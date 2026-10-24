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El gobierno de Italia confirmó la detención del presunto organizador de los disturbios en Milán

El ministro del Interior precisó que el sospechoso es un periodista y milita en el “entorno pro-palestina”

Personas participan en una manifestación espontánea contra el aumento del costo de vida —una semana después de que las protestas terminaran en enfrentamientos y saqueos en ciudades del norte— en Milán, Italia, el 24 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
Personas participan en una manifestación espontánea contra el aumento del costo de vida —una semana después de que las protestas terminaran en enfrentamientos y saqueos en ciudades del norte— en Milán, Italia, el 24 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
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Las autoridades italianas han identificado este sábado en la ciudad de Milán (norte) al presunto creador del ‘Movimiento 17 Octubre’, que organizaba en las redes sociales nuevas protestas tras los disturbios de hace una semana.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha informado en la red X de la detención de este hombre de 30 años al que se considera “la presunta mente” detrás de dicho movimiento, que desde Instagram “organizaba acciones violentas” en el país.

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Piantedosi precisó que el sospechoso es un periodista y milita en el “entorno pro-palestina”, sin aportar más detalles o pruebas.

Su detención, advirtió, reafirma un mensaje “claro”: “No habrá zonas libres de la acción de la justicia y la respuesta del Estado será inmediata contra cualquiera que crea que puede organizar agresiones y revueltas pensando que logrará esconderse detrás de un pasamontañas o del anonimato de las redes sociales”.

Por ahora, el ministro ha sido el único que ha confirmado la detención del presunto organizador de los hechos, a la espera de que la Jefatura de Policía milanesa aporte más detalles.

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El denominado ‘Movimiento 17 Octubre’ fue creado a raíz de los violentos disturbios y saqueos vividos en Milán el pasado fin de semana y, de forma anónima, ha dado indicaciones para protestar de nuevo desde Instagram, donde ya acumula más de 40.000 seguidores.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi. REUTERS/Remo Casilli
El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi. REUTERS/Remo Casilli

Otra protesta había sido convocada hoy en distintas ciudades de Italia pero la atención estaba especialmente puesta en Milán, la capital económica del norte tras los hechos de hace una semana.

Las autoridades siguen con atención la evolución de la jornada y el centro milanés es constantemente patrullado por numerosos agentes de policía y por los 500 militares enviados como refuerzo por el Gobierno de Giorgia Meloni.

El ‘Movimiento 17 Octubre’ había adelantado su intención de convocar una protesta en la tarde de este sábado pero por el momento no lo ha hecho.

Por eso, la situación es de normalidad, a pesar de la elevada presencia de agentes policiales y militares y de que numerosas tiendas del centro hayan protegido sus escaparates.

Policías italianos enfrentan a los manifestantes en Bolonia (REUTERS/Michele Lapini)
Policías italianos enfrentan a los manifestantes en Bolonia (REUTERS/Michele Lapini)

El Ejecutivo recientemente también ha decretado medidas disuasorias como la obligación de los padres a pagar los desperfectos que puedan causar sus hijos o la posibilidad de retener preventivamente a un sujeto considerado de riesgo para el desarrollo de una manifestación pública.

Los disturbios del pasado fin de semana fueron protagonizados por cientos de adolescentes y muchos menores de edad que asaltaron el centro de Milán rompiendo escaparates y saqueando tiendas.

Una semana después, los servicios de Interior italianos han controlado especialmente internet para rastrear eventuales convocatorias.

(Con información de EFE)

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