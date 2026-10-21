Nicaragua: Padre e hijo mayangna fueron asesinados tras un ataque en la reserva de Bosawás

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social denunció el asesinato de Dionicio Hernández Bruno y su hijo en la Reserva de Bosawás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) denunció este 19 de octubre que un padre y su hijo indígenas mayangna fueron asesinados durante un ataque atribuido a colonos armados en la comunidad de Dimanwas, dentro del territorio Sauni As, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, en Nicaragua.

Según el pronunciamiento, los hechos ocurrieron entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19. AMDES afirmó que cerca de 15 hombres armados, a quienes identifica como colonos no indígenas, ingresaron a la comunidad ubicada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

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La organización señaló que los atacantes incendiaron al menos cuatro viviendas en las que había niños y adultos, efectuaron disparos contra animales de las familias y secuestraron a cuatro hombres. De acuerdo con la denuncia, dos de ellos fueron asesinados: Dionicio Hernández Bruno y su hijo, Wilmer Hernández Smith.

La denuncia coloca a una familia en el centro de un nuevo episodio de violencia

Para AMDES, el ataque contra Dionicio y Wilmer se inscribe en una secuencia de agresiones contra las comunidades indígenas mayangna de Sauni As. La entidad sostuvo que la muerte de padre e hijo refleja el riesgo que enfrentan familias asentadas en ese territorio ancestral.

“Secuestraron a cuatro hombres, asesinando a dos indígenas mayangna que eran padre e hijo”, afirmó la asociación en su comunicado. La denuncia añade que en las viviendas atacadas había menores de edad y personas adultas, aunque no reporta víctimas adicionales entre quienes se encontraban en los inmuebles.

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AMDES vinculó los hechos con una situación de inseguridad que, según expuso, afecta desde hace años a las comunidades de la Costa Caribe Norte. La organización indicó que Sauni As registró al menos seis episodios de violencia de alto impacto durante los últimos 15 años.

La entidad cuestionó la respuesta de las autoridades territoriales, municipales, regionales y nacionales. Aseguró que esos organismos conocen la situación, pero que no adoptaron garantías suficientes para proteger los derechos colectivos e individuales de la población mayangna.

La organización denunciante vinculó la violencia armada con intereses de la minería y la ganadería en las zonas de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AMDES pidió investigar el ataque y proteger a las comunidades

En su declaración, la asociación también alertó sobre la circulación, durante las últimas semanas, de imágenes en redes sociales que mostrarían a jóvenes armados con fusiles M16 y AK-47. Además, mencionó un supuesto comunicado de colonos con amenazas contra miembros de las comunidades por tareas de vigilancia territorial.

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La organización sostuvo que existen intereses vinculados con la minería y la ganadería en áreas habitadas por poblaciones mayangna. Según su planteamiento, esas actividades buscarían ampliar su presencia mediante el desplazamiento de comunidades indígenas de territorios que consideran de potencial productivo y extractivo.

AMDES calificó los últimos hechos como posibles crímenes de “genocidio y etnocidio cultural”. Esa es una caracterización formulada por la entidad denunciante y no equivale a una resolución judicial.

Entre sus reclamos, pidió al régimen investigar y llevar ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales de la agresión. También solicitó protección urgente para las comunidades afectadas y el inicio de un proceso de saneamiento territorial.

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La organización convocó a la población nicaragüense a solidarizarse con las familias víctimas de la violencia y pidió a la comunidad internacional que impulse acciones diplomáticas para exigir protección frente a la violencia y el despojo territorial.