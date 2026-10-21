Operativos en Panamá dejan detenciones por homicidio, maltrato y violencia doméstica

El abuso representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades judiciales tramitan cuatro casos distintos: una investigación por maltrato contra una adolescente, una condena por delitos sexuales contra una menor, una pesquisa por homicidio y una causa por violencia doméstica.

Estos casos generaron detenciones provisionales, una pena de prisión de 17 años y diligencias de allanamiento.

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De esta manera, la Operación Kraken concluyó con la aprehensión de un hombre investigado por homicidio y con el decomiso de teléfonos celulares y un busito blanco que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizado en el hecho.

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana coordinó el operativo junto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP).

Las diligencias se realizaron en varios sectores de la ciudad capital, entre ellos el corregimiento de Pedregal. Allí fue detenido un hombre por su presunta relación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

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Una persona acciona una pistola en un entorno urbano nocturno, con el fogonazo visible frente al cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 19 de julio de 2026 en el sector de Villas de Andalucía, corregimiento de Don Bosco.

Según la pesquisa, un menor de edad salía de una fiesta cuando varios sujetos que se movilizaban en un vehículo blanco tipo busito lo interceptaron.

Tras un forcejeo, los agresores le dispararon a quemarropa. El ataque causó la muerte de la víctima.

Mientras, la Personería Municipal de Dolega, adscrita a la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, logró que un hombre de 32 años quedara bajo detención provisional por una investigación por maltrato al menor en perjuicio de su hija de 13 años.

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La Fiscalía presentó ante un Tribunal de Garantías los elementos de convicción reunidos con el apoyo de los estamentos de seguridad.

Una ilustración conceptual aborda la violencia de género mediante sombras de un hombre y una mujer proyectadas en la pared de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación del cargo penal y ordenó la medida cautelar durante el plazo de la investigación.

La decisión tomó en cuenta las implicaciones del caso y el riesgo señalado para la adolescente.

Según las autoridades la causa se refiere a episodios ocurridos entre abril y mayo de 2026, que se agravaron el 12 de octubre en la vivienda que ambos compartían en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega.

La investigación sostiene que el acusado golpeó a la menor con un objeto contundente y que también incurrió en otros maltratos físicos. Las lesiones provocaron una incapacidad superior a 10 días.

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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación obtuvo una condena de 17 años de prisión contra un hombre declarado responsable de dos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

Un recluso con las manos sujetas por esposas metálicas permanece de pie dentro de una celda tras los barrotes de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como sanción adicional, el Tribunal de Juicio impuso dos años de inhabilitación para ejercer funciones en parques, parvularios, centros educativos y otros espacios donde se reúnan menores para actividades de desarrollo.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó al menos 20 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

El conjunto de elementos permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado por violación sexual agravada y actos libidinosos. El tribunal emitió un veredicto unánime contra el hombre.

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Otro hombre, esta vez de 37 años también recibió la medida cautelar de detención provisional tras ser imputado por violencia doméstica y quebrantamiento de una medida de protección en perjuicio de su pareja sentimental.

Ante un Tribunal de Garantías la Fiscalía presentó elementos de convicción sobre las conductas investigadas y la presunta vinculación del acusado.

Un juez golpea el mazo sobre el bloque de sonido en un tribunal, simbolizando la emisión de una sentencia o decisión legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad judicial legalizó la aprehensión, admitió los cargos y ordenó la detención durante el término de la investigación.

El caso ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre de 2026 en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La investigación indica que el presunto agresor utilizó violencia e intimidación contra la mujer y le ocasionó golpes y heridas con un arma blanca. La víctima recibió atención médica para estabilizarla.

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