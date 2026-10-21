Panamá

Operativos en Panamá dejan detenciones por homicidio, maltrato y violencia doméstica

Un menor de edad salía de una fiesta cuando varios sujetos lo interceptaron y lo asesinaron

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las autoridades judiciales tramitan cuatro casos distintos: una investigación por maltrato contra una adolescente, una condena por delitos sexuales contra una menor, una pesquisa por homicidio y una causa por violencia doméstica.

Estos casos generaron detenciones provisionales, una pena de prisión de 17 años y diligencias de allanamiento.

PUBLICIDAD

De esta manera, la Operación Kraken concluyó con la aprehensión de un hombre investigado por homicidio y con el decomiso de teléfonos celulares y un busito blanco que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizado en el hecho.

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana coordinó el operativo junto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP).

Las diligencias se realizaron en varios sectores de la ciudad capital, entre ellos el corregimiento de Pedregal. Allí fue detenido un hombre por su presunta relación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

PUBLICIDAD

Mano que sostiene una pistola en la oscuridad con fuego, humo y chispas expulsadas por el cañón frente a una pared de ladrillo.
Una persona acciona una pistola en un entorno urbano nocturno, con el fogonazo visible frente al cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 19 de julio de 2026 en el sector de Villas de Andalucía, corregimiento de Don Bosco.

Según la pesquisa, un menor de edad salía de una fiesta cuando varios sujetos que se movilizaban en un vehículo blanco tipo busito lo interceptaron.

Tras un forcejeo, los agresores le dispararon a quemarropa. El ataque causó la muerte de la víctima.

Mientras, la Personería Municipal de Dolega, adscrita a la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, logró que un hombre de 32 años quedara bajo detención provisional por una investigación por maltrato al menor en perjuicio de su hija de 13 años.

La Fiscalía presentó ante un Tribunal de Garantías los elementos de convicción reunidos con el apoyo de los estamentos de seguridad.

Siluetas oscuras de un hombre y una mujer proyectadas en la pared de un cuarto en penumbra iluminado por una ventana.
Una ilustración conceptual aborda la violencia de género mediante sombras de un hombre y una mujer proyectadas en la pared de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación del cargo penal y ordenó la medida cautelar durante el plazo de la investigación.

La decisión tomó en cuenta las implicaciones del caso y el riesgo señalado para la adolescente.

Según las autoridades la causa se refiere a episodios ocurridos entre abril y mayo de 2026, que se agravaron el 12 de octubre en la vivienda que ambos compartían en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega.

La investigación sostiene que el acusado golpeó a la menor con un objeto contundente y que también incurrió en otros maltratos físicos. Las lesiones provocaron una incapacidad superior a 10 días.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación obtuvo una condena de 17 años de prisión contra un hombre declarado responsable de dos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

Manos de una persona con esposas metálicas y ropa azul detrás de los barrotes de hierro de una celda.
Un recluso con las manos sujetas por esposas metálicas permanece de pie dentro de una celda tras los barrotes de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como sanción adicional, el Tribunal de Juicio impuso dos años de inhabilitación para ejercer funciones en parques, parvularios, centros educativos y otros espacios donde se reúnan menores para actividades de desarrollo.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó al menos 20 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

El conjunto de elementos permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado por violación sexual agravada y actos libidinosos. El tribunal emitió un veredicto unánime contra el hombre.

Otro hombre, esta vez de 37 años también recibió la medida cautelar de detención provisional tras ser imputado por violencia doméstica y quebrantamiento de una medida de protección en perjuicio de su pareja sentimental.

Ante un Tribunal de Garantías la Fiscalía presentó elementos de convicción sobre las conductas investigadas y la presunta vinculación del acusado.

Primer plano de la mano de un juez con un anillo dorado, sosteniendo un mazo de madera sobre un bloque de sonido en un escritorio de madera.
Un juez golpea el mazo sobre el bloque de sonido en un tribunal, simbolizando la emisión de una sentencia o decisión legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad judicial legalizó la aprehensión, admitió los cargos y ordenó la detención durante el término de la investigación.

El caso ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre de 2026 en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La investigación indica que el presunto agresor utilizó violencia e intimidación contra la mujer y le ocasionó golpes y heridas con un arma blanca. La víctima recibió atención médica para estabilizarla.

Temas Relacionados

PanamáOperativosHomicidioViolenciaDomésticaMaltratoPrisiónDecomisoPolicía NacionalDelitosSexualesMenorAdolescente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los femicidios aumentan 46% en Panamá y las tentativas se disparan 62% en 2026

Las cifras correspondientes a enero y septiembre muestran que las mujeres jóvenes están entre las principales víctimas, mientras los tribunales han impuesto condenas por crímenes ocurridos en distintas provincias.

Los femicidios aumentan 46% en Panamá y las tentativas se disparan 62% en 2026

Delitos de alto impacto aumentan 14.6% en Panamá: lesiones personales y violencia doméstica lideran el alza

El informe oficial contabiliza 39,037 registros entre enero y agosto de 2026. Los hurtos y las violaciones también presentan incrementos, mientras los robos muestran una reducción.

Delitos de alto impacto aumentan 14.6% en Panamá: lesiones personales y violencia doméstica lideran el alza

Fuertes lluvias golpean zonas afectadas por el terremoto en Panamá y obligan a declarar alerta verde

Más de 9,500 viviendas han sido evaluadas tras el sismo del 9 de octubre, mientras 3,827 personas permanecen en albergues y las autoridades continúan distribuyendo asistencia humanitaria

Fuertes lluvias golpean zonas afectadas por el terremoto en Panamá y obligan a declarar alerta verde

Moody’s asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá

Programas de Letras y Notas del Tesoro operaban sin una calificación de riesgo independiente, pese a que el país sí la tiene, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas

Moody’s asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Funcionarios administrativos, docentes, exdocentes y particulares figuran entre los detenidos por las autoridades de justicia

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

TECNO

Youtuber construye refrigerador que utiliza fuego y sal para enfriar sin electricidad

Youtuber construye refrigerador que utiliza fuego y sal para enfriar sin electricidad

Investigadores hallaron más de 6.800 chats privados de la IA Muse de Meta expuestos en internet

Mozilla y Google bloquearon ocho certificados digitales que podían falsificar cualquier sitio web

Atlético Nacional vs, Cúcuta por Roja Directa y Tarjeta Roja: opciones que debes evitar

Nokia 1100 y Tamagotchi, los dos dispositivos preferidos de los 90’s: cuánto valen hoy

ENTRETENIMIENTO

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto por temor a una supuesta trampa: “No existe dolor más grande para una abuela”

MUNDO

Una protesta de camioneros por el precio del diésel deja estanterías vacías en el sur de Italia

Una protesta de camioneros por el precio del diésel deja estanterías vacías en el sur de Italia

El régimen iraní descartó entregar su uranio enriquecido

Fueron amenazados, pero su longevidad les permitió enfrentar la crisis: los frailecillos y su sorprendente recuperación

Una peste con 5.500 años de historia todavía amenaza Mongolia: cómo las marmotas mantienen vivo el riesgo de contagio

Violencia en Europa: Francia e Italia desplegarán militares tras los saqueos y los disturbios