La contundente respuesta de los propietarios de un bar a una clienta que les criticó por no abrir el fin de semana

La cuenta de Twitter Soy Camarero se ha hecho popularmente conocida en las redes por visibilizar momentos polémicos, injustos o curiosos en el mundo de la hostelería, defendiendo los derechos de los trabajadores de bares, cafeterías y restaurantes. La mayoría de sus publicaciones se centran en reacciones de clientes o en ofertas de trabajo abusivas, aunque también en ocasiones analiza las reseñas que los restaurantes reciben a través de diferentes portales.

En uno de los últimos tuits publicados en su cuenta, Soy Camarero mostró la respuesta del propietario de un bar a una reseña, escrita por una clienta que no llegó a acudir al local. “Iba a probarlo, pero al ver que admite perros y que no abre los fines de semana, me echó para atrás”, se puede leer en la reseña, escrita en Google y acompañada de una calificación de tres estrellas. Ante este comentario, el propietario del bar en cuestión decide responder, lamentando que no haya decidido conocerles, pero aún más la “baja calificación que arruina la reputación de un comercio joven que inicia su actividad con mucho esfuerzo en épocas difíciles”.

Pero una de las cuestiones que más ha llamado la atención de esta reseña ha sido la crítica de esta clienta hacia el horario del restaurante, una opinión que el dueño de la cuenta de Twitter ha calificado de poco empática. Sin embargo, el propietario del local defiende su decisión, explicando que están abiertos de lunes a sábado hasta las 20:00 horas y que, los domingos, deciden cerrar para cuidar el descanso de los trabajadores. “Los domingos cerramos para brindarle tiempo de calidad a nuestros hijos y familias”, asegura el dueño de la cafetería.

Tuit sobre la respuesta del restaurante a una de sus reseñas (Twitter / @SoyCamarero)

Reseñas anónimas y clientes que no han consumido

Con este polémico comentario se vuelve a poner sobre la mesa un problema del que los trabajadores de la hostelería ya han avisado en numerosas ocasiones. En la actualidad, los restaurantes dependen en gran medida de las reseñas de clientes, ya sea en Google o en otros portales gastronómicos. Sin embargo, en algunas de estas plataformas, las reseñas de Google entre ellas, no es necesario haber entrado a un local o haber probado su comida para escribir una reseña, algo de lo que ya se han quejado hosteleros de todo el país.

“Tampoco es que tenga sentido poner una reseña a un sitio en el que no has estado. La reseña es para juzgar la calidad del servicio, no para que comentes si estás de acuerdo o no con lo que hacen” comenta una de las usuarias en respuesta al tuit de Soy Camarero, en el que se puede apreciar que la reseña procedía de alguien que no había visitado el restaurante. La poca fiabilidad que ha garantizado en ocasiones el portal de reseñas de Google al incurrir en el anonimato ha permitido que ocurran casos como este, en el que la nota media de un restaurante se ve afectada por alguien que no ha experimentado el servicio.

“En la cafetería donde curro nos plantaron una valoración de 1 estrella y ponía literal “no he ido”. Nos reventó la media durante unas semanas, mandamos queja a Google por reseña falsa y dijeron que era totalmente legítima”, cuenta otro de los camareros que siguen esta cuenta, denunciando una situación similar.

