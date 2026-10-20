Ministro de El Salvador sobre recorte millonario en seguridad: “Nos van a hacer falta esos veinte millones, pero ahí está la eficiencia”

El Ministerio de Seguridad de El Salvador tendrá 20 millones de dólares menos en su presupuesto de 2027 (Foto cortesía Ministerio de Justicia)

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El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó este martes ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que el ramo de Seguridad tendrá USD 20 millones menos en 2027, aunque aseguró que esa reducción no afectará el Plan Control Territorial, la operatividad policial ni las prestaciones del personal.

Durante su comparecencia, el funcionario sostuvo que la disminución presupuestaria responde a una estrategia del gobierno para reorientar recursos hacia educación.

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Según las cifras expuestas por Villatoro, el presupuesto total del ramo pasará de USD 702.59 millones aprobados para 2026 a cerca de USD 682.59 millones para 2027. El ministro indicó que la reducción se concentra principalmente en la Policía Nacional Civil, que tendría una asignación de USD 446.29 millones, frente a los USD 471.92 millones del año en curso.

“Por supuesto que nos van a hacer falta esos veinte millones, pero ahí está la eficiencia”, dijo Villatoro. Agregó que el presupuesto contempla las planillas, los bonos, el mantenimiento de la flota, la infraestructura y las inversiones tecnológicas previstas para el próximo año.

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(Foto cortesía Ministerio de Justicia)

El Ministerio proyecta pasar de 17 a 50 agentes virtuales en la Policía

Uno de los ejes de la exposición fue la expansión de la inteligencia artificial soberana, como el ministro denominó al sistema desarrollado y operado en servidores instalados en territorio salvadoreño.

Villatoro afirmó que la Policía Nacional Civil ya cuenta con 17 agentes virtuales destinados al sistema de emergencias, las investigaciones y el patrullaje digital. La meta para 2027 es llegar a 50 herramientas de este tipo.

El funcionario señaló que la infraestructura incluye tres servidores de NVIDIA y que el sistema fue desarrollado con participación de profesionales salvadoreños formados en instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Georgia Tech y Barcelona Tech School.

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También aseguró que la tecnología permite reconocer rostros, identificar a personas con órdenes de captura y procesar comunicaciones recibidas por las autoridades. Para sostener ese proyecto, el Ministerio prevé una inversión de USD 4,4 millones en inteligencia artificial durante 2027.

La Policía busca ampliar la vigilancia con drones y redes 5G

El ministro informó que el presupuesto incluye USD 1.14 millones para ampliar el programa de drones de respuesta ante emergencias. La iniciativa, según explicó, cubre más del 80% de la zona metropolitana de San Salvador y Santa Tecla.

Villatoro sostuvo que las aeronaves no tripuladas pueden llegar a una emergencia en menos de cinco minutos y que la información se transmite en tiempo real a las unidades policiales desplegadas en el territorio.

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La cartera de Seguridad también prevé extender el sistema a otras ciudades principales del país. El centro de mando continuará en San Salvador, de acuerdo con la presentación.

El funcionario afirmó que la Policía cuenta con más de 21,500 dispositivos móviles para sus agentes y con una red de más de 200 kilómetros de fibra óptica. Esa infraestructura conecta cámaras de videovigilancia, centros de datos e instalaciones estratégicas del Ministerio, Migración y el Instituto de Medicina Legal.

Para el próximo año, el Ministerio prevé realizar una prueba piloto con tecnología 5G, con el objetivo de conectar cámaras sin instalar cableado en todos los puntos de vigilancia.

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Villatoro atribuyó a la tecnología parte de la reducción de gastos operativos

El ministro vinculó la reducción presupuestaria con el uso de vehículos eléctricos, paneles solares y sistemas de despliegue policial basados en datos sobre incidencia delictiva.

(Cortesía: Policía Nacional Civil)

Según expuso, la institución incorporó cerca de 369 vehículos eléctricos, entre patrullas, motocicletas, camionetas y vans. Además, instaló 53 puntos de carga y paneles solares en más de ocho instalaciones policiales y ministeriales.

(Cortesía: Policía Nacional Civil)

Villatoro sostuvo que esos proyectos han permitido reducir el gasto en combustible, lubricantes, mantenimiento y administración de vales de gasolina. El Ministerio calcula que cuenta con cerca de tres megavatios de energía solar instalada.

La estrategia de movilidad eléctrica se concentra en la zona metropolitana, el centro histórico de San Salvador y el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El funcionario indicó que las unidades convencionales que operan fuera de esas áreas mantendrán sus planes de mantenimiento y reparación de acuerdo con su antigüedad.

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El proyecto presupuestario mantiene en USD 128,63 millones la asignación para la Dirección General de Centros Penales y en USD 42,09 millones los recursos destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

La Agencia de Ciberseguridad del Estado conservará una partida de USD 22 millones, mientras que la Academia Nacional de Seguridad Pública tendrá USD 9,76 millones. La Dirección General de Migración y Extranjería recibirá una asignación similar a la de 2026.

El Registro Nacional de las Personas Naturales tendrá un aumento de USD 6,5 millones, según explicó Villatoro, debido a la gratuidad del documento único de identidad y al proceso electoral previsto para 2027.

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En materia de inversión, el ministro mencionó un préstamo de Italia para obras en un centro de detención intermedio de Ilopango, donde se proyecta concentrar a jóvenes hombres y mujeres privados de libertad en instalaciones separadas.

También anunció el traslado de la delegación policial de Santa Tecla a un edificio que perteneció a la Academia Nacional de Seguridad Pública y la construcción de una nueva sede para la delegación de Sonsonate.

El ministro aseguró que el régimen de excepción continuará vigente

El Salvador mantiene su régimen de excepción desde marzo de 2022.

Durante la sesión, Villatoro defendió la continuidad del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Lo definió como un “protocolo de guerra” contra las pandillas y afirmó que seguirá mientras las autoridades consideren que hay miembros de esas estructuras en libertad dentro del país.

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El ministro señaló que alrededor de 11 mil personas detenidas durante el régimen ya recibieron condenas. También sostuvo que el gobierno busca consolidar reformas legales para impedir que integrantes de pandillas recuperen la libertad.