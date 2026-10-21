Sociedad

La jugadora de pádel que publicó expresiones antisemitas en sus redes sociales recibió una severa sanción

La deportista amateur cordobesa fue excluida de todas las selecciones y delegaciones nacionales hasta el 31 de diciembre de 2029

Una mujer con camiseta rosa sonríe frente a la red y las paredes de cristal de una cancha deportiva
La jugadora amateur cordobesa no podrá integrar selecciones ni delegaciones nacionales de pádel hasta el 31 de diciembre de 2029 tras la resolución de la Comisión Directiva de la APA
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La Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió excluir a Florencia Guerra Sodero de las selecciones y delegaciones nacionales hasta el 31 de diciembre de 2029. La sanción, formalizada a través de la Resolución de Comisión Directiva N° 1/2026 con fecha del 19 de octubre, cierra el proceso disciplinario abierto contra la jugadora amateur cordobesa tras la difusión de expresiones antisemitas en sus redes sociales.

La medida alcanza a todas las convocatorias oficiales del seleccionado argentino durante los próximos tres años. En los fundamentos del acto administrativo, la entidad rectora del pádel en la Argentina declaró a Guerra Sodero responsable de las infracciones previstas en el artículo 11.1, incisos g) y m), del Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), en relación con el artículo 4.3 del Código Ético del mismo organismo.

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La resolución también dejó sin efecto la medida provisional que la APA había dispuesto el 23 de septiembre de 2026, cuando apartó de forma preventiva a la deportista de la delegación que iba a competir en el Torneo Panamericano Amateur 2026, programado entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Esa suspensión cautelar quedó subsumida en la sanción definitiva, y la exclusión de Guerra Sodero de aquella delegación se confirmó de manera definitiva.

Otro punto que la Comisión Directiva se encargó de precisar es que la resolución “no importa pronunciamiento alguno sobre la eventual responsabilidad penal de la jugadora”. Además, delegó en la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba —entidad a través de la cual la deportista se encuentra afiliada— la fijación de una sanción en el ámbito interno provincial. La parte dispositiva del acto será publicada en el sitio web oficial de la APA, tal como lo establece el artículo 27 del Código de Disciplina de la FIP.

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Los posteos de la polémica

Publicación en redes sociales sobre la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero
Guerra Sodero había publicado en Instagram la frase "Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos" al anunciar su clasificación al Panamericano Amateur 2026 en Asunción

El caso se originó en septiembre de 2026, cuando Guerra Sodero anunció en una historia de Instagram su clasificación al Panamericano de Pádel de clubes en la categoría “libre amateur”. En esa publicación, la jugadora convocó a sus seguidores a votar cuál remera llevaría a la competencia y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”. El mensaje cerraba con una frase que desató un repudio masivo: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

La viralización del posteo reveló que no se trataba de un hecho aislado. En 2025, ya habían circulado publicaciones de la deportista en la red social X con frases como “¿Quién será el judío que se quede con el peaje de todas las rutas?” y “Y que lloren los judíos”, esta última como respuesta a imágenes de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana en homenaje al fallecimiento del papa Francisco.

Dos publicaciones en la red social X de la usuaria Flor Guerra con texto sobre peajes, la comunidad judía y el papa Francisco
La DAIA y el Foro Argentino Contra el Antisemitismo respaldaron la medida adoptada por la Asociación de Pádel Argentino contra la deportista

El antecedente de mayor gravedad, sin embargo, fue una respuesta directa a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Cuando esa organización condenó al diputado Nicolás Massot por banalizar la Shoá, Guerra Sodero escribió: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”.

Tras la repercusión, la jugadora eliminó la publicación original y dio de baja sus cuentas en redes sociales. Días después publicó un comunicado en el que pidió disculpas a la “comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública”. En ese texto, reconoció haber cometido “un acto abiertamente discriminatorio” y admitió “la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita”, al tiempo que se puso a disposición de la DAIA para realizar tareas comunitarias y actividades de sensibilización.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X que incluye un mensaje y un comunicado emitido por la organización DAIA
La resolución delegó en la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba la fijación de una sanción adicional en el ámbito interno provincial

La APA, por su parte, repudió “de forma categórica” las expresiones y apartó a la deportista de la delegación nacional de manera preventiva. “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, sostuvo la entidad en su comunicado oficial.

La DAIA valoró la decisión y subrayó que “el antisemitismo y toda forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con la dignidad de las personas”. El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) planteó que no puede representar al país “alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos” y cerró con un mensaje directo: “No normalicemos el antisemitismo”.

Quién es Florencia Guerra Sodero

Una mujer sonriente con chaqueta negra sostiene un trofeo dorado con la palabra Campeón y un diploma en un recinto deportivo
La deportista oriunda de Pilar, en el departamento Río Segundo de Córdoba, publicó un comunicado en el que reconoció haber cometido un acto discriminatorio de carácter recurrente y se puso a disposición de la comunidad judía

Florencia Guerra Sodero es oriunda de Pilar, una localidad del departamento Río Segundo, a 52 kilómetros de la capital cordobesa. Casada y madre de un hijo, trabaja en el kiosco-bar de una estación de servicios de la zona. En sus redes sociales —hoy dadas de baja— se describía como “peronista e hincha de Talleres”.

En el circuito amateur del pádel cordobés, quienes la conocen destacaban su nivel de juego y la dedicación con la que encaraba su preparación, algo que se reflejaba en los resultados obtenidos en torneos de su provincia y en la zona de Pilar y El Totoral, de acuerdo con el mismo medio. Esa trayectoria la había llevado a clasificarse al Panamericano de Asunción, la competencia de la que finalmente fue excluida.

Un tío de la jugadora, identificado como Vladimiro, salió a defenderla a través del canal Doce TV. Aseguró que su sobrina “ya dará las explicaciones del caso”, que se sentía apenada y que la publicación había sido hecha “sin mala intención para una encuesta”.

En sus declaraciones, comparó las expresiones con insultos hacia europeos o ingleses y pidió explicar a las nuevas generaciones “lo que fue el genocidio”. “Bajen la espuma, que no es para tanto”, agregó.

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