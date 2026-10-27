Noah Wyle reveló la inesperada reacción de sus hijos al enterarse de que es el hombre más sexy de 2026

La revista People nombró a Noah Wyle como el hombre vivo más sexy de 2026 y así reaccionó su familia. (REUTERS/Captura de video)

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Noah Wyle, el actor de 55 años que ha dedicado gran parte de su carrera a interpretar médicos en la televisión estadounidense, fue nombrado el hombre vivo más sexy de 2026 por la revista People, pero el reconocimiento no despertó precisamente admiración entre sus hijos.

El protagonista de The Pitt reveló que sus hijos reaccionaron con una mezcla de escepticismo, sarcasmo y advertencias.

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“Mi hijo es súper práctico. Me dijo: ‘Oh, esto va a hacer mi vida mucho más difícil ahora. Pero está bien, papá. Aunque también, ya sabes, invitas a muchos haters’”, contó el actor a People sobre la reacción de Owen, su primogénito de 23 años, fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin.

La respuesta de su hija no fue muy diferente. “Mi hija simplemente dijo: ‘De ninguna manera, de ninguna manera’. Porque creo que va a burlarse de mí por esto durante los próximos 50 años”, agregó Wyle.

El actor no precisó si se refería a Auden, de 20 años —también hija de Warbin—, o a Frances, de 11, a quien tuvo con su actual esposa, Sara Wells.

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Los hijos del actor recibieron la noticia con advertencias y bromas familiares. (Instagram/@therealnoahwyle)

“Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor otorgado a mí”, declaró el actor a la revista.

Wells, con quien Wyle se casó en junio de 2014, se mostró conforme con la distinción. “Ella está completamente divertida”, dijo el actor.

“Estaba muy complacida de que esto habla bien de su gusto. Ella cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla. Así que pensé, bueno, si tú lo dices”, añadió.

El actor también anticipó que el título le traerá más bromas que privilegios en su entorno. “Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel”, bromeó, antes de agregar: “Voy a recibir muchas bromas de amigos y familiares, eso seguro”.

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Sara Wells expresó satisfacción ante el reconocimiento recibido por su esposo. (REUTERS/Mike Blake)

Noah Wyle y Tracy Warbin se divorciaron tras una década de matrimonio en 2010. Cuatro años después, el actor contrajo nupcias con Wells.

En la entrevista, también compartió el secreto de su relación actual. “Cuando mi esposa y yo empezamos a salir, yo tenía dos hijos de un matrimonio anterior y no siempre podíamos estar juntos porque los tenía conmigo, y durante casi un año no presenté a todos”, explicó.

“Así que cuando no estábamos juntos, le hacía regalos a mi esposa. Le hacía un libro con fotografías y recuerdos de cosas que habíamos hecho en citas, y dibujos y poemas y cosas que encontraba. Solo formas de poder hacer algo por ella cuando estábamos separados, que pensaba que le gustaría cuando nos viéramos de nuevo”, declaró el actor.

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“Las cosas pueden ponerse muy difíciles, pero si tienes a alguien con quien estás en esa trinchera y puedes esbozar una sonrisa, y esa persona te devuelve una, creo que tienes bastantes buenas posibilidades”, concluyó.

La tercera temporada del drama médico tiene previsto su estreno en enero de 2027. (HBO Max)

Qué premios ha ganado Noah Wyle y por qué volvió a ser tendencia en Hollywood

Tras años alejado de los grandes reflectores, Noah Wyle volvió a captar la atención del público en 2025 con su papel del doctor Michael “Robby” Robinavitch, un médico de guardia agotado y combativo, en el drama hospitalario The Pitt, producido por HBO.

Su trabajo en la serie le valió cuatro premios Emmy —incluyendo dos consecutivos al mejor actor en serie dramática en 2025 y 2026— y un Globo de Oro al mejor actor en serie dramática en 2026. La tercera temporada del programa tiene previsto su estreno en enero de 2027.

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La carrera televisiva de Wyle despegó en 1994, cuando con apenas 22 años se unió al elenco de ER, la icónica serie médica de NBC.

Allí interpretó al estudiante de medicina y luego doctor John Carter durante dos décadas, al lado de figuras como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

A lo largo de la emisión de ER, cuyo capítulo final se transmitió en 2009, acumuló cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro, aunque no logró ganar en ninguna de esas ocasiones.

El papel del doctor Michael Robinavitch en 'The Pitt' le valió a Wyle cuatro premios Emmy y un Globo de Oro. (REUTERS)

En enero pasado, durante la ceremonia de los AARP Movies for Grownups Awards, Clooney bromeó con la idea de que la organización debería crear una edición del “hombre más sexy aún vivo” y propuso a su excompañero de elenco como primer candidato. “Cuando sea grande, quiero ser Noah Wyle”, dijo el también exganador del título.

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El galardón, inaugurado en 1985 con el actor Mel Gibson como primer elegido, cumple 41 ediciones.

Noah Wyle sucede al británico Jonathan Bailey, protagonista de Wicked, quien en 2025 se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir la distinción.

Entre los ganadores anteriores figuran Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba.