alguien peor?